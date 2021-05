Prova questo trucchetto con la PIETRA POMICE, pulirai il forno e profumerai la casa!

Solitamente, associamo la pietra pomice alla cura dei piedi, ignorando che invece può essere utilizzata anche per la pulizia domestica.

Anche se vi può sembrare strano, infatti, questa pietra risulta essere molto efficace per eliminare le macchie di acqua dura e di ruggine e le incrostazioni di calcare.

Non ci credete? Allora vediamo subito insieme 5 cose che potete fare in casa utilizzando la pietra pomice!

Togliere le incrostazioni di calcare nel WC

Se il vostro wc presenta le classiche macchie di calcare molto difficili da rimuovere, la pietra di pomice potrebbe essere la soluzione che fa per voi!

Agendo, infatti, come un abrasivo, è in grado di “grattare” sulle macchie di calcare e farle sparire in un batter d’occhio!

Indossate, quindi, un paio di guanti e lavate dapprima il water fino a sciogliere le incrostazioni più semplici e superficiali.

Dopodiché, bagnate la pietra pomice e strofinatela sulle incrostazioni residue che non sono andate via con il lavaggio precedente. Infine, tirate lo sciacquone e voilà: le incrostazioni saranno solo un brutto ricordo!

N.B Non abbiate paura di graffiare il water; la pietra pomice, infatti, è leggermente abrasiva e non danneggia la ceramica del wc.

Ceramiche bagno

Oltre a rimuovere le incrostazioni di calcare che solitamente si presentano nel wc, la pietra pomice può essere utilizzata anche per pulire velocemente i depositi di calcare e le macchie di ruggine dalle altre ceramiche del bagno.

Allo stesso modo, quindi, bagnate la pietra e strofinatela sulle macchie di corrosione o di calcare presenti sulla superficie del lavandino, del bidet o della vasca.

Ricordatevi, però, di non utilizzarla mai sull’acciaio perché potrebbe graffiarlo e danneggiarlo!

Griglie per forno e barbecue

Ma quanto è bello gustare una pietanza fatta al forno o fare una grigliata insieme con gli amici?

Il problema, però, è che risulta davvero difficile pulire le griglie del forno o del barbecue e liberarle da residui di cibo, grasso incrostato e, in alcuni casi, ruggine.

Ma non disperate, perché basta la pietra pomice per averle come nuove!

Anche in questo caso, bagnate la vostra pietra e passatela lungo le griglie strofinando sui punti in cui sono presenti più incrostazioni. Infine, risciacquate le griglie e… organizzate una bella grigliata!

Eliminare pelucchi sui maglioni

La pietra pomice può essere utilizzata anche per eliminare i pelucchi dai vostri maglioni. Non ci credete?

Provate allora a strofinare sul vostro maglione con la pietra di pomice: vedrete subito che i pelucchi saranno rimossi. Evitate, però, questo rimedio sulla lana e sul cotone o su altri tessuti delicati, in quanto rischiate di rovinarli.

Inoltre, è consigliabile non strofinare in maniera troppo aggressiva e non insistere per troppo tempo sulla stessa area.

La pietra di pomice, infatti, elimina lo strato superiore del tessuto, ma, se strofinate troppo, rischiate di formare un buco e di strappare il vostro capo.

Diffusori profumati

Infine, sembra proprio che la pietra pomice sia in grado anche di profumare la nostra casa.

Tutto ciò che dovrete fare è mettere in una ciotolina una pietra pomice o piccole pietre pomice e versare, poi, circa 30 gocce di olio essenziale che più preferite.

Vi consigliamo di aggiungere oli dalle fragranze rilassanti quali lavanda o profumi freschi agrumati quali mandarino, limone e arancia.

Posizionate, poi, la ciotola nei punti della casa in cui maggiormente si sviluppano i cattivi odori e voilà: un’ondata di freschezza investirà le vostre stanze!

Pietra pomice in polvere

Sapevate che la pietra pomice è in grado di togliere le macchie secche dalle vostre superfici di marmo?

In realtà, non dovete utilizzare la pietra pomice intera, ma la polvere di pietra pomice che potete trovare tranquillamente dal ferramenta.

Si tratta di una polvere dall’alta efficacia abrasiva che dovrete utilizzare mescolandola all’acqua e passandola sulle macchie di marmo con una spugnetta.

Proprio grazie all’efficacia abrasiva, la parte macchiata del marmo verrà via, lasciando emergere un nuovo strato più lucido e pulito.

Avvertenze

Evitate di utilizzarla asciutta perché potrebbe graffiare la ceramica dei sanitari. Inoltre, non utilizzate la pietra singola su alcuni materiali come il marmo, il laminato e la plastica. La polvere di pietra pomice è molto più delicata per le superfici adatte a questo tipo di pulizia!

