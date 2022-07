Soprattutto in estate, ai nostri outfit da sfoggiare al mare o in città, non può mancare un paio di scarpe bianche, abbinabili facilmente per un look casual e trendy.

L’unica pecca, però, è che tendono facilmente a presentare macchie nere che le fanno sembrare sempre sporche e vecchie, pur essendo nuove.

Ma non dovrete temere! Oggi, infatti, vedremo insieme come preparare la cremina fai da te per togliere tutti i segni neri dalle scarpe bianche in maniera facile e veloce!

Come si prepara

Preparare questa crema pulente e sbiancante è davvero un gioco da ragazzi, in quanto tutto ciò di cui avrete bisogno è di un ingrediente che sicuramente avrete già in dispensa: il bicarbonato di sodio.

Noto, a partire dalle nostre nonne, per le sue molteplici proprietà, infatti, esercita una leggera azione abrasiva in grado di pulire a fondo senza danneggiare.

Iniziate, quindi, con il rimuovere la polvere e lo sporco in eccesso dalla superficie esterna delle scarpe, utilizzando una spazzola bagnata con acqua calda. In questo modo, eviterete di far indurire lo sporco o di spostarlo da una parte all’altra della scarpa durante la pulizia vera e propria.

Ora, mescolate 1 cucchiaio di bicarbonato e 1 cucchiaino di sapone di Marsiglia fino ad ottenere un composto dalla consistenza di una crema facilmente applicabile.

Dopodiché, cospargete la scarpa, in particolare, i punti dove sono presenti più macchie nere, con questa crema e spazzolate delicatamente con una spugnetta o uno spazzolino: noterete che il nero inizierà a sciogliersi e le scarpe diventeranno sempre più bianche!

A questo punto, non vi resta che mettere le scarpe in ammollo per un po’ in una bacinella contenente acqua tiepida, bicarbonato e aceto, risciacquarle e lasciarle asciugare all’aria aperta, lontano però dai raggi solari che potrebbero ingiallirle: le vostre scarpe bianche saranno come appena comprate!

Altri trucchi per sbiancare le scarpe

Non solo la pasta pulente al bicarbonato è in grado di smacchiare le vostre scarpette bianche e farle ritornare come nuove, in quanto ci sono anche altri ingredienti da dispensa in grado di venire in vostro soccorso in questi casi! Vediamoli insieme.

Sapone di Marsiglia

Il sapone di Marsiglia, si sa, è un ingrediente molto amato dalle nostre nonne per le proprietà pulenti molto delicate. Infatti, è molto utilizzato per ottenere un bucato pulito, fresco e profumato!

Per utilizzarlo sulle scarpe bianche, vi consigliamo di inumidire la scarpa con un panno e strofinare, poi, il sapone di Marsiglia direttamente sulla macchia oppure servendovi di uno spazzolino da denti o una spazzola da calzatura. Dopodiché, risciacquate tutto con acqua tiepida fino a rimuovere le tracce di sapone e il gioco è fatto!

Dentifricio

Sapete che il dentifricio è in grado di sbiancare non solo i vostri denti, ma anche le scarpe annerite? Ebbene sì! Vi basterà, quindi, strofinare un po’ di dentifricio su tutta la superficie della scarpa utilizzando un vecchio spazzolino da denti e ripetere l’operazione fino a rimuovere tutte le macchie di sporco.

Dopodiché, risciacquate le scarpe delicatamente con acqua tiepida e addio macchie! Inoltre, potete utilizzarlo anche per far tornare brillante il vostro pandora annerito!

Succo di limone

Infine, non potevamo non menzionare il limone, il quale vanta proprietà pulenti e sbiancanti, in grado di renderlo un’alternativa naturale valida per sbiancare il bucato senza candeggina.

Tutto ciò che dovrete fare è versare il succo di 5 limoni all’interno di un secchio con acqua calda e immergere, poi, le scarpe nella miscela così ottenuta, tenendole in ammollo per circa 3 ore.

A questo punto, risciacquatele e addio macchie nere! In caso, però, di macchie più ostinate, allora vi consigliamo di pretrattarle aggiungendo il bicarbonato e il limone direttamente sulla macchia e strofinando delicatamente con una spazzola.

Avvertenze

Seguite sempre le etichette di lavaggio presenti all’interno delle vostre scarpe per pulirle nel modo giusto e non rovinarle.