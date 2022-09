Il marmo è un materiale bello, maestoso e sempre gradevole da vedere in ogni ambiente!

C’è da dire, però, che prendersene cura è alquanto complicato perché è estremamente delicato e in un niente si può sporcare.

Oggi vedremo insieme dei metodi molto efficaci per lucidare il marmo e averlo sempre perfetto!

Per evitare errori

Abbiamo appena accennato a quanto sia delicato un materiale come il marmo e quanto, di conseguenza, bisogna trattarlo con estrema cura.

A tal proposito è importantissimo vedere cosa fare per evitare errori e non rischiare di macchiarlo.

È di fondamentale importanza non usare mai sostanze aggressive come quelle a base acida. Ricordiamo l’aceto, il limone o l’acido citrico tra queste.

Evitate detersivi chimici e dannosi sia per l’ambiente che per il marmo come prodotti anticalcare, candeggina e così via.

Addio polvere

Una volta viste le cose da evitare assolutamente sul marmo, iniziamo la nostra pulizia approfondita così da averlo perfetto.

La prima cosa importante da fare è dire addio alla polvere così da fare gran parte della pulizia.

Per farlo vi consiglio vivamente di usare dei panni cattura polvere o un panno in microfibra ben strizzato.

Con altre tipologie di stracci la polvere rischia di spostarsi soltanto da un posto all’altro senza essere trattenuta sul tessuto.

Usate della semplice acqua per strizzare il panno senza mettere alcun prodotto sopra.

Una volta terminato questo passaggio, vediamo come lavare a fondo il marmo!

Sapone di Marsiglia

Il sapone di Marsiglia è un ottimo alleato di questo materiale perché lo sgrassa per bene senza il rischio di macchiarlo o rovinarlo.

Dovrete semplicemente riempire un secchio con acqua tiepida e versare all’interno 1 cucchiaio di scaglie di sapone di Marsiglia (va bene anche se l’avete liquido).

Immergete una spugnetta morbida nella soluzione e passatela delicatamente sul marmo facendo dei movimenti circolari.

Asciugate poi con un panno in microfibra e togliete eventuali gocce d’acqua con un panno in cotone ben asciutto.

Bicarbonato di sodio

Passiamo adesso al bicarbonato di sodio, un altro amico di questo tipo di materiale che non vi darà alcun tipo di problema.

Attenzione! È importante ricordare che sia il sapone di Marsiglia che il bicarbonato di sodio hanno bisogno di essere diluiti in acqua per essere usati e mai messi direttamente sul marmo.

Bene, dovrete riempire un secchio sempre con acqua tiepida e mettere 1 cucchiaio e mezzo di bicarbonato di sodio all’interno.

L’azione pulente di questo prodotto ripristinerà tutta la bellezza del marmo togliendo la patina di sporco e polvere e lucidandolo per bene.

Lo sapevate? Potete usare anche 1 cucchiaio di bicarbonato e 1 cucchiaio di sapone di Marsiglia per avere un detergente naturale da usare sul marmo!

Per lucidare

Infine vediamo un metodo della Nonna per lucidare il marmo come non mai!

Si tratta semplicemente di mettere un panno in lana sulla scopa e passarlo energicamente sul marmo solo quando è ben asciutto.

Così facendo resterà lucente per tanto tempo e potete usarlo ogni volta che volete, anche se dovete togliere solo la polvere senza lavare.

Avvertenze

Vi ricordo di provare i rimedi prima in angoli non visibili così da assicurarvi di non macchiare o danneggiare il materiale.