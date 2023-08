La sera di Ferragosto è uno dei momenti più attesi dell’estate, ma spesso l’unico inconveniente può essere la presenza fastidiosa delle zanzare.

Per garantirvi una serata piacevole e priva di punture indesiderate, bisogna conoscere alcuni rimedi naturali ed efficaci che potete utilizzare direttamente dal vostro balcone per allontanare gli ospiti indesiderati.

Scopriamo insieme come godervi una serata all’aria aperta senza zanzare fastidiose con questi 5+1 trucchi da provare!

Citronella

La citronella è nota per le sue proprietà repellenti contro le zanzare e rappresenta uno dei classici rimedi per mandare via in modo efficace le zanzare anche negli spazi aperti.

Potete trovare candele profumate alla citronella o olio essenziale per diffondere il suo odore sul balcone così da non avere più fastidio.

Accendete le candele o utilizzate un diffusore di oli essenziali per allontanare le zanzare e creare un’atmosfera piacevole.

Aceto e limone

Una coppia perfetta che possiamo catalogare tra i rimedi migliori è quella rappresentata da aceto e limone.

Come ben saprete, i due ingredienti hanno un aroma molto importante e sono particolarmente pungenti, proprio per questo le zanzare saranno tormentate dal loro odore e voi vi godrete una magnifica serata.

Mescolate quantità uguali di acqua e aceto in un flacone spray, aggiungendo qualche goccia di succo di limone. Spruzzate la soluzione sul balcone e sugli angoli in cui le zanzare tendono ad annidarsi.

Infusi di spezie

Tornando sempre gli odori molto particolari, le spezie come chiodi di garofano e cannella possono fungere da potenti repellenti naturali contro tanti tipi di insetti e soprattutto contro le zanzare.

Il modo migliore per sfruttarle è preparare un infuso con 1/2 cucchiaino di cannella e 1 cucchiaino di chiodi di garofano; una volta arrivato a bollore, dovrete semplicemente filtrare il composto e metterlo all’interno di una ciotola.

Posizionate questa fuori al balcone così che l’odore possa arrivare lontano e mandare via le zanzare in un batter d’occhio.

Fondi di caffè

Ogni volta che preparate il caffè gettate sempre via i fondi? Da oggi non dovete farlo più!

Questi, infatti, possono essere utilizzati come repellente naturale contro le zanzare, in quanto gli insetti ne detestano l’odore e non ci penseranno due volte prima di andar via.

Tutto quello che dovrete fare è disporre i fondi di caffè in un piattino e posizionarli sul balcone o nei punti critici in cui le zanzare tendono ad avvicinarsi.

Ecco fatto, il ferragosto è di nuovo piacevole!

Video Trucchetto

Per farvi vedere altri metodi su come uso i fondi di caffè per allontanare le zanzare, ho preparato questo video fatto apposta per voi!

Cipolla ed aglio

Non solo le spezie, ma anche cipolla ed aglio possono essere dei validi alleati nella lotta contro le zanzare e vi permetteranno di godere di una serata fantastica.

Schiacciate alcuni spicchi d’aglio o tagliate una cipolla a metà e posizionateli su un piatto all’aperto. L’odore sgradevole per le zanzare le terrà lontane dal vostro spazio esterno.

Un altro metodo è attaccare le teste di aglio e cipolla nelle zone d’accesso al balcone, così da creare una vera e propria barriera anti-insetto.

Piante antizanzara

Per una soluzione a lungo termine che manda via tanti tipi di insetti, potete scegliere alcune piante antizanzara per il vostro balcone.

Tra queste possiamo sicuramente prendere in considerazione la lavanda, la menta, il basilico, il geranio e la citronella hanno proprietà repellenti naturali.

Coltivate queste piante nel vostro spazio esterno per tenere lontane le zanzare e rendere il balcone un’oasi di pace durante la sera di Ferragosto.