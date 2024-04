Come mantengo bianchissimi miei strofinacci anche se li uso tanto ogni giorno

Non ci pensiamo spesso, ma tra gli oggetti di casa gli strofinacci sono sempre quelli che “trattiamo un po’ male”. A loro capita di tutto, dalle macchie di caffè al sugo di pomodoro. Ne consumiamo tantissimi ogni giorno e il numero aumenta in modo esponenziale se la famiglia è composta da tante persone, come la mia!

Ammettiamolo, avere degli strofinacci di cucina puliti e bianchissimi da una sensazione di ordine e pulizia che poche altre cose riescono a dare. Devo dirlo: negli ultimi tempi riesco sempre a sbiancarli con successo, anche mia mamma non ci può credere!

Per questo, perché non vedere insieme tutto il procedimento da seguire per averli sempre bianchi?

Cosa faccio se li lavo in lavatrice

Una delle prime lezioni che ho imparato è stata l’importanza di lavare gli strofinacci almeno 60 gradi, e non solo quando voglio smacchiarli, ma ogni volta che riempio la lavatrice.

Questa temperatura è ideale per eliminare la maggior parte delle macchie e, cosa fondamentale, disinfettare i tessuti, soprattutto quando maneggiamo cibi crudi, come la carne o il pesce.

Ma attenzione! C’è una piccola cosa da considerare: i capelli ed i pelucchi sono nemici insidiosi! Perciò, mai e poi mai, li lavo insieme ad asciugamani o intimo. Non è molto igienico per me trovarli attaccati al tessuto dello strofinaccio.

Uso sempre il Percarbonato di Sodio

Se c’è una scoperta che ha rivoluzionato il mio modo di fare il bucato, quella è il percarbonato. E lo uso sia a mano (e tra poco ti spiegherò come), ma anche tranquillamente in lavatrice.

Non solo li sbianca alla perfezione, ma li igienizza in modo naturale. È diventato un must nella mia casa, e non potrei più farne a meno. In base al carico della lavatrice, puoi aggiungere 1 o 2 misurini direttamente nel cestello della lavatrice.

Ma ricorda: si tratta di un additivo, perciò va combinato insieme al tuo detersivo abituale. E si attiva con temperature al di sopra dei 40 gradi. Per questo e per tanti altri motivi non usarlo su seta o tessuti delicati e colorati. Ecco tutti i trucchetti in questo video:

Metodo in ammollo per strofinacci molto sporchi

E poi ci sono quelle macchie che con il tempo sono diventate così ostinate, che quasi avevo voglia di gettare via gli strofinacci. Ma poi ho voluto fare una piccola prova, pensalo come a un “ultimo tentativo”.

La mia arma segreta? Sempre il Percarbonato! Ormai riesce a sostituire in modo imbeccabile la candeggina!

Ah dimenticavo! Se ti piacciono questi Consigli Naturali posso inviarteli ogni giorno direttamente su Messenger! Iscriviti al mio Canale! Ti aspetto!

In questo caso, visto che abbiamo un bel po’ di cose da smacchiare, c’è bisogno prima di un ammollo. Basta una bacinella di acqua molto calda, ci metto dentro gli strofinacci, poi 2 cucchiai di percarbonato. Aspetto qualche ora o anche tutta la notte.

Dopo l’ammollo, hanno riacquistato quel bel bianco! Ovvio, quelli con fantasie da tempo sono un po’ sbiaditi, ma non importa, perché vederli più bianchi e senza macchie mi sembrano sempre più puliti. Ecco tutto il procedimento in questo video:

Alla fine, la ragione per cui adoro raccontarvi questi trucchi è semplice: credo che ognuno di noi possa godere di una casa pulita e accogliente senza ricorrere a prodotti chimici aggressivi. Una volta che abbiamo imparato ad usarli, non ne faremo più a meno!