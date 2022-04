Con l’arrivo della primavera siamo liberi di sfoggiare tutti i nostri vestiti migliori in quanto ci liberiamo della “pesantezza invernale”.

Uno degli indumenti che sicuramene non passano mai di moda sono i giubbini di pelle! Sempre confortevoli e ideali per stare comodi senza rinunciare allo stile!

L’unico difetto di questi capi è che sono estremamente delicati e per questo hanno bisogno di attenzione, anche perché non si possono lavare in lavatrice.

A tal proposito oggi vedremo insieme tutto quello che serve sapere su come far tornare come nuovi i giubbini di pelle!

Sapone di Marsiglia

Il sapone di Marsiglia è sempre ideale quando si devono trattare oggetti o indumenti molto delicati!

Inoltre possiede un profumo fantastico che darà una bella rinfrescata ai giubbini chiusi nell’armadio per tutto l’anno prima di indossarli!

Non dovrete far altro che riempire una bacinella con acqua tiepida e aggiungere 10 ml di sapone di Marsiglia liquido o in scaglie sciolte a bagnomaria.

Immergete un panno nella soluzione e strizzatelo, poi passatelo sul giubbino.

Attenzione! È importantissimo rispettare le dosi senza esagerare con la quantità di sapone altrimenti potrete rovinare la pelle.

Aceto bianco

Un altro rimedio che potrete sicuramente provare è l‘aceto bianco!

Una delle sue maggiori proprietà è quella di rendere lucide le superfici sul quale viene usato e dunque potrà mettere a nuovo i vostri giubbini in pelle!

Tutto quello che dovrete fare è mettere 2 cucchiai di aceto bianco in una soluzione con almeno 500 ml d’acqua, mescolate e immergete un panno.

Poi strizzate e passate il panno sul giubbino di pelle ricordando di non bagnarlo troppo.

Olio di cocco

Le proprietà pulenti dell’olio di cocco sono ormai note a tutti gli amanti dei rimedi naturali!

Quest’elemento, contenuto anche nel sapone giallo che è da sempre un antico rimedio della Nonna, è davvero efficace quando si tratta di pulire.

Dovrete mettere qualche goccia di olio su un panno in cotone (se avete la versione solida dovrete strofinare il panno sopra), poi passatela sul giubbino.

Fatto questo passaggio, dovrete ripassare un altro panno pulito ed ecco fatto!

Latte detergente

Infine ecco un rimedio sempre in voga se si parla di ripristinare la lucentezza della pelle!

Il latte detergente che si utilizza per il viso, infatti, è molto delicato, nutriente e non danneggia o macchia i giubbini.

Dovrete metterne un po’ su un batuffolo d’ovatta o un disco di cotone e passarlo sui giubbini, poi passate altra ovatta asciutta.

Avvertenze

Vi ricordo di non esagerare con gli ingredienti descritti nei rimedi, inoltre provateli prima in un angolino nascosto.