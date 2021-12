Il legno, si sa, è uno dei materiali più belli per arredare la nostra casa, dona un senso di maestosità e calore senza precedenti!

C’è chi possiede tutti i mobili in legno, chi soltanto alcuni oggetti o altri lo scelgono per le porte.

Quando infatti si hanno le porte in legno, è sempre difficile capire con quali metodi è opportuno lavarle e lucidarle, dato che sono estremamente delicate.

Proprio per questo motivo è davvero facile che si possano macchiare o graffiare in maniera irreversibile. Oggi invece vi dirò un rimedio perfetto per rendere le porte in legno come nuove con soli due semplici ingredienti, parlo di bicarbonato e Sapone di Marsiglia!

Preparazione

Se siete curiosi di scoprire in che modo rendere le vostre porte in legno come nuove, non vi resta che capire la preparazione!

Tutto quello che vi occorre è 1 cucchiaio di sapone di Marsiglia liquido e 1 cucchiaio di bicarbonato di sodio.

Mettete il bicarbonato in una ciotola e unite piano piano il sapone di Marsiglia mescolando per bene, se vedete che il composto è troppo denso, potete aggiungere dell’acqua a filo.

Nel caso in cui vogliate creare qualcosa che vi possa durare nel tempo ed usarlo più volte, potete triplicare le dosi, versare il composto in una bottiglia e aggiungere dell’acqua demineralizzata.

Se avete il panetto di sapone, potete creare quello liquido da soli!

Procedimento

Dopo aver preparato questo detergente in modo semplice e veloce, non ci resta che vedere il procedimento!

Se avete sulle vostre porte c’è una grande quantità di polvere, potete inumidire una spugna e mettere sopra un po’ del prodotto che avete creato.

Passatelo su entrambi i lati della porta, dopodiché sciacquate con un panno ben strizzato e asciugate con un panno in microfibra.

Se usate il prodotto ogni giorno, vi basterà metterlo semplicemente su un panno in microfibra inumidito e dopo sciacquare e asciugare.

Vedrete che le porte splenderanno come non mai!

Naturalmente potete usare questo mix anche per lucidare i mobili in legno effettuando lo stesso procedimento sopra descritto per le porte.

Inoltre entrambi gli ingredienti sono utili anche per lavare i pavimenti (basta mettere 1 cucchiaio di prodotto nel secchio), per lucidare i rubinetti pieni di calcare o per pulire il frigo!

Insomma, potrebbe risultare utile in tanti modi e lascerà anche un profumo stupendo in casa!

Avvertenze

Ricordate di provare il rimedio prima su un angolino nascosto per assicurarvi di non danneggiare le superfici.