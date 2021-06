Quante volte siete uscite sul balcone e siete state costrette a rientrare frettolosamente in casa perché le vespe vi ronzavano intorno? Per non parlare, poi, di quando proviamo a mangiare fuori…sembrano invaderci!

Con il caldo, purtroppo, l’arrivo delle vespe sembra essere inevitabile e la situazione tende a peggiorare soprattutto quando formano un nido. Perciò, è importante allontanarle al più presto!

Come? Seguendo questi rimedi naturali in grado di tenerle lontane dai nostri balconi senza danneggiarle!

Caffè

Il caffè è uno dei rimedi più efficaci per tenere lontane le vespe e le api dai nostri balconi. Sebbene, infatti, il caffè abbia un aroma molto amato da noi, le vespe, al contrario, lo reputano troppo forte e insopportabile.

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è mettere del caffè macinato in un contenitore ignifugo, quale un vecchio portacandele, un posacenere di metallo resistente o un recipiente di alluminio.

Bruciate, quindi, questo caffè con del fuoco, così da far in modo che possa sprigionare l’aroma nell’aria che farà fare, all’’istante, retromarcia alle vespe!

Aglio

Un altro rimedio naturale che vogliamo consigliarvi per allontanare le vespe dai vostri balconi consiste nell’utilizzare un ingrediente che sicuramente tutte avrete già in casa: l’aglio.

L’aglio, infatti, funziona come un vero e proprio antiparassitario naturale e con il suo odore forte riesce a tenere lontano molti insetti.

Tritate, quindi, 10 grammi di aglio e mescolatelo in 1 L d’acqua. Mettete, poi, il tutto in uno spruzzino e vaporizzate direttamente la miscela così ottenuta sulla ringhiera, davanzale, e in generale sul balcone.

In alternativa, potete anche ricavare direttamente il succo di aglio e mescolarlo con una quantità abbondante di acqua oppure lasciare un mazzo d’aglio appeso sul balcone.

Vi ricordiamo, però, di non spruzzare mai questa miscela all’interno dell’ambiente domestico perché l’aroma molto forte potrebbe recare disturbo.

Oli essenziali

Alcuni oli essenziali hanno un potere repellente in grado di allontanare le vespe dai nostri balconi. Tra questi: l’olio essenziale all’eucalipto, alla lavanda, all’alloro, alla citronella e al basilico.

Vi basterà, quindi, solo aggiungere poche gocce nei diffusori per ambienti e posizionarli sul balcone.

In alternativa, potete anche mescolare alcune gocce con dell’acqua e spruzzare la miscela direttamente sul vostro balcone, nei punti in cui maggiormente si concentrano le vespe.

E voilà: addio vespe!

Citronella

Oltre all’olio essenziale alla citronella, potete anche utilizzare direttamente le candele in citronella.

Il loro odore, infatti, non è ben tollerato dalle vespe e aiuteranno, quindi, a tenerle lontane. Inoltre, le candele oltre ad essere funzionali, hanno anche la funzione di abbellire il vostro balcone per renderlo più accogliente per voi!

Prendete, quindi, qualche candela e posizionatele lungo il vostro balcone e il gioco è fatto!

Cetriolo

Anche se può sembrare un rimedio piuttosto strambo, in realtà sembra proprio che le vespe siano infastidite da questo ortaggio, in quanto contiene un acido molto particolare che le vespe trovano insopportabile.

Mettete, quindi, delle bucce di cetrioli o fettine di cetrioli sul balcone, quasi come a formare una sorta di recinto.

In questo modo, costituirete una valida barriera che non permetterà alle vespe di invadere il vostro balcone!

Altri consigli utili

Una volta visto alcuni rimedi naturali per allontanare le vespe dal nostro balcone, vediamo insieme altri accorgimenti utili per prevenire la loro “invasione” sul balcone.

Innanzitutto, è importante ricordare che le vespe sono particolarmente attratte dai fiori colorati. Per questo, sarebbe meglio posizionare le piante colorate in un’area del balcone che frequentiamo di meno o, in alternativa, di spostarle del tutto.

Inoltre, è consigliabile controllare i sottotetti e tutte le zone in cui le vespe amano nidificare e di riempire con schiuma espansa eventuali fori o cavità.

Infine, fate attenzione a non lasciare sul balcone rifiuti o alimenti, quali bevande zuccherine, carne e sostanze proteiche, perché tendono ad attirare le vespe. Tenete sempre questi alimenti negli appositi contenitori ben chiusi.

Importante

Se la presenza delle vespe sul balcone è notevole, contattare chi di competenza.

Insetti addio!

Possiamo incontrare diversi insetti fastidiosi in casa, vediamo insieme come allontanarli!