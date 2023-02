Sono tante le condizioni che provocano i cattivi odori in casa e il bagno è l’area più colpita in assoluto.

Quando abbiamo l’impatto con la puzza di fogna, di umidità o di qualsiasi altro tipo, è sempre una sensazione sgradevole.

Per dare il tocco di freschezza e di profumo inebriante che ci pervade appena apriamo la porta del bagno basta un solo barattolo!

Vediamo come usarlo al meglio e mandare via definitivamente i cattivi odori!

Alloro

Perché non partire proprio con l’alloro? Se si pensa a togliere i cattivi odori, infatti, non può non venirci in mente!

La freschezza e l’aroma che emanano le foglie d’alloro è quello che ci serve per estirpare tutta la puzza dal bagno in poco tempo e in modo efficace.

Riempite un pentolino con acqua e 4 foglie d’alloro, accendete la fiamma e fare arrivare a bollore, poi aggiungete 1 cucchiaino di bicarbonato e spegnete il fuoco.

Trasferite il composto in un barattolo e mettetelo su un mobile del bagno: addio puzza!

Sale e oli essenziali

Un altro barattolo molto interessante che potete fare è quello con sale ed oli essenziali!

Il sale grosso, come ben saprete, è un prodotto davvero meraviglioso per assorbire gli odori a costo zero e in bagno sarà molto indicato.

Tutto quello che dovrete fare è riempire il barattolo con del sale grosso, aggiungere il contenuto di una bustina di tè e 1 cucchiaino di olio essenziale a vostro piacimento.

Successivamente non vi resta che mescolare il tutto per far penetrare l’odore nei chicchi di sale. Dopodiché mettete il barattolo in bagno e godetevi il fantastico profumo che emana!

Bicarbonato di sodio

Passiamo al bicarbonato di sodio, protagonista indiscusso dei rimedi naturali! Sapete che tra le tante proprietà che possiede c’è anche quello di neutralizzare ogni tipo di odore?

Non a caso viene usato all’interno dei mobili, dei cassetti e dell’armadio per non avere puzza di umidità.

In questo caso dovrete soltanto riempire un barattolo con il bicarbonato e lasciarlo all’interno del bagno per il tempo necessario.

Ci vorrà circa mezza giornata e man mano vi accorgerete che la puzza sta diminuendo fino a sparire completamente.

Candela profumata

Per chi ama le candele non può fare a meno di adottare questo trucchetto per profumare il bagno!

Già di per sé le candele riescono a dare un fantastico profumo, ma se messe nel barattolo il risultato sarà ancora più efficace!

Dovrete riempire il barattolo con dell’acqua calda, poi posizionate sopra una candela piccola e profumata. Accendetela e lasciate in bagno per tutto il tempo.

Sarete investiti da un odore inebriante di cui non potrete fare più a meno!

Lavanda

Chi non ama l’odore della lavanda?

Analogamente all’alloro, anche questa pianta è molto quotata quando si tratta di spargere un buon odore in casa usando i rimedi naturali.

Riempite il pentolino con acqua e mettete all’interno 1 rametto di lavanda oppure 1 cucchiaio di olio essenziale. Quando arriva a bollore, spegnete.

Trasferite il composto all’interno del barattolo e lasciate che il vapore nel bagno possa neutralizzare gli odori in men che non si dica!

Agrumi

Non potevamo non menzionare gli agrumi tra i rimedi perfetti per dare un tocco di freschezza e di profumo al bagno.

Riempite un pentolino con acqua e mettete all’interno delle fette di arancia o limone (a vostra preferenza). Usate metà agrume per le fette e l’altra metà premetela e versate il succo nell’acqua.

Lasciate riscaldare fino al bollore, poi trasferite tutto nel barattolo e aggiungete anche 1 cucchiaino di bicarbonato di sodio.

Il profumo che sentirete sarà inebriante e fantastico!

Avvertenze

Non esagerate con la quantità dei rimedi descritti e non usate gli ingredienti riportati in caso di allergia o ipersensibilità.