Potremmo dire che la camera da letto è quella parte della casa che tanto amiamo, soprattutto a fine giornata quando abbiamo bisogno di un sonno rigenerante.

Oltretutto si cerca sempre di mantenerla ordinata, profumata ed impeccabile, ma ci sono dei problemini che arrivano fin lì!

Un esempio è la muffa che si insinua soprattutto nelle camere soggette ad un alto tasso di umidità. Per non rovinare pareti e mobili vediamo insieme come evitarla!

Far arieggiare sempre

L’aria viziata all’interno di una stanza è la prima alleata della muffa.

Se non si fa arieggiare mai la camera da letto, infatti, si accumula una grande quantità di umidità e l’ambiente non si rinfresca mai.

Per cui, almeno una volta al giorno, bisogna aprire balconi e finestre e permettere il cambio d’aria. Il tempo necessario va in base alla grandezza della stanza.

Generalmente sarebbe opportuno tenere aperto per almeno 30 minuti.

Attenzione al bucato

Durant il periodo invernale asciugare i panni sembra una vera e propria utopia!

Ci sono le giornate all’insegna delle intemperie che rendono davvero difficile avere una buona continuità con i lavaggi in lavatrice.

È per questa ragione che si ricorre a delle semplici soluzioni come asciugare i panni in casa, ma siamo sicuri che tutte le stanze sono giuste?

Se la stanza da letto è soggetta a tanta umidità perché il sole non batte mai bene, allora sarebbe il caso di non metterci lo stendino dentro.

I panni bagnati fanno evaporare l’acqua e, di conseguenza, generano tanta umidità che può portare alla muffa.

Pulizia dei mobili

Quando si considera la possibilità di avere la muffa in camera da letto, si deve porre l’attenzione su tutti i minimi spazi, anche i mobili!

Infatti il legno assorbe tanta umidità, per cui è importante tenere mobili, armadio e cassetti impeccabili con una pulizia approfondita effettuata almeno una volta al mese.

Il metodo più indicato per pulire i mobili della stanza da letto ed evitare la muffa è il sapone di Marsiglia insieme al bicarbonato di sodio.

Preparate un composto mescolando 1 cucchiaio di sapone sciolto a bagnomaria e 1 cucchiaio di bicarbonato, dovrete ottenere una consistenza spumosa.

Avrete quindi ottenuto un prodotto naturale da usare sulla spugna per profumare e togliere tutto lo sporco e la polvere dai mobili!

Evitare l’umidità

Abbiamo già parlato ampiamente di come l’umidità rappresenta una strada facile per la formazione della muffa.

C’è la necessità, quindi, di mandarla via nel miglior modo possibile, ma se non si possiedono i deumidificatori in casa?

Beh, a quel punto potreste usare gli antichi rimedi della Nonna che sono sempre una buona idea!

Riempite una ciotola con del sale grosso o del riso e mettetela sul davanzale della finestra o in un angolo della stanza. Giorno dopo giorno vedrete che cambieranno la loro consistenza perché assorbono l’acqua.

Quando diventano liquidi, dovrete cambiarli.

Per la muffa in armadio e cassetti

Oltre il lavaggio accurato dei mobili arredano la stanza da letto, c’è bisogno anche di un rimedio fisso che contrasti la venuta dell’umidità e quindi della muffa.

Mentre per l’intera stanza abbiamo visto l’uso di sale grosso e riso, in questi spazi più ristretti sarà necessario usare semplicemente del bicarbonato di sodio.

Riempite una tazzina o una piccola ciotola con il prodotto e posizionatela nell’armadio, nei cassetti e così via assicurandovi che non cada.