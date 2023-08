Quando parliamo di asciugamani e del loro lavaggio, sappiamo bene che mantenere la freschezza e l’odore gradevole è essenziale per asciugarsi in maniera confortevole e avere un bagno che non emani puzza di umido o di chiuso.

Niente è più sgradevole, infatti, di avvolgersi in un asciugamano che emana un tanfo di muffa o di umidità. Tuttavia, succede spesso che il lavaggio diventa complicato per svariati motivi.

Gli asciugamani, essendo in spugna, tendono maggiormente ad intrappolare gli odori all’interno delle fibre. Quello che ci sfugge, però, è che questi odori, nella maggior parte dei casi, esistono già dal lavaggio.

Ma niente paura! Oggi vi darò 4+1 preziosi consigli su come preservare la fragranza dei vostri asciugamani e mantenerli sempre freschi e piacevoli dopo il lavaggio.

Non metterli umidi nella biancheria

Il primo passo per evitare che gli asciugamani puzzino è evitare di lasciarli umidi nel bagno dopo che vi siete asciugati.

Nel momento in cui li usate, importante appenderli all’asciugabiancheria o stenderli bene per far evaporare completamente l’acqua; ciò vale soprattutto per gli accappatoi, che assorbono più acqua e sono generalmente più doppi.

L’umidità intrappolata può creare un ambiente favorevole alla formazione di cattivi odori e batteri. Se non potete asciugarli immediatamente, cercate di appenderli in un luogo ben ventilato fino a quando non avrete l’opportunità di lavarli.

Usare un additivo naturale

Un trucco molto efficace per mantenere gli asciugamani profumati a lungo è aggiungere un additivo naturale durante il lavaggio, ma quali sono i più indicati?

Un’ottima opzione è l’aceto bianco: il suo potere antibatterico e anti-odore aiuta a sbarazzarsi della puzza persistente e previene la formazione di muffa.

Per utilizzarlo, aggiungete mezzo bicchiere di aceto nella vaschetta apposita della lavatrice, regolate e avviate il ciclo di lavaggio come al solito.

Se volete ottenere anche un profumo inebriante, potete aggiungere 1 cucchiaino di olio essenziale a vostra scelta, da mescolare al bicchiere d’aceto.

Il vostro bucato uscirà profumato e pulito!

Controllare l’asciugatura

Quando asciugate gli asciugamani in lavatrice, controllare l’asciugatura è fondamentale per accertarvi che sia completa e che non rimanga umidità residua negli indumenti.

Una volta terminato il lavaggio, dunque, estraete immediatamente gli asciugamani dalla lavatrice e riponeteli in un luogo asciutto e ben aerato.

Naturalmente l’ideale sarebbe stendere i tessuti fuori al balcone, in una zona esposta al vento e dove i raggi solari non sono troppo forti, in modo che non prendano la luce diretta del sole.

Se utilizzate l’asciugatrice, evitate di sovraccaricarla in modo che i capi possano muoversi liberamente e asciugarsi uniformemente.

Fare un lavaggio esclusivo

Per evitare il rischio che gli asciugamani assorbano odori da altri capi di biancheria, è una buona soluzione lavarli separatamente da tutto il resto.

L’ideale sarebbe dedicare un ciclo di lavaggio esclusivo solo agli asciugamani, dal momento che se ne accumulano comunque tanti nel corso di pochi giorni, per cui non si sprecherebbe il lavaggio.

Questo ridurrà il rischio di contaminazione da altri tessuti e garantirà che i vostri asciugamani mantengano la loro freschezza a lungo!

Scegliere gli oli essenziali

Infine, un modo naturale per profumare gli asciugamani è utilizzare oli essenziali, anziché profumatori commerciali di cui non si sa mai l’efficacia e soprattutto non soddisfano mai a lungo.

Potete aggiunger al lavaggio alcune gocce di olio essenziale, come lavanda o tea tree, nella vaschetta del detersivo durante il lavaggio o nel cestello dell’asciugatrice, mettendole prima su un pezzetto di stoffa.

Gli oli essenziali non solo rilasciano un profumo piacevole sugli asciugamani, ma hanno anche proprietà antibatteriche che aiutano a mantenere i tessuti freschi più a lungo.

Trucchetti per averli morbidi (VIDEO)

Oltre i cattivi odori, una cosa importantissima che si vuole ottenere sempre dagli asciugamani è la morbidezza! Per cui ho raccolto i miei trucchetti che li rendono super soffici in questo video fatto apposta per voi!

Avvertenze

Condizione importantissima per fare in modo che gli asciugamani si mantengano sempre perfetti è anche leggere le istruzioni di lavaggio sulle etichette.