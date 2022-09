Una che cerchiamo sempre in estate è la sensazione di freschezza che dona subito benessere e sollievo!

Il calore estivo, infatti, spesso diventa nostro acerrimo nemico perché non solo ci rende più stanchi, ma in casa fa esalare tutti gli eventuali cattivi odori.

Oggi vedrete insieme a me 4+1 consigli preziosi per profumare il bagno di fresco, ovvero la zona più colpita dalla puzza e dallo sporco!

Agrumi

Quale elemento più indicato degli agrumi per dare la sensazione di freschezza?

Limone e arancia sono fondamentali in estate, non solo perché ci danno la carica giusta per affrontare meglio le giornate di calore, ma anche per la casa!

Dunque per procedere non dovrete far altro che preparare un infuso con fette di limone ed arancia.

Quando sarà arrivato a bollore, spegnete e lasciate così per un’intera notte, poi filtrate il tutto e versatelo in un vaporizzatore.

Ora non vi resta che spruzzarlo in bagno ogni volta che volete profumare!

N.B. Se volete intensificare il profumo, potete aggiungere anche qualche goccia di olio essenziale agli agrumi!

Alloro

Anche l’alloro non poteva mancare al nostro appello tra i trucchetti più efficaci!

Vediamo subito come preparare un profumo all’alloro per rinfrescare tutto il bagno in 2 minuti!

Un primo rimedio velocissimo è mettere un rametto d’alloro in prossimità del soffione della doccia (lontano dagli schizzi d’acqua).

Il vapore esalerà tutto il profumo che si spargerà in poco tempo nel bagno!

L’alternativa è invece procedere sempre con l‘infuso da filtrare e spruzzare in bagno.

Menta e rosmarino

Oltre all’alloro ci sono altre piante fantastiche per dare freschezza e profumo in bagno!

Sto parlando di menta e rosmarino, immaginate che odore inebriante possono sprigionare insieme?

Per usarli potete mettere dei rametti intrecciati nella doccia come detto prima per l’alloro oppure creare uno spray profumato fai da te!

Mettete ad infusione 3 foglie d’alloro e 4 di menta, una volta raggiunto il bollore spengete il fuoco e lasciate macerare per qualche ora.

In seguito filtrate il composto ed ecco fatto!

Fiori di lavanda

Sempre in tema di fiori, non posso non menzionare i fiori di lavanda!

Perfetti in ogni zona della casa, dalle camere al bagno! Questo fiore è perfetto anche per trasmettere una sensazione di benessere e relax.

Se siete molto creativi, vi suggerisco di preparare delle decorazioni con i rametti di lavanda intrecciati e fissati con un nastro colorato da mettere in prossimità della doccia.

Potete anche mettere i fiori essiccati in un sacchetto traspirante a maglie larghe.

Oli essenziali

Infine vi suggerisco un classico ed intramontabile metodo che vi può aiutare all’istante!

Si tratta proprio degli oli essenziali, elementi irrinunciabili per chi predilige i rimedi naturali per profumare la casa.

Mettete 5 gocce di olio essenziale a vostro piacimento in mezzo litro d’acqua, poi inserite tutto in un contenitore spray.

Vaporizzate in tutto il bagno e vedrete che fantastico profumo!

Avvertenze

Non usate i metodi se all’interno ci sono ingredienti che possono portare allergia o ipersensibilità.