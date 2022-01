In inverno svolgere alcune faccende di casa diventa particolarmente complicato perché l’umidità impedisce, ad esempio, di far asciugare bene i panni, tenere sempre i vetri o i pavimenti splendenti!

Quando si presenta questo problema, bisogna adottare delle strategie per fare in modo di velocizzare il tutto e non stare ore ed ore senza raggiungere i risultato sperato.

Tante volte ci siamo occupati di come velocizzare l’asciugatura dei panni, ora vediamo invece un’altra area della casa!

Scopriamo insieme come far asciugare prima il pavimento in inverno senza aloni!

Preparare il detersivo naturale

Non si può lavare a terra senza avere un detersivo che possa mettere a nuovo il pavimento!

Dato che ci concentriamo solo sui rimedi che non inquinano l’ambiente, vediamo come preparare il detersivo naturale con pochi elementi che saranno estremamente efficaci!

Ingredienti

Scopriamo anzitutto gli ingredienti, sono sicura che li averete già in casa, dunque non vi preoccupate per la reperibilità!

Sapone di Marsiglia (1 cucchiaio liquido o mezzo cucchiaio in scaglie)

Bicarbonato di sodio (1 cucchiaio)

Acqua (quanto basta per amalgare)

Ecco fatto, questo è l’occorrente per avere pavimenti super puliti. Sapone di Marsiglia e bicarbonato di sodio sono un’accoppiata perfetta per i pavimenti e sono indicati anche per superfici delicate come il marmo o il legno!

Procedimento

Presi tutti gli ingredienti? Ottimo, ora passiamo al procedimento!

Per prima cosa procuratevi un ciotola piccola e versate il bicarbonato di sodio all’interno, aggiungete poi il sapone liquido e iniziate a mescolare.

Se vedete che è eccessivamente pastoso, aggiungete giusto un po’ d’acqua per rendere il tutto più omogeneo, deve raggiungere la consistenza di una schiuma.

Nel caso in cui abbiate le scaglie di sapone, tenete presente che si devono sciogliere quasi completamente, per cui versate dell’acqua bollente, fatele sciogliere e poi unite al bicarbonato, otterrete lo stesso risultato.

Lavaggio

Veniamo adesso al culmine della questione, il lavaggio e l’asciugatura del pavimento.

Riempite il secchio con acqua calda, in modo da poter sgrassare meglio e a fondo, aggiungete poi un cucchiaio del detersivo che avete preparato.

Passate al lavaggio del pavimento, vi consiglio di non lavare molte zone della casa insieme, ma di scegliere piccole porzioni di pavimento e lavare una alla volta.

In questo modo non bagnerete eccessivamente e si asciugherà prima, inoltre potete stare attenti anche ad eventuali macchie d’acqua e aloni.

Fate più passate in modo da togliere l’acqua in eccesso.

Trucchetto per asciugare prima

Ed è a questo punto che arriva il trucchetto per asciugare prima!

Non dovrete far altro che legare con un elastico o con altri metodi che preferite un vecchio asciugamano attorno alla scopa che usate per lavare.

Naturalmente l’asciugamano dev’essere morbido e soprattutto pulito.

Passatelo energicamente sul pavimento e vedrete che in questo modo non avrete nemmeno una traccia di alone!

Potete anche sostiuire con un panno o asciugamano in lana, indicato particolarmente per il marmo o il legno.

Ecco che avrete i pavimenti splendenti e puliti!

Avvertenze

Vi ricordo di provare prima i rimedi descritti in un angolino nascosto per non rischiare di danneggiare il pavimento.