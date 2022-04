Quando abbiamo delle scarpe nuove, soprattutto se sono bianche, vorremmo che anche dopo mesi siano sempre come nuove!

Il passare del tempo, ahimè, le sporca inevitabilmente nonostante tutta l’attenzione che possiamo mettere.

Quali sono, dunque, i rimedi che si possono adottare al fine di avere di nuovo le nostre scarpe super lucide e pulite come appena uscite dal negozio?

Oggi parleremo proprio di questo e vi dirò tutto quello che serve sapere su come far tornare le scarpe bianche con questi 5 trucchetti fai da te!

Dentifricio

Tra i primi suggerimenti che posso darvi c’è senz’altro il dentifricio!

La sua composizione di pasta densa e bianca è molto indicata quando si vuole ripristinare il bianco della gomma o di qualche oggetto, inoltre è anche tra le soluzioni più efficaci per mettere a nuovo gioielli come il bracciale Pandora!

Se volete usarlo per sbiancare le scarpe, vi dirò subito come fare!

Prendete un vecchio spazzolino, metteteci sopra il dentifricio e inumidite con un po’ d’acqua, poi iniziate a strofinare sulla gomma della scarpa nei laterali.

Successivamente risciacquate per bene e vedrete che la gomma sarà super pulita!

N.B. Questo rimedio non si può applicare anche sul resto delle scarpe, ma solo sulla gomma altrimenti potrebbero macchiarsi.

Inoltre dovrete usare esclusivamente il dentifricio di pasta bianca e non quello in gel.

Bicarbonato di sodio

Passiamo adesso ad un altro trucchetto super diffuso e amato, il bicarbonato di sodio!

Anche quest’ingrediente ha una notevole azione sgrassante, sbiancante e pulente, per questo viene usato per tutta la casa e in particolare in lavatrice!

Per le scarpe dovrete creare un composto denso ed omogeneo mescolando 1 cucchiaio di bicarbonato di sodio con acqua a filo.

A questo punto mettetelo su una spugnetta morbida e passate su tutta la scarpa, anche su lacci, suola e così via.

Poi risciacquate per bene con un panno in microfibra e fate asciugare all’aria aperta, vedrete che risultato!

Sapone di Marsiglia

Chi possiede delle scarpe più delicate può affidarsi senza dubbio al sapone di Marsiglia!

Questo servirà anche a profumare come non mai la scarpa spargendo un buon odore e neutralizzando eventuali puzze.

Tutto quello che dovrete fare è usare il sapone liquido o tagliato in scaglie su una spugnetta morbida inumidita d’acqua oppure su un panno in microfibra.

Strofinate finché non avrete ottenuto le scarpe bianche e poi risciacquate per bene.

Amido di mais

Potrebbe sembrare strano, ma anche l’amido di mais è ottimo in casi del genere!

Lo si vede anche tra i rimedi indicati per togliere la puzza o l’umidità dalle scarpe da ginnastica in quanto riesce ad assorbire i cattivi odori in poco tempo.

Analogamente al bicarbonato, dovrete creare una pastella con amido di mais e quanto basta di acqua fino ad ottenere un composto omogeneo.

Spalmatelo sulla scarpe e usatelo sempre aiutandovi con oggetti poco abrasivi come una spugnetta o un panno.

Limone

Infine vediamo come il limone può essere d’aiuto per far tornare le scarpe bianche!

Se usate il succo di quest’agrume su panni o scarpe bianche potrete ottenere un fantastico risultato in men che non si dica!

Dovrete filtrare il succo di 1 limone e immergere un panno all’interno, poi strizzate e passate su tutta la scarpa strofinando nei punti dove ci sono delle macchie.

A questo punto risciacquate e fate asciugare per bene!

Avvertenze

Vi ricordo di leggere le istruzioni di lavaggio delle scarpe al fine di non danneggiarle o macchiarle.

Provate i rimedi prima in angoli non visibili della scarpa.