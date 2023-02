Durante le giornate più fredde e piovose, aprire le porte e permettere il ricambio di aria in casa potrebbe risultarci difficile. Ed ecco, quindi, che si impregnano negli ambienti domestici odori per niente piacevoli.

Come se non bastasse, poi, i vapori rilasciati durante la preparazione dei pasti, così come l’eccesso di umidità o la puzza di fumo, vengono assorbiti dalle tende.

Perciò, oggi vedremo insieme come preparare il deodorante fai da te per tende in grado di togliere la puzza dalle tende e profumare tutta la casa!

Con bicarbonato

Il primo deodorante fai da te per tende che vedremo insieme come preparare prevede la presenza di un ingrediente che sicuramente avete in dispensa: il bicarbonato di sodio, in grado di neutralizzare i cattivi odori. Munitevi, quindi, di:

500 ml di acqua distillata

2 cucchiai di bicarbonato di sodio

25 gocce di olio essenziale che preferite

Iniziate con l’aggiungere il bicarbonato di sodio in una ciotola contenente l’acqua e aggiungete, poi, le gocce di olio essenziale dalla fragranza che più preferite.

Sebbene la scelta sia libera, vi consigliamo di prediligere fragranze rilassanti per tende che si trovano nella camera da letto, come per esempio la lavanda, in modo da conciliare anche il sonno, e fragranze più fresche e agrumate per gli ambienti da giorno come cucina e bagno.

A questo punto, quindi, mescolate tutti gli ingredienti e travasate la miscela così ottenuta in un flacone spray. Infine, non vi resta che spruzzarlo sulle vostre tende e…che profumo in tutta la casa!

Con aceto

Un altro deodorante fai da te che potete realizzare a casa da sole è quello con l’aceto, il quale è in grado, come il bicarbonato, di assorbire i cattivi odori. Non a caso, è una manna dal cielo anche per eliminare la puzza in frigorifero! Tutto ciò che vi occorre, quindi, sarà:

500 ml di acqua distillata

100 ml di aceto di vino

4 cucchiai di vodka

1 cucchiaio di bicarbonato

20 gocce di olio essenziali che più preferite.

In un flacone spray, versate l’acqua distillata, l’aceto di vino e la vodka e agitatelo energicamente per mescolare gli ingredienti. Dopodiché, aggiungete il bicarbonato e le gocce di olio essenziale che avete scelto.

Infine, vaporizzate questa miscela sulle tende, avendo sempre cura di spruzzarla a una certa distanza in modo tale da non bagnare troppo la tenda e un profumo esplosivo investirà le vostre narici! In caso vogliate anche eliminare la puzza di chiuso in casa e nella stanza, vi suggeriamo di aggiungere alcune gocce di olio essenziale all’eucalipto!

N.B Questo deodorante può essere utilizzato anche sugli indumenti, ma vi consigliamo di accertarvi sempre che non siano troppo delicati o pregiati. In questo caso, è preferibile evitare.

Con acido citrico

In alternativa all’aceto, potete realizzare un deodorante servendovi dell’acido citrico, il quale presenta la stessa efficacia e le stesse proprietà dell’aceto pur essendo più ecologico.

Versate, quindi, 150 grammi di acido citrico in polvere in un litro di acqua distillata e mescolate fino a quando non avrete ottenuto una miscela omogenea. A questo punto, aggiungete 15 gocce di olio essenziale dalla fragranza che più preferite e versate il tutto in un flacone spray. Infine, vaporizzate il deodorante sulle vostre tende e il gioco è fatto!

Anche questo deodorante può essere usato sui capi, a patto, però, che consultiate sempre le etichette di lavaggio prima. Come se non bastasse, poi, l’acido citrico è in grado anche di ammorbidire i capi, in quanto è considerato un ammorbidente naturale!

Avvertenze

Vi consigliamo di evitare l’utilizzo dei deodoranti su alcuni tessuti molto delicati e molto pregiati. Fate sempre prima una prova su una parte di tessuto piccola e nascosta, in modo da assicurarvi che non lasci macchie.