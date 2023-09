Come avere l’Orchidea bella anche a Settembre con questo Concime fai da te

Le sue foglie sono come dolci pennellate, i suoi petali vivide macchie di colore: l’Orchidea è tra le piante più affascinanti che esistano.

Ormai molto diffusa e amata come pianta decorativa da interni, la sua specie più diffusa, ossia la Phalaenopsis, la si trova molto frequentemente in vendita anche al supermercato.

Ma cosa possiamo fare, dopo i faticosi e caldi mesi estivi, per rinvigorire l’orchidea a settembre? Beh, possiamo creare un facile concime rinvigorente che può aiutare la pianta a riprendersi in questo mese, così da scivolare nel riposo vegetativo tipico dei mesi successivi in uno stato di profondo benessere.

Vediamo come fare.

Ingredienti

Innanzitutto, dovrai procurarti alcuni ingredienti che forse già hai in casa.

Patate (circa 100 grammi)

(circa 100 grammi) Fondi di caffè (ne basta anche solo uno)

di (ne basta anche solo uno) Tè verde

Preparazione

Sbuccia le patate e falle bollire in una pentola piena d’acqua fino a lessarle. Lasciale raffreddare e, infine, schiacciale con uno schiacciapatate.

Ora ammorbidite il composto con del liquido. L’ideale è utilizzare del tè verde, aggiungendolo a poco a poco fino a rendere il composto più morbido ma non troppo liquido.

E ora è il momento dei fondi di caffè. Dopo aver preparato un bel caffè bollente con la moka, fai raffreddare i fondi di caffè, sbriciolali e uniscili al composto.

Proprietà

Ma perché scegliere proprio questi ingredienti per realizzare un concime perfetto per la nostra orchidea?

Partiamo dalle patate che sono notoriamente ricche di potassio, una sostanza che stimola le difese immunitarie della pianta ma supporta anche la sua fioritura.

Ah dimenticavo! Se ti piacciono questi Consigli Naturali posso inviarteli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Contattami qui e salva il mio numero in rubrica! Ti aspetto!

I fondi di caffè, invece, sono una ricca fonte di azoto: questa sostanza nutre la pianta proteggendola, rendendola più forte e stimolando il rinnovarsi delle foglie.

Infine, circa il té verde, questo è un forte antiossidante e contiene molte sostanze azotate e sali minerali.

Utilizzo

Somministrare questo concime naturale è davvero semplicissimo. Ti basterà spargerlo sulla superficie del terriccio dell’orchidea.

Come ben sai, il terriccio di questa pianta è composto per lo più da corteccia, quindi ti sarà semplice far sì che il concime scivoli anche più in profondità. Dopo aver posizionato il concime, innaffia la pianta per favorire l’amalgamarsi di tutti gli ingredienti al substrato.

Inoltre, non utilizzare mai in quantità eccessiva o potresti rischiare di appesantire troppo il terreno e soffocare le radici della pianta.

Quando somministrare

L’orchidea va concimata nel suo periodo di attività vegetativa, cioè quel periodo che va da marzo all’arrivo dell’autunno. Di conseguenza possiamo concimarla solo fino alla fine del mese di settembre, al massimo inizi di ottobre.

Concimare la pianta al di fuori del suo periodo di attività vegetativa potrebbe, infatti, destabilizzare il suo ciclo vegetale e alterare l’alternarsi delle fasi di riposo e di quelle di attività.

Per quanto riguarda la frequenza, somministra questo concime ogni 2 settimane, quindi giusto un paio di volte nel corso del mese di settembre.

Attenzione: se stai utilizzando anche un altro fertilizzante, sospendi il suo utilizzo se decidi di utilizzare il nostro concime naturale fai da te.

Photo Credits:

Le immagini presenti in questo articolo sono di proprietà di Meraki s.r.l.s.