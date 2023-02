Quant’è bello entrare in bagno e sentire subito un aroma fresco ed inebriante che ci avvolge con il suo profumo?

Il bagno tende sempre un po’ ad accumulare diversi cattivi odori, come quello di chiuso o di fogna, per cui ogni giorno è importante cercare di mandarli via.

Uno dei metodi più originali e interessanti sono i cubetti profumati per il bagno. Si preparano con quattro ingredienti che sicuramente avrete in casa!

Scopriamo passo dopo passo come farli per avere sempre un fantastico odore!

Ingredienti

Partiamo vedendo quali sono gli ingredienti da procurarsi per preparare questi fantastici cubetti!

Serviranno elementi che avete sicuramente in casa, ma se così non fosse, saranno di facilissima reperibilità quindi non c’è da preoccuparsi.

Ecco nel dettaglio cosa occorre:

4 cucchiai di bicarbonato di sodio

2 cucchiai di acido citrico

10 gocce di olio essenziale di menta

10 gocce di olio essenziale d’eucalipto

Il bicarbonato di sodio e l’acido citrico sono due mangia-odori per eccellenza e risultano fantastici quando si deve rinfrescare il bagno, ma anche per pulirlo a fondo!

Per quanto riguarda l’olio essenziale di menta ed eucalipto, invece, potete scegliere anche altre tipologie di fragranze, ma questi sono i due aromi che conferiscono maggiore freschezza al bagno.

Un’alternativa potrebbe essere l’olio essenziale di agrumi, l’olio essenziale di lavanda e così via.

Ah dimenicavo... se ti piacciono questi rimedi puoi riceverli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Ecco come fare.. ti aspetto!

Procedimento

A questo punto passiamo al procedimento senza esitare nemmeno un attimo!

Mettete il bicarbonato e l’acido citrico all’interno di una ciotola e mescolate con un cucchiaio per ottenere un’unica polvere.

Successivamente versate le gocce di olio essenziale e nel frattempo mescolate così da rendere il tutto più omogeneo.

Molto probabilmente noterete che il composto è troppo denso, per cui potrete aggiungere dell’acqua spruzzandola e non mettendola direttamente all’interno, altrimenti potrete dare via ad una reazione frizzante.

Una volta che avete finito, trasferite il composto negli stampi in silicone per il ghiaccio e lasciateli all’aria aperta in modo che si solidifichino per bene.

Ecco fatto, i vostri cubetti profumati sono pronti!

Modalità d’uso

Prima abbiamo parlato dell’importanza di non gettare direttamente dell’acqua nel composto, ma perché?

La reazione “frizzante” di cui abbiamo parlato è quella che deve avvenire nel momento in cui si gettano i cubetti profumati all’interno del WC.

Infatti rilasceranno un odore fantastico e fungeranno come delle vere e proprie bombe da bagno!

Naturalmente questo non è l’unico metodo! I cubetti possono essere messi anche in stampi con delle forme particolari ed essere usati come decorazione del bagno che aiuterà anche a profumare.

Un’altra soluzione ancora è metterla all’interno di sacchetti da riporre poi nei cassetti o nei mobili del bagno per tenere sempre tutto molto profumato!

Alternative per profumare

Abbiamo visto questo fantastico rimedio dei cubetti profumati per il bagno, ma le soprese non finiscono qui!

Ci sono delle alternative per profumare da poter tenere sempre a portata di mano, vediamo i metodi più gettonati: