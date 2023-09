Ma quanto è bello avere gli asciugamani sempre morbidi come quelli dell’hotel? Tantissimo, sembra quasi ricevere una coccola!

Peccato, però, che spesso questi tendano ad indurirsi soprattutto quando sono molto vecchi e quando le fibre sono ormai consumate.

Ma non temete! Oggi, infatti, vedremo insieme come far tornare morbidi e profumati gli asciugamani anche quelli più vecchi!

Bicarbonato di sodio

Il primo rimedio consiste nell’utilizzare il bicarbonato di sodio, un ingrediente in grado di rendere morbidi gli asciugamani grazie alla sua leggera azione abrasiva! Vi basterà, quindi, versare 3 cucchiai di bicarbonato nel cestello della lavatrice o nella vaschetta del cassettino, dopodiché aggiungete i vostri asciugamani e avviate il ciclo di lavaggio.

Per conferire anche un buon profumo, potete versare qualche goccia di olio essenziale nel bicarbonato della fragranza che più preferite.

Aceto bianco

Un altro trucchetto molto efficace consiste nell’utilizzare l’aceto bianco, che non solo è in grado di ammorbidire, ma aiuta anche ad eliminare la puzza di chiuso e di umido.

Versate, quindi, 4 cucchiai di aceto nella vaschetta dell’ammorbidente e avviate, poi, il ciclo di lavaggio! Se poi volete procedere con il lavaggio a mano, allora dovrete aggiungere la stessa quantità di aceto in un secchio contenente acqua. Dopodiché, mettete in ammollo gli asciugamani: e che morbidezza! Come se non bastasse, l’aceto aiuterà anche a sbiancare gli asciugamani ingialliti!

N.B. Sull’utilizzo dell’aceto in lavatrice c’è un lungo dibattito circa il suo impatto sull’ambiente. Perciò, è sempre meglio prediligere l’acido citrico. Tuttavia, l’aceto è sempre preferibile rispetto ad altri detersivi disponibili in commercio.

Sapone di Marsiglia

Dopo il bicarbonato e l’aceto, non si può non menzionare il sapone di Marsiglia, il quale aiuta anche a sgrassare e smacchiare i capi. Vi ricordiamo, infatti, che è l’ingrediente base per realizzare uno smacchiatore fai da te!

Versate 2 cucchiai in scaglie o liquido nella vaschetta della lavatrice o direttamente nel cestello e avviate il ciclo di lavaggio con i vostri asciugamani: e che profumo!

Acido citrico

Un altro metodo per avere asciugamani morbidi prevede l’utilizzo dell’acido citrico, considerato un ammorbidente naturale. Dovrete semplicemente versare 150 grammi di acido citrico in un litro di acqua, mescolare un po’ e aggiungere 10 gocce di olio essenziale alla lavanda o alla menta.

Dopodiché, travasate il tutto in una vecchia bottiglia da riciclare e versate circa 100 ml di questa miscela nella vaschetta del detersivo della lavatrice. Infine, mettete gli asciugamani nel cestello e avviate il ciclo di lavaggio adatto.

A tal proposito, ecco un video per voi per vedere come fare step by step!

Camomilla

Infine, vediamo un ultimo trucchetto che per quanto possa risultare strambo, risulta essere molto efficace: la camomilla, le cui proprietà emollienti aiutano a rendere soffici i vostri asciugamani.

Versate, quindi, in infusione 2 bustine di camomilla in un litro di acqua calda e lasciatele per qualche minuto, dopodiché, fate raffreddare la miscela e versatela in una bacinella contenente acqua. A questo punto, mettete gli asciugamani in ammollo per circa 10 minuti, risciacquateli e fateli asciugare.

N.B Vi consigliamo di mettere in ammollo asciugamani già precedentemente lavati e sciacquati; la camomilla, infatti, serve solo ad ammorbidire e non a lavare e igienizzare.

Avvertenze

Vi ricordiamo di leggere le etichette di lavaggio degli asciugamani prima di provare i rimedi consigliati.