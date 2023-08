Ah le zanzare: questi insetti per quanto innocui, possono essere molto fastidiosi in quanto ci ronzano intorno e ci pungono provocandoci prurito e rossore sulla pelle.

Per questo, cerchiamo di ricorrere a prodotti commerciali che fungono da repellenti ma questi sono talvolta inquinanti e tossici.

Ma se pensate di dover sopportare le zanzare per tutta l’estate, vi sbagliate di grosso! Oggi, infatti, vedremo insieme come realizzare delle trappole per zanzare fai da te!

Con bucce di banana

La prima trappola che realizzeremo insieme è quella con le bucce di banana, la quale richiede l’utilizzo dei seguenti ingredienti:

400 ml di acqua

200 ml di aceto di vino (ma anche di mele)

200 grammi di zucchero

Buccia di banana

bottiglia d’acqua da 2 litri

Iniziate, quindi, con il tagliare la bottiglia a metà della sua altezza, avendo cura di non tagliarvi e, nel frattempo, mescolate l’acqua con l’aceto e lo zucchero in una brocca graduata.

Dopodiché, sbucciate la banana e inserite la buccia nella bottiglia: la vostra trappola è pronta per l’uso! Dovrete semplicemente posizionarla sul balcone, nel giardino o nei punti di accesso della casa e…addio zanzare!

Lievito di birra

Oltre alle bucce di banana, potete realizzare una trappola per zanzare anche con il lievito di birra, il quale combinato con altri ingredienti può generare una certa quantità di anidride carbonica in grado di attirare le zanzare e altri piccoli insetti. Tutto ciò che vi serve, quindi, sarà:

1 bottiglia da 2 litri

200 ml di acqua

50 grammi di zucchero

1 grammo di lievito di birra fresco

Anche in questo caso, iniziate con il tagliare la bottiglia in due all’altezza del bordo superiore dell’etichetta, dopodiché versate l’acqua nel fondo della bottiglia, accertandovi che non superi i 40°. A questo punto, versate lo zucchero, mescolate, e aggiungete anche il lievito facendolo sciogliere senza mescolarlo.

Infine, posizionate l’altra metà della bottiglia (per intenderci, la parte alta della bottiglia) con il tappo all’ingiù sul fondo della bottiglia e fissate tutto con un po’ di nastro adesivo. Noterete che il lievito, a contatto con l’acqua e lo zucchero innescherà una reazione in grado di attirare le zanzare che rimarranno intrappolate nel fondo della bottiglia!

N.B. Fate molta attenzione quando tagliate la bottiglia con forbici o taglierino. Tenete lontani i bambini durante questa fase.

Caffè

Anche il caffè svolge un’azione repellente contro le zanzare, in quanto il suo aroma tanto amato da noi è, invece, mal tollerato da questi insetti. Per provare questa trappola antizanzare, quindi, dovrete mettere semplicemente dei fondi di caffè o il caffè macinato in un piattino rivestito con carta alluminio e bruciarlo, poi, con l’accendino: noterete che il caffè inizierà a bruciare lentamente come se fosse uno zampirone.

Di solito, la durata della combustione è di qualche ora ma, con ogni probabilità, dovrete accendere il caffè più volte in quanto tende a spegnersi con facilità. E come se non bastasse, questo trucchetto tiene lontane anche le mosche e le vespe!

Candele antizanzare

Infine, vediamo un’ultima trappola per zanzare che consiste nel realizzare delle candele antizanzare fai da te con ingredienti casalinghi e naturali. Avrete bisogno di:

1 limone

1 o 2 barattoli in vetro

rametti di rosmarino fresco e menta

acqua

1 o 2 candele

8-10 gocce di olio essenziale. Potrete scegliere in particolare lavanda, cedro, limone o eucalipto

Innanzitutto, tagliate il limone a fette, dopodiché aggiungete le fette di limone, il rosmarino e la menta nei barattoli di vetro, spezzettandoli leggermente.

A questo punto, versate anche gli oli essenziali accertandovi che vengano assorbiti dal limone e dalle erbe aromatiche. Infine, inserite l’acqua, accendete la candela e adagiatela sul liquido.

Posizionate questa candela in giardino e non solo terrà lontane le zanzare, ma porterà anche un profumo inebriante!

Altri trucchetti per allontanare le zanzare

E ora, vediamo insieme tutti i trucchetti per allontanare le zanzare racchiusi in un solo video pensato per voi!