Bastano 2 rametti di menta per fare l’acqua rinfrescante e ANTI-CALDO!

In estate, ma non solo, è importante idratare il viso e, perché no, rinfrescarlo, soprattutto dopo essersi esposte al sole o ad altri agenti esterni come smog, inquinamento e così via.

L’ideale, infatti, sarebbe quello di lavare il viso di tanto in tanto così da purificarlo e riportarlo al suo giusto livello di idratazione. Purtroppo, però, non sempre è possibile, soprattutto quando si è fuori casa.

Per questo, oggi vedremo insieme come preparare l’acqua rinfrescante fai da te, utile per donare luminosità, freschezza e idratazione alla nostra pelle in ogni momento!

Al cetriolo

La prima ricetta che vogliamo consigliarvi è quella dell’acqua rinfrescante al cetriolo, utile per lenire la pelle e rinfrescarla naturalmente. Il cetriolo, infatti, è noto proprio per la sua capacità di donare freschezza.

L’aloe vera, invece, calma e lenisce la pelle arrossata e irritata e può essere utile, quindi, anche per placare le scottature solari. Prendete, quindi:

1 cetriolo

1 cucchiaino di succo di aloe vera

qualche goccia di olio essenziale di citronella

Iniziate, quindi, con il tagliare il cetriolo a fettine sottili e frullate il tutto con un frullatore. A questo punto, filtrate così da ricavare solo il succo e aggiungete il succo di aloe vera e qualche goccia di olio essenziale alla citronella al succo di cetriolo.

Infine, vi basterà mixare il tutto e aggiungerlo in un flacone spray. E voilà: la vostra acqua rinfrescante è pronta per l’utilizzo!

N.B Ricordate di agitare sempre bene prima dell’uso.

Alla menta

Altrettanto rinfrescante è anche l’acqua alla menta, un ingrediente che svolge anche un’azione energizzante sulla pelle e contrasta la formazione di brufoli e punti neri. Preparare questa acqua è davvero molto semplice, in quanto vi occorrerà:

una tazza di acqua

2 gocce di olio di mandorle, argan o jojoba

Foglie di menta q.b

Iniziate, quindi, con il mettere in infusione le foglie di menta nell’acqua e aggiungete, poi, le gocce di olio. Mescolate, quindi, tutti gli ingredienti e travasateli in un flacone spray. Agitate bene per farli ben amalgamare tra loro e il gioco è fatto!

Se avete la pelle piuttosto grassa, potete anche evitare di aggiungere l’olio di mandorle, di jojoba e di argan, i quali conferiscono un forte potere idratante alla lozione.

Applicate, quindi, questo spray sul viso e noterete che la pelle troverà subito sollievo dal caldo estivo!

Al gel di aloe vera e lavanda

Se oltre ad ottenere uno spray rinfrescante, volete anche uno spray fortemente lenitivo, allora vi consigliamo l’acqua rinfrescante al gel di aloe vera e lavanda. Per realizzarla, avete bisogno di:

100 ml di acqua distillata

3 cucchiai di gel di aloe vera

2 cucchiai di amido di riso in polvere

qualche goccia di olio essenziale alla lavanda

Versate tutti gli ingredienti in un flacone spray ed agitate energicamente fino a farli amalgamare.

Come già visto, l’aloe vera è indicata soprattutto in caso di scottature e può essere, quindi, utilizzata come un vero e proprio doposole, la lavanda invece lenisce e rilassa la pelle. Infine, l’amido di riso è un potente antinfiammatorio che può essere utilizzato per lenire piccole irritazioni ma anche come ottimo detergente e idratante per il corpo

Acqua di rose

Infine, vediamo come preparare l’acqua di rose, dal potere rinfrescante, astringente e tonificante, associato anche al profumo gradevole e delicato.

Per prepararla, munitevi di:

1 tazza di petali di rosa

2 tazze di acqua distillata (circa 500 ml)

Immergete i petali di rosa in una pentola contenente acqua distillata e fate bollire il tutto. Quando inizia a bollire, coprite la pentola così da non far uscire il vapore e lasciate sul fuoco altri 15 minuti tenendo la fiamma bassa.

A questo punto, spegnete il fuoco e fate riposare la miscela nella pentola per un’altra ora così da intensificare il profumo. Infine, filtrate il tutto e versatelo in una bottiglia di vetro. Conservatela in frigorifero per massimo 3 mesi.

La conservazione in frigorifero oltre a rendere fresca la vostra acqua, aiuta anche a mantenere inalterato lo stato della lozione. E voilà: la vostra acqua di rose è pronta per essere utilizzata!

N.B Vi raccomandiamo di utilizzare sempre fiori su cui non sono stati utilizzati insetticidi, pesticidi ed erbicidi.

Controindicazioni

Vi consigliamo di non utilizzare i seguenti prodotti se avete allergia o ipersensibilità rispetto a una o più delle componenti.

