I 5 Consigli del giardiniere per far durare tanto il Basilico a casa

Niente può eguagliare la bellezza di più piantine aromatiche sul davanzale della finestra o sul nostro balcone: il loro profumo e la loro bellezza creano un ambiente davvero unico e rilassante.

Tra le piante aromatiche più diffuse c’è sicuramente il Basilico che con le sue foglie profumate e dall’aspetto un po’ rugoso ci è utile anche se vogliamo preparare una pietanza arricchendola con una fogliolina.

Non è raro trovare questa pianta in vendita anche al supermercato dove ne vediamo spesso scaffali pieni. Ma come possiamo fare per far durare questa piantina più a lungo una volta portata a casa? Ti diamo qualche utile suggerimento.

Usa un fertilizzante azotato

Uno dei metodi più utili per far vivere più a lungo la tua piantina di basilico appena acquistata al supermercato è concimarla con un buon fertilizzante azotato, ossia con alte concentrazioni di azoto.

Di solito, puoi trovare questo concime al supermercato stesso o al vivaio ed è indicato, sulla confezione, come concime per piante aromatiche o da orto. In genere ha consistenza liquida e va diluito in acqua secondo le dosi indicate sulla confezione per poi essere somministrato ogni 7-10 giorni nel periodo che va da marzo a ottobre.

Se vuoi utilizzare un concime naturale fai da te, puoi sfruttare le infinite proprietà dei fondi di caffè. Ti basterà sbriciolarli e spargerli sul terreno prima dell’annaffiatura per ottenere un effetto rinforzante grazie all’alto contenuto di azoto in essi contenuto.

Trova il posto adatto

Non sempre è semplice individuare il posto giusto per la tua piantina di basilico. Eppure trovare il punto ideale è essenziale per far vivere bene e a lungo questa pianta.

Innanzitutto, nel periodo primaverile ed estivo questa pianta può essere tranquillamente tenuta all’esterno a una temperatura non inferiore ai 15 °C. Importante, poi, è la luce diretta del sole per almeno 4 ore al giorno.

Nelle giornate afose, in cui le temperature raggiungono o superano i 30 °C, per evitare che la pianta essicchi al sole, mettila in un posto più ombreggiato e fresco.

Seguendo queste accortezze, la tua piantina di basilico vivrà a lungo e senza problemi!

Togli la carta decorativa

Quando viene venduta al supermercato, spesso il basilico è circondato da una carta decorativa in plastica trasparente. Pur essendo gradevole alla vista, questo involucro è dannoso per la pianta limitandone la respirazione.

Sembra banale, eppure è essenziale togliere questa carta per permettere al tuo basilico di vivere più a lungo e avere sempre foglie grandi e profumate.

Controlla il sottovaso

Con l’aumento delle temperature primaverili, rischiamo di non valutare bene le esigenze del nostro basilico appena comprato al supermercato e di innaffiarlo troppo pensando che sia “assetato“.

Quotidianamente controlla il sottovaso e svuotalo nel caso in cui contenga acqua. Quando innaffiamo troppo, infatti, molta acqua si accumula lì, ma rischia di ristagnare e far marcire le radici.

Per non commettere errori nelle innaffiature, controlla sempre anche il terreno ed evita di innaffiare se ti sembra troppo umido o molle.

Togli le foglioline secche

Non sempre la piantina di basilico che hai comprato al supermercato è completamente sana. A volte, è stata trascurata o non ben curata: il risultato è che la sua salute può essere in parte compromessa.

Per questo, se noti che alcune delle sue foglioline sono secche, gialle o macchiate, ti conviene staccarle con le mani in modo da evitare che eventuali malattie si diffondano al resto della pianta o che le foglie secche, non staccandosi da sole, possano iniziare a marcire.