Tra le faccende domestiche che svolgiamo quotidianamente c’è sicuramente la pulizia dei pavimenti, i quali accolgono lo sporco che lasciamo cadere o che lasciamo entrare in casa con le scarpe.

Per lavarli, ci serviamo dei più svariati detersivi disponibili in commercio, ignorando, però, che possono essere molto inquinanti.

E quindi perché non realizzare dei detersivi fai da te per ogni tipologia di pavimento utilizzando solo ingredienti naturali? Ebbene è possibile, vediamo insieme come fare!

Pavimenti in ceramica e in gres

Iniziamo dalla tipologia di pavimenti più resistenti e più gettonati attualmente: i pavimenti in ceramica e in gres porcellanato, i quali conferiscono alla casa un aspetto fresco e moderno. Poiché non sono molto delicati, preparare un detersivo adatto a questo materiale non è difficile, in quanto avrete bisogno di:

3 litri di acqua

4 cucchiai di alcol denaturato

4 cucchiai di aceto

1 cucchiaio di sapone di Marsiglia in scaglie o liquido

In un secchio contenente acqua tiepida, quindi, versate l’alcol denaturato, l’aceto e il sapone di Marsiglia e mescolate il tutto, accertandovi che il sapone di Marsiglia si sciolga totalmente.

A questo punto, immergete lo straccio in microfibra all’interno della miscela così ottenuta e passatelo sul pavimento, strofinando più volte soprattutto sui punti dove sono presenti le macchie. Infine, lasciate asciugare il pavimento e il gioco è fatto!

N.B Ricordatevi di non usare mai detergenti oleosi su questi pavimenti, quali oli e cere, perché la componente oleosa potrebbe renderli opachi.

Pavimento in marmo

Ah il marmo! Questo materiale è molto amato in quanto conferisce alla casa un aspetto classico e un’eleganza senza tempo! Affinché dia la giusta luce alla casa, però, è importante lucidarlo! Per questo, vediamo insieme un detersivo fai da te in grado di pulirlo e a fondo e riportarlo alla sua brillantezza originaria! Munitevi, di:

2 litri di acqua

2 cucchiai di bicarbonato

6 cucchiai di alcol denaturato

1 cucchiaio di sapone di Marsiglia in scaglie

In una bacinella contenente acqua tiepida, aggiungete il bicarbonato, l’alcol e il sapone di Marsiglia e mescolate il tutto fino a quando il sapone non sarà ben sciolto. Dopodiché, immergete uno straccio in microfibra nella soluzione così ottenuta e passatelo più volte sul vostro pavimento: noterete che il vostro marmo sarà così lucido da sembrare come nuovo!

Se volete, poi, lucidarlo ulteriormente, vi consigliamo di provare il trucchetto del panno di lana, il quale consiste nello strofinare un maglione di lana (o anche un altro indumento) sul marmo! E che splendore!

Ah dimenicavo... se ti piacciono questi rimedi puoi riceverli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Ecco come fare.. ti aspetto!

Pavimenti in legno e parquet

Dopo aver visto come realizzare un detersivo naturale per i pavimenti in marmo e in ceramica, vediamo insieme come preparare un detergente adatto per il legno e il parquet, materiali molto delicati ma anche molto belli da vedere. Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è riempire un secchio con 3 litri di acqua calda e aggiungere, poi, al suo interno 3 cucchiai di bicarbonato e 2 cucchiai di sapone di Marsiglia.

Dopodiché, agitate bene il contenuto per amalgamare gli ingredienti e immergete al suo interno lo straccio di microfibra per pavimenti e strizzatelo bene. Infine, passatelo sul vostro parquet o sulla vostra superficie di legno e noterete che il vostro pavimento sarà pulito e lucido come non mai!

Vi consigliamo di fare una passata finale con un panno in microfibra imbevuto di un po’ di olio di oliva, in quanto questo ingrediente è in grado di ravvivare il colore del legno!

Pavimenti in cotto

Infine, vediamo insieme come realizzare un detersivo fai da te in grado di pulire e rendere lucenti i pavimenti in cotto, i quali tendono facilmente ad opacizzarsi. Tutto ciò che vi occorrerà sarà:

2 litri d’acqua

1/2 bicchiere di aceto bianco di alcol

2 gocce di detersivo per i piatti

qualche goccia di olio essenziale di limone

Non vi resta, quindi, che versare in un secchio tutti gli ingredienti indicati, mescolare bene e immergere, poi, un panno in microfibra nella miscela così ottenuta. Infine, passatelo più volte sul pavimento e ricordate di asciugare subito, così da evitare aloni. Il vostro pavimento non solo sarà pulito ma anche lucido come non mai!

Vi ricordiamo, infatti, che l’aceto agisce come un lucidante naturale in grado di rimuovere tutti gli aloni anche dall’acciaio!

Avvertenze

Valutate bene il materiale di cui è fatto il vostro pavimento prima di procedere con i rimedi suggeriti.