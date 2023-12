Anche se quotidianamente ci dedichiamo alla pulizia del wc, diciamocelo le macchie gialle di calcare sembrano essere quasi inevitabili.

Per non parlare, poi, di quella patina che si forma che fa perdere tutta la lucentezza alla ceramica del nostro water.

Per questo, oggi vedremo insieme come far tornare bianco e lucido l’interno del wc ingiallito!

Bicarbonato e aceto

Innanzitutto, vi proponiamo di utilizzare insieme il bicarbonato e l’aceto, i quali svolgono una reazione tale da rimuovere tutte le incrostazioni di calcare.

Iniziate, quindi, con il togliere l’acqua dal wc con uno sturalavandino, dopodiché cospargete il water (soprattutto i punti dove sono presenti le macchie) con il bicarbonato.

A questo punto, versate l’aceto bianco sopra e lasciate agire per circa due ore o per tutta la notte. Il giorno dopo usate lo scopino per strofinare accuratamente e tirate lo sciacquone.

N.B C’è un lungo dibattito sull’utilizzo dell’aceto negli scarichi a causa del suo impatto non proprio ecologico sull’ambiente, sebbene sia, di gran lunga, meno inquinante rispetto a molti detersivi disponibili in commercio.

Acido citrico

Se non volete utilizzare l’aceto, allora potete ricorrere all’acido citrico, le cui proprietà anticalcare lo rendono una manna dal cielo per pulire a fondo la lavatrice.

Iniziate, quindi, sempre con lo sturare la tazza del water per togliere tutta l’acqua, dopodiché versate l’acido citrico sul fondo del wc.

A questo punto, preparate una miscela composta da 150 grammi di acido citrico e 1 litro di acqua calda e versatela nel water.

Infine, lasciate agire per qualche ora prima di strofinare con uno scopino.

Percarbonato

Efficace come il bicarbonato è anche il percarbonato di sodio, infatti viene utilizzato negli sbiancanti ecologici per il bucato.

È importante, però, utilizzarlo con acqua molto calda, ovvero a una temperatura superiore ai 40°affinché la sua funzione sbiancante venga attivata.

Aggiungete, quindi, un misurino di percarbonato di sodio in una brocca contenente acqua calda, mescolate bene gli ingredienti e versate la miscela direttamente nel water.

Dopodiché, lasciate agire per qualche ora o per tutta la notte e strofinate con uno scopino. Oltre a togliere le macchie gialle, il percarbonato aiuterà anche a ravvivare il bianco delle ceramiche.

Detergente naturale fai da te

Se volete, invece, coniugare le proprietà di più ingredienti, allora potete provare a realizzare un detergente naturale fai da te, partendo dal limone, il quale vanta proprietà sbiancanti.

Non a caso, viene utilizzato anche per avere capi bianchissimi! Munitevi, quindi, di:

Succo di 3 limoni grandi (circa 1 tazza di succo di limone)

1 bicchiere d’aceto di mele

500 ml d’acqua

Filtrate il succo dei limoni in modo da non lasciare né la polpa né i semini, dopodiché aggiungete l’acqua e l’aceto.

A questo punto, travasate la miscela in un flacone spray, agitatelo per mescolare bene gli ingredienti e vaporizzatela sulla superficie del vostro water.

Infine, lasciate agire, strofinate un po’ e risciacquate.

Borace

Infine, vediamo un ultimo trucchetto da provare se gli ingredienti finora non hanno aiutato molto: il borace, il quale è considerato un’alternativa ecologica alla candeggina!

Versate, quindi, circa 300 ml di aceto bianco nella tazza del bagno, dopodiché lasciate agire per circa mezz’ora e strofinate energicamente con uno scopino o uno spazzolone.

A questo punto, aggiungete anche circa 50 grammi di borace in polvere e lasciate agire mezz’ora.

Infine, versate 1 litro di acqua calda, strofinate nuovamente con lo scopino e tirate lo sciacquone!

N.B Vi raccomandiamo di indossare dei guanti protettivi quando maneggiate il borace, perché questo prodotto potrebbe avere un effetto irritante sulla vostra pelle.

Bombe fai da te

E se volete anche sapere come realizzare le bombe fai da te per sbiancare e profumare il wc, ecco un video pensato per voi!