L’estate non porta con sé solo cose belle come l’allegria e le giornate di sole, ma anche le zanzare, insetti fastidiosissimi che ci ritroviamo soprattutto di sera quando vorremmo rilassarci sul nostro balcone.

Quante volte, infatti, vi è capitato di dover rientrare in casa per sfuggire dalle punture di questi insetti? Immagino spesso!

Ma sappiate che non dovrete più fuggire! Oggi, infatti, vedremo insieme alcuni trucchetti per evitare le punture di zanzare quando si sta in balcone!

Repellente fai da te

Molte di noi per risolvere questo problema ricorrono ai repellenti disponibili in commercio. Ma se vi dicessimo che potete realizzarlo voi in casa con ingredienti casalinghi? Ebbene sì! Dovrete munirvi di:

30 gocce di olio essenziale di basilico

10 gocce di olio essenziale di lavanda

90 ml di acqua distillata

20 ml di alcol etilico

In un flacone spray, quindi, aggiungete tutti gli ingredienti, dopodiché mescolateli bene per far amalgamare il tutto. A questo punto, spruzzate il composto così ottenuto sul vostro corpo e… le zanzare faranno retromarcia!

N.B Vi consigliamo di fare sempre prima una prova su una piccola parte del vostro corpo per accertarvi che non vi provochi prurito o reazioni allergiche.

Menta e basilico

Un altro repellente fai da te prevede, invece, l’utilizzo delle piantine aromatiche quali la menta e il basilico, il cui odore tanto piacevole per noi è mal tollerato da questi insetti.

Versate, quindi, in una pentola circa un litro d’acqua, dopodiché aggiungete due mazzetti di menta e uno di basilico e fate bollire per circa venti minuti.

A questo punto, fate raffreddare la miscela, travasatela in uno spruzzino e vaporizzatela sul vostro corpo: non solo le zanzare si terranno lontane da voi, ma avrete anche rinfrescato il vostro corpo nelle serate più torride!

Caffè bruciato

Un altro repellente naturale per le zanzare è il caffè bruciato il cui aroma è amato da tutte noi, ma meno dalle zanzare.

In questo caso, quindi, dovrete aggiungere qualche cucchiaino di caffè macinato in un piattino coperto da un foglio di alluminio, bruciarlo con un accendino come si fa solitamente per l’incenso e aspettare che rilascia il fumo.

Questo odore profumerà il vostro balcone e sarà un deterrente per le zanzare! In alternativa al caffè macinato, potete anche utilizzare i fondi di caffè, a patto però che li facciate asciugare bene in modo che possano bruciarsi. Inoltre, il trucchetto del caffè aiuterà anche ad allontanare le vespe dal balcone!

Candele al limone

Con questo trucchetto non solo terrete lontane le zanzare, ma potrete anche decorare e rendere più bello e suggestivo il vostro balcone. Di cosa stiamo parlando? Delle candele al limone fai da te. Per realizzarle, vi occorrerà:

1 limone

rametti di rosmarino fresco e menta

acqua

1 candela

8-10 gocce di olio essenziale.

1 barattolo in vetro

Tagliate il limone a fettine, aggiungetele nel barattolo di vetro insieme alle foglie di menta, i rametti di rosmarino, gli oli essenziali e l’acqua. A questo punto, accendete la candela, adagiandola sul liquido e posizionate il barattolo sul vostro balcone, in vostra prossimità in modo che possa proteggervi dalle punture di zanzara.

Inoltre, la presenza del limone, sempre profumato, aiuterà a portare un buon odore su tutto il vostro balcone!

A tal proposito, ecco un video per vedere come fare!

Aceto e limone

Sempre ricorrendo al limone, ma questa volta in combinazione con l’aceto, potete provare questo trucchetto dall’odore così forte e pungente che sarà una manna dal cielo per liberare il balcone dalle zanzare.

Dovrete, quindi, versare un po’ di aceto e qualche fettina di limone in una ciotolina, dopodiché posizionatela sul balcone e…le zanzare saranno solo un brutto ricordo!

Altri consigli utili per tenere lontane le zanzare

Oltre ai rimedi visti finora per evitare le punture di zanzare, ci sono altri accorgimenti che potete seguire in modo da tenerle sempre lontane. Innanzitutto, vi suggeriamo di prestare molta attenzione all’acqua stagnante, ovvero all’acqua che si accumula nei sottovasi delle piante, in quanto è terreno fertile per le zanzare. Inoltre, vi suggeriamo di indossare indumenti di colori chiari poiché le zanzare sono attratte dai colori scuri.

Infine, ricordatevi di rinfrescarvi spesso, poiché questi insetti sono attratti dalla pelle calda e un po’ umida.

Avvertenze

Evitate l’utilizzo di questi metodi se soffrite di allergia o ipersensibilità rispetto a una o più componenti.