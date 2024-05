Come far brillare le porte bianche in casa

Per chi ha le porte bianche in casa sa quanto è importante averle sempre pulite affinché possano conferire la giusta luminosità alla casa.

Bastano delle macchie o un ingiallimento, infatti, a compromettere tutta la loro bellezza.

Per questo, oggi vi rivelo il mio trucchetto per far brillare le porte bianche in casa e averle sempre come nuove!

Come spolverarle

Sulle porte di casa, è facile che vada a depositarsi la polvere, soprattutto sulla parte più alta.

Vi consiglio, quindi, di iniziare con lo spolverarle, in modo da rimuovere lo sporco ed evitare che possa spostarsi da una parte all’altra della superficie una volta a contatto con l’acqua.

Io mi munisco di un semplice piumino o anche di alcuni panni in microfibra asciutti che passo accuratamente su tutta la porta, focalizzandomi soprattutto sugli incavi e sulle venature, punti su cui maggiormente si concentra la polvere.

Come togliere le macchie

Una volta spolverate, passo alla rimozione delle macchie con un ingrediente molto noto per le sue proprietà sgrassanti e smacchianti: il sapone di Marsiglia o il sapone giallo.

In particolare, utilizzo il sapone giallo per rimuovere le macchie nere di polvere incrostata, in quanto questo prodotto riesce a scioglierle velocemente.

Applico, quindi, un pezzetto di sapone giallo su una spugnetta inumidita con acqua calda, dopodiché strofino accuratamente sulla macchia e lascio agire.

Infine, risciacquo con un panno inumidito con sola acqua.

Come ravvivare il bianco

A questo punto, passiamo a sbiancare queste porte e a far uscire il colore naturale. Per questo step, io ricorro al percarbonato di sodio, che a differenza del bicarbonato vanta una forte azione sbiancante.

L’importante, però, è che venga a contatto con l’acqua ad alte temperature in modo da sprigionare ossigeno attivo. Vi ricordo, inoltre, che questo prodotto è il componente base di molti sbiancanti ecocompatibili e viene usato anche per sbiancare i capi in alternativa alla candeggina.

Per usarlo come sbiancante, aggiungo un misurino di percarbonato di sodio in una ciotola contenete acqua tiepida e verso la miscela così ottenuta in un flacone spray.

Dopodiché, la vaporizzo sulle porte, lascio agire per un po’e risciacquo.

A tal proposito, ecco un video per voi per vedere alcuni trucchetti con il percarbonato in casa!

Come lucidarle

Infine, vediamo come lucidare queste porte in modo da renderle brillanti e come nuove!

Per effettuare questo trattamento lucidante, vi basterà coniugare le proprietà di più ingredienti da dispensa. Versate, quindi, 1 cucchiaio di aceto di mele, 1 cucchiaio di succo di limone e 1 cucchiaino d’olio d’oliva in un flacone con spray, dopodiché vaporizzate la miscela così ottenuta sulla porta.

A questo punto, utilizzate un panno pulito e asciutto ed effettuate movimenti circolari in modo che la soluzione possa essere assorbita dalla superficie delle vostre porte.

Lasciate agire per circa un’ora e, infine, risciacquate delicatamente con un panno morbido. Infine, passate un panno di lana e…che splendore!

Ovviamente, questo rimedio risulta essere efficace in particolar modo sulle porte di legno in quanto questi ingredienti sono considerati una manna dal cielo per “nutrire” questo materiale!