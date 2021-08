Il deodorante facilissimo che toglie la PUZZA di CHIUSO quando torni dalle vacanze!

Cambiare l’aria negli ambienti della nostra casa è il metodo più efficace e naturale per purificarli e per rimuovere i cattivi odori.

Garantire il ricambio dell’aria, però, può essere impossibile quando siamo in vacanza, in quanto la prima cosa che facciamo prima di partire è chiudere bene tutte le porte. E quante volte vi è capitato, poi, al ritorno, di ritrovare una puzza di chiuso in casa insopportabile?

Per questo, oggi, vedremo insieme come preparare un deodorante per togliere questa puzza dalla vostra casa quando tornate dalle vacanze.

All’eucalipto

Il primo deodorante fai da te per la casa che vogliamo proporvi è lo spray all’eucalipto, in grado di assorbire i cattivi odori. Per preparare questo deodorante, prendete, quindi:

100 ml di aceto

50 ml di acqua

3 gocce di olio essenziale all’eucalipto

Versate, quindi, tutto in uno spray e agitate energicamente per mescolare bene gli ingredienti. A questo punto, siete pronte per l’uso!

Questo deodorante naturale assorbirà subito la puzza di chiuso e renderà la vostra casa subito più profumata!

All’aceto di limone

Un altro modo per profumare la vostra casa in maniera naturale e veloce, consiste nell’utilizzare l’aceto al limone.

Tutto ciò che dovrete fare è profumare l’aceto che comunemente utilizzate per le pulizie e il gioco è fatto!

Questo aceto aromatizzato, infatti, risulta essere il mix ideale, in quanto coniuga la capacità dell’aceto di neutralizzare i cattivi odori con il profumo inebriante naturale del limone.

Per prepararlo, tutto ciò che vi occorre è:

2 limoni

500 g aceto bianco

Iniziate, quindi, con il lavare e asciugare bene i limoni. Dopodiché, sbucciateli evitando di prendere la parte bianca callosa. Ricavatene il succo e versate sia la scorza sia il succo in un contenitore ermetico di vetro.

A questo punto, riscaldate l’aceto bianco in un pentolino (riscaldate solo, non fatelo bollire) e aggiungetelo, poi, nel contenitore della scorza e del succo di limone.

Chiudete il contenitore e lasciate macerare il tutto per almeno 24 ore in un luogo asciutto. Se volete, potete lasciarlo a riposare anche per circa 2 settimane, così da ottenere un aceto ancora più profumato. È consigliabile, inoltre, agitare il contenitore circa ogni due giorni.

Infine, filtrate l’aceto aromatizzato al limone servendovi di un colino e travasatelo in un flacone con spray. Oltre alle bucce, potete aggiungere anche alcuni fiori profumati, essenze quali chiodi di garofano e cannella o oli essenziali.

A questo punto, aggiungete in un nebulizzatore pieno di acqua circa 15 gocce di aceto di limone, mescolate bene gli ingredienti e utilizzate questa miscela per profumare tutte le stanze della vostra casa.

Potete scegliere personalmente la quantità di aceto di limone da aggiungere in base alle vostre preferenze.

Questo prodotto, non solo catturerà i cattivi odori, ma porterà una ventata di profumo naturale!

Al bicarbonato

Infine, vediamo insieme come realizzare uno spray deodorante fai da te utilizzando un ingrediente casalingo ed ecologico che tutte avete sicuramente in dispensa: il bicarbonato.

Ecco quello che vi occorre:

300 ml di acqua

2 cucchiai di bicarbonato di sodio

10 gocce di olio essenziale a scelta

Aggiungete, quindi, l’acqua in una brocca e sciogliete, poi, al suo interno, 2 cucchiai di bicarbonato di sodio. A questo punto, aggiungete l’olio essenziale che preferite e versate tutto in un contenitore spray.

Vi consigliamo di utilizzare oli essenziali dalle fragranze rilassanti per le camere da notte e le fragranze più fresche e agrumate per le stanze da giorno.

Inoltre, potete anche utilizzare il mix di più oli accertandovi sempre che siano abbinabili e non contrastanti altrimenti potrebbero generare cattivi odori.

L’azione assorbente del bicarbonato farà sì che i cattivi odori andranno via, mentre gli oli essenziali profumeranno!

