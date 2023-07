Quante volte vi è capitato di indossare delle scarpe magari nuove o un pochino strette e ritrovarvi, poi, con delle vesciche ai piedi? Immagino sia capitato a molte!

Spesso, infatti, evitiamo le scarpe “scomode” per evitarci proprio quella sensazione di disagio.

Ma se vi dicessimo che esistono dei trucchetti per evitare vesciche ai piedi senza rinunciare alle vostre scarpe preferite? Ebbene sì, vediamo insieme come fare!

Calzini

Il primo rimedio consiste nell’indossare un paio calzini abbastanza spessi in modo da permettere alle scarpe di prendere forma e diventare più comode per i vostri piedi.

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è indossare un paio di calzini e indossare le scarpe per circa mezz’ora al giorno e camminare in modo da allargarle pian piano. Noterete che con il tempo, le scarpe inizieranno a modellarsi in base alla forma del vostro piede fino al punto di diventare comode!

Ghiaccio

Un altro trucchetto prevede l’utilizzo del ghiaccio. Per formarlo, dovrete quindi munirvi innanzitutto di due sacchetti trasparenti per alimenti e riempirli con acqua quanto basta in modo che possano entrare nella scarpa che volete rendere più comoda.

Dopodiché, infilate questi sacchetti direttamente nelle calzature, mettete le scarpe in una busta e riponetele nel congelatore per qualche ora in modo che l’acqua all’interno del sacchetto possa diventare ghiaccio. Noterete che l’acqua, nel diventare ghiaccio, si espanderà e allargherà la scarpa rendendola più comoda e permettendovi di indossarle senza rischiare di formare quelle tanto temute vesciche, dolorose e fastidiose!

Trucchetto della carta

Un altro trucchetto molto efficace in caso di scarpe strette o nuove e, quindi, per evitare la formazione delle vesciche sui vostri piedi è il trucchetto della carta!

Più semplice a farsi che a dirsi, tutto ciò che dovrete fare è prendere della carta, come per esempio la carta da giornale o la carta che solitamente ritroviamo proprio nelle calzature, bagnarla con l’alcool, appallottolarla e incastrarla nella scarpa. Dopodiché, lasciate agire per una notte intera e l’indomani noterete che le vostre calzature saranno subito più comode!

N.B Prima di effettuare questo rimedio verificate che l’alcol non rovini il tessuto della scarpa.

Phon

Non solo il ghiaccio è in grado di modellare la calzatura, ma anche il getto di acqua calda derivante dal phon! In questo caso, quindi, dovrete indossare dei calzini abbastanza spessi e le vostre scarpe, dopodiché azionate il phon sul getto di aria calda e, tenendolo a debita distanza, passatelo su tutta la scarpa.

Il calore, infatti, allargherà il tessuto della scarpa ed eviterà la formazione delle vesciche!

Patata

Forse vi può sembrare un trucchetto piuttosto strambo, eppure sembra funzionare. Di cosa stiamo parlando? Della patata! Questo ingrediente, infatti, viene spesso in nostro soccorso in casa anche per pulire e lucidare l’argento!

Dal momento che il segreto per rendere le scarpe morbide consiste nel mantenerle sempre umide, la patata è ricca di umidità, per cui vi basterà aggiungere delle bucce di questo tubero all’interno della scarpa per vedere i risultati!

N.B. Anche in questo caso dovrete prima assicurarvi di non danneggiare le scarpe.

Impacco idratante

Solitamente, le vesciche tendono a formarsi sui piedi particolarmente secchi, irritandoli maggiormente e portandovi dolore. Per questo, sarebbe bene anche fare di tanto in tanto degli impacchi nutrienti ed idratanti sui piedi in grado di ammorbidirli. Ve ne proponiamo uno del tutto naturale che prevede l’utilizzo di:

2 cucchiai di miele

4 cucchiai di burro

2 cucchiai di olio di oliva

Aggiungete, quindi, il burro, l’olio di oliva e il miele in una ciotolina e mescolare tutti gli ingredienti fino a farli ben amalgamare tra loro.

Dopodiché, applicate l’impacco sui vostri piedi appena puliti, cercando di coprire soprattutto le zone più secche come i talloni e tenetelo in posa per circa mezz’ora. I vostri piedi saranno lisci e morbidi e addio vesciche!

Cattivi odori nelle scarpe?

E se volete rimuovere i cattivi odori dalle scarpe, ecco un video per voi!

Avvertenze

Vi ricordo di leggere sempre le indicazioni di lavaggio delle scarpe.

Inoltre, se le vesciche dovessero essere tante e dovessero arrecare troppo dolore, è consigliabile rivolgersi al medico di fiducia.