Come far brillare l’argenteria con rimedi naturali

L’argento è uno di quei materiali che tanto amiamo in casa perché conferisce un aspetto moderno e sempre elegante agli ambienti.

Con il passare del tempo, però, tende ad ossidarsi e a presentare macchie nere se non riceve le giuste cure.

Ma non temete! Oggi, infatti, vedremo insieme come lucidare e pulire l’argento con rimedi naturali.

Bicarbonato

Innanzitutto, vi suggeriamo di utilizzare il bicarbonato di sodio, un ingrediente noto per la sua leggera azione abrasiva in grado di rimuovere la patina di ossidazione che si è formata e far uscire fuori la lucentezza dell’argento.

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è versare un litro di acqua in una pentola, aggiungere al suo interno circa 50 grammi di bicarbonato e portarla, poi, ad ebollizione.

A questo punto, aggiungete gli oggetti in argento all’interno della miscela così ottenuta e lasciateli in ammollo fino a quando l’ossidazione non sarà scomparsa. Infine, asciugate accuratamente con un panno asciutto e morbido.

Sale e fogli di alluminio

Un altro trucchetto che vale la pena menzionare consiste nell’utilizzare il sale e i fogli di alluminio.

Dovrete, quindi, mettere un foglio di alluminio sul fondo di un recipiente con il lato lucido rivolto verso l’alto e riempire, poi, il contenitore con acqua molto calda.

Dopodiché, aggiungete due cucchiai di sale grosso da cucina e mettete i vostri pezzi di argento nell’acqua, accertandovi che il liquido li copra completamente. A questo punto, lasciate agire per qualche minuto e asciugate accuratamente i vostri pezzi in argento con un panno morbido.

Dentifricio

Forse vi sembrerà un rimedio piuttosto strambo, eppure è molto efficace in caso di argenteria annerita e ossidata. Stiamo parlando del dentifricio, un ingrediente dalle proprietà pulenti e lucidanti.

Applicate, quindi, un po’ di dentifricio su un vecchio spazzolino da denti (oppure un panno umido) e strofinatelo delicatamente sull’argenteria che volete pulire.

Dopodiché, risciacquate con un po’ di acqua calda e asciugate accuratamente con un panno morbido.

Acqua di cottura delle patate

Spesso i rimedi più semplici risultano essere quelli più efficaci, come per esempio l’acqua di cottura dopo aver cucinato le patate.

Questa, infatti, è in grado di lucidare e pulire gli oggetti di argento o argentati che col tempo si sono ossidati, anneriti o opacizzati.

Dovrete semplicemente cuocere 3 patate in una pentola con acqua e aggiungere, poi, la vostra argenteria nell’acqua di cottura per circa 20 minuti. Infine, estraete i vostri oggetti di argento e puliteli con un panno asciutto.

In caso siano ancora presenti macchie nere, potete anche strofinare con una patata cruda sui punti ossidati.

Buccia di banana

Un trucchetto ancora più strano è quello che prevede l’utilizzo della buccia di banana, la quale viene usata anche per lucidare le scarpe!

Strofinate, quindi, direttamente la sua parte interna sugli oggetti in argento che volete lucidare e continuate fino a quando non vedrete l’ossidazione andar via. A questo punto, risciacquate e asciugate con cura con un panno morbido!

Per lucidare l’argenteria

Infine, l’acqua degli spinaci contiene alcune sostanze che svolgono un’azione pulente e lucidante sull’argenteria! Se, quindi, avete oggetti di argento anneriti, ossidati o opacizzati, non vi resta che sfruttare questo rimedio!

Avvertenze

Vi suggeriamo di procedere con la pulizia regolare di questi oggetti e di riporli in posti asciutti per non farli ossidare a contatto con l’aria.

Inoltre, ricordatevi di non utilizzare sostanze abrasive sull’argento, come il limone, l’aceto, l’acido citrico, coca cola e ketchup perché potrebbero corroderlo.