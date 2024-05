Come far tornare bianchi i centrini a uncinetto?

Non so voi, ma io adoro avere in casa i centrini fatti ad uncinetto, in grado di abbellire il mio ambiente domestico e renderlo accogliente e familiare.

L’unica pecca, però, è che tendano con il tempo ad ingiallirsi o a riempirsi di polvere e perdono, quindi, il loro biancore iniziale.

Ma ho trovato dei trucchetti per farli tornare bianchi in maniera facile e veloce. Vediamo insieme come fare!

Lavaggio regolare

Solitamente, tendiamo a mettere questi centrini sui tavoli, sui comodini o sui mobili per coprirli o per appoggiarci sopra la televisione, i vari vasi o gingilli con funzione ornamentale.

Pertanto, lavarli non è così frequente perché significherebbe “scoprire” queste superfici o spostare tutti gli accessori riposti sopra.

Invece, il lavaggio di questi centrini dovrebbe essere frequente, in quanto raccolgono molta polvere che deve essere rimossa prima che finisca per impregnarsi e macchiare questi tessuti.

Per il lavaggio frequente, io semplicemente li metto in ammollo in un secchio contenente acqua tiepida e ci aggiungo, poi, un cucchiaio di sapone di Marsiglia perché adatto anche sui tessuti più delicati.

Dopodiché, li strofino un po’ per favorire la rimozione della polvere e li risciacquo. Ovviamente, potete anche procedere con il lavaggio in lavatrice avendo sempre cura di scegliere il lavaggio più adatto dei vostri centrini così da non rovinarli.

In caso di macchie

Diverso è il discorso, invece, quando si tratta di dover rimuovere macchie di polvere o macchie gialle che si sono già formate.

A questo punto, abbiamo bisogno di rimedi più “strong” in grado di farli tornare bianchi come nuovi.

Pre-trattamento

Il mio consiglio è innanzitutto quello di pre-trattare la macchia, inumidendo i vostri centrini e applicandoci sopra una sorta di crema composta da acqua ossigenata e bicarbonato.

Vi ricordo, infatti, che l‘acqua ossigenata è considerata una candeggina ecologica in grado di sbiancare i capi in maniera efficace!

Quindi, lasciate agire per un po’, strofinate delicatamente con un vecchio spazzolino o una spazzola per capi e passate, poi, al lavaggio vero e proprio.

Ovviamente ci sono altri trucchetti che potete provare per togliere le macchie. Perciò, ho pensato di proporvi questo video che riguarda, però, il corredo. Ma i consigli sono tranquillamente validi anche per i centrini!

Lavaggio

Per quanto riguarda il lavaggio, potete procedere sia con il lavaggio a mano che con quello in lavatrice. In caso di lavaggio a mano, che io preferisco sempre, metto in ammollo i centrini in una bacinella contenente acqua tiepida e aggiungo, poi, al suo interno il percarbonato di sodio. Dopodiché, procedo con il risciacquo.

Vi ricordo che questo ingrediente è considerato uno sbiancante naturale e viene usato anche per togliere le macchie più ostinate dagli strofinacci.

Se, però, preferite il lavaggio in lavatrice per ottimizzare i tempi, sappiate che è possibile ma con qualche accorgimento da seguire per non rovinarli.

Vi consiglio, infatti, di metterli prima dentro una retina per il bucato per evitare che durante il lavaggio possano tirarsi i fili, dopodiché aggiungete un po’ di percarbonato insieme al detersivo che comunemente usate (preferibilmente sempre delicato).

A questo punto, impostate una temperatura bassa di lavaggio e una centrifuga a pochi giri.

Metodo della pentola

Se i vostri centrini risultano essere particolarmente macchiati o ingialliti dal tempo, allora potete provare il metodo della pentola, un vecchio rimedio della nonna per sbiancare pure i capi oramai ingrigiti!

Riempite, quindi, una grande pentola d’acqua, dopodiché portatela ad ebollizione e aggiungete un bicchiere di bicarbonato e qualche fettina di limone.

A questo punto, lasciate intiepidire un po’, aggiungete i centrini e lasciateli in ammollo per circa mezz’ora. Infine, stendeteli e il gioco è fatto!

Personalmente ricorro a questo rimedio solo quando i centrini o i capi sono veramente “da buttare” perché è un rimedio meno pratico. Inoltre, fate attenzione alle alte temperature dell’acqua che potrebbero “consumare” il tessuto, per questo vi consiglio sempre di farla intiepidire un bel po’.

Come stenderli

Ci sono dei trucchetti anche per l’asciugatura dei centrini? Ebbene sì! Anche se spesso sottovalutiamo questa fase, in realtà incide fortemente sulla riuscita o meno del bucato.

Una volta terminato il lavaggio, quindi, evitate di stendere i centrini sullo stendino o sulla corda perché potrebbero perdere la loro forma. Al contrario, sarebbe bene metterli su un piano orizzontale.

Al fine di non ingiallirli e averli sempre bianchi, poi, vi raccomando anche di non esporli alla luce diretta del sole ma di metterli sempre all’ombra in un luogo ben ventilato.