Uno dei profumi più belli e naturali che ci capita spesso di sentire è quello della pianta d’alloro!

Tutti hanno delle foglioline nella propria dispensa e lo usano frequentemente sia per dare un tocco più alle pietanze, sia per beneficiare delle tante altre proprietà!

Oggi in particolare scopriremo un rimedio semplice semplice che ne spargerà l’odore in casa, basteranno solo 3 foglie d’alloro!

Perché l’alloro?

I motivi per cui è bene mettere l’alloro nell’aspirapolvere sono molteplici, vediamone alcuni!

Per prima cosa, l’alloro possiede un odore molto fresco ed intenso, dunque resta per tanto tempo in casa senza disperdersi velocemente.

Vi sarà capitato, infatti, di metterne anche una piccola foglia in un sugo e sentire il suo profumo diffondersi in un batter d’occhio in tutta la cucina!

Inoltre il suo aroma ha proprietà rilassanti, aiuta la respirazione, rilassa e contribuisce a diminuire lo stress, non a caso molte persone assumono quotidianamente tisane all’alloro!

Nell’aspirapolvere

Ma qual è il modo più veloce ed immediato per diffondere l’odore dell’alloro in casa?

Semplice, mettendolo nell’aspirapolvere! Ne bastano solo poche foglie e vedrete che avrete già un ottimo risultato!

Dunque prendete 3 foglie d’alloro e spezzettatele, successivamente potete aspirarle o metterle direttamente nel sacchetto dell’elettrodomestico.

Quando passerete la scopa per tutta la casa, l’odore della pianta si diffonderà ed inebrierà tutte le stanze!

Attenzione! Affinché questo rimedio possa funzionare, è importante che il sacchetto sia pulito e non troppo pieno. Inoltre ricordate che non potete usare il rimedio negli aspirapolveri con il serbatoio ad acqua.

Altri rimedi

Il metodo dell’aspirapolvere è sicuramente uno dei più veloci, ma potete usare anche altri rimedi da applicare al posto di quello dell’aspirapolvere o per intensificare ancora di più l’odore nell’ambiente!

Sacchetto profumato

Se volete spargere il profumo d’alloro nei cassetti, nell’armadio o nei mobili, non posso fare altro che consigliarvi il sacchetto profumato!

Non dovrete far altro che procurarvi un sacchetto traspirante a maglie larghe e riempirlo con delle foglie d’alloro, scegliete la quantità in base all’intensità del profumo che desiderate.

A questo punto chiudete il sacchetto e mettetelo nella zona della casa che preferite, sentirete che profumino!

Infuso

Un’alternativa molto utile è anche l’infuso all’alloro!

Si tratta di un’altra soluzione semplice per spargerne velocemente il profumo e avere l’odore della pianta in tutta la casa.

Riempite un pentolino con acqua e 3 foglie d’alloro, successivamente accendete il fuoco e portate ad ebollizione.

Raggiunto il bollore, dovrete spegnere e portare l’infuso nelle aree della casa che desiderate profumare, lasciate lì per un po’ di tempo ed ecco fatto!

In bagno

Il bagno l’area della casa più soggetta a cattivi odori, per cui è di fondamentale importanza tenerlo sempre profumato!

L’alloro può aiutarci anche in questo caso e potete usarlo con i rimedi appena descritti oppure nella doccia!

Non dovrete far altro che attaccare un rametto di alloro sul soffione della doccia, posizionandolo lontano da eventuali schizzi d’acqua.

Il vapore acqueo della doccia esalerà tutto l’arma dell’alloro e avrete un profumo fantastico!

Avvertenze

Consigliamo di non usare l’alloro in caso di allergia o ipersensibilità.