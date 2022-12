Un’azione semplice come fare asciugare i panni all’aria aperta, può diventare un vero e proprio incubo durante l’inverno!

L’umidità, infatti, non permette a tutti i tessuti di asciugarsi perfettamente e nel minor tempo possibile, così tutte le nostre buone abitudini sono spezzate.

Oggi però vedremo insieme alcuni trucchi della nonna che vi possono aiutare per far asciugare bene i panni senza la sensazione di umidità e in modo veloce!

Arieggiare

Non c’è una regola più importante del fare arieggiare bene l’ambiente in cui si asciugano i panni.

Il chiuso, l’aria viziata e la negligenza dello stendere i panni sono le cause principali per cui si ottiene un bucato con cattivi odori e con la sensazione che non si sia mai asciugato completamente.

Scegliere la stanza giusta, quindi, è importantissimo! Che sia soggiorno, cucina, camera da letto e altre, basta che abbia un balcone o una finestra che potete tenere aperta.

Naturalmente potreste preoccuparvi del freddo che entra ed è per questo che di solito i panni in casa si fanno asciugare all’interno di stanze poco fruttate nel corso della giornata.

Addio umidità

Avere un deumidificatore elettronico a portata di mano è senza dubbio un mezzo che ci permette di rendere facile tutto il processo di asciugatura dei panni, ma se non ne siamo in possesso?

Tranquilli, è qui che entrano in gioco i cari e vecchi trucchi della Nonna!

Per contrastare l’umidità, sia quella esterna che quella generata proprio dai panni bagnati, dovrete semplicemente riempire una ciotola piena di sale grosso o di riso e metterla ai piedi dello stendino.

Entrambi questi ingredienti assorbono l’umidità in modo naturale e il risultato si vedrà subito!

Fonti di calore

Il calore è una prerogativa essenziale per far asciugare bene e presto i panni in casa, per questo spesso li si appoggia direttamente sul termosifone!

Tuttavia, se avete tempo a disposizione, non è necessario “stressare” i caloriferi, ma potete anche avvicinare lo stendino a qualsivoglia fonte di calore.

Così facendo avrete i panni asciutti nel breve tempo e sicuramente contribuirete alla diminuzione dell’umidità.

Attenzione all’esterno

Cosa vuol dire attenzione all’esterno se i panni si asciugano in casa?

Semplice, bisogna controllare con cura tutto quello che potrebbe entrare nella stanza dove i panni si stanno asciugano.

Un esempio pratico: se in casa ci sono dei fumatori, evitate sia di fumare accanto ai panni, sia di far entrare anche un minimo di fumo passivo.

Quando i panni sono bagnati attraggono ancor di più i cattivi odori e si impegneranno della puzza, costringendovi a ripetere il lavaggio.

Tale consiglio vale anche per gli odori dei cibi, profumi troppo intensi e così via.

Fare un buon lavaggio

Ultimo suggerimento che racchiude anche un po’ quelli precedenti è fare un buon lavaggio.

Ci sono alcune cose da tenere a mente quando il tempo non favorisce l’asciugatura all’aria aperta dei panni, vediamo insieme quelle più importanti: