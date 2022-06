A volte tendiamo a riempire la nostra dispensa con tanti detersivi, ognuno adatto per ogni superficie, ignorando che potrebbe essere sufficiente solo uno e, soprattutto, fai da te!

Esistono, infatti, degli ingredienti casalinghi, i quali vantano proprietà pulenti e sgrassanti molto delicate, tali da poter essere utilizzati su qualunque superficie senza il rischio di rovinarle!

Per questo, oggi vedremo insieme come fare il detersivo tuttofare fai da te, utilizzando solo questi due ingredienti che sicuramente avrete già in casa o, in ogni caso, facili da reperire!

Come fare

Il procedimento per preparare questo detersivo tuttofare è davvero molto facile e veloce! Tutto ciò che vi occorre, infatti, sono due ingredienti molto noti per le loro proprietà pulenti molto delicate: il sapone di Marsiglia e il bicarbonato di sodio.

In un pentolino di acciaio, quindi, fate riscaldare circa un litro di acqua demineralizzata e dopo qualche minuto, aggiungete 200 gr di sapone di Marsiglia preferibilmente grattugiato così da facilitare il suo scioglimento nell’acqua.

Mescolate il tutto fino a quando il sapone non si sarà sciolto completamente e il composto non diventa omogeneo, dopodiché aggiungete 100 gr di bicarbonato di sodio un po’ alla volta.

A questo punto, lasciate riposare il composto per circa 6 ore o anche tutta la notte e l’indomani, se il detersivo vi sembrerà troppo denso o duro, potete utilizzare un frullatore per renderlo più fluido o aggiungere un altro po’ di acqua demineralizzata fino ad ottenere la consistenza desiderata.

Infine, non vi resta che travasare il composto in un flacone con spray e voilà: il vostro detersivo tuttofare è pronto per l’uso!

N.B Vi ricordiamo di scuotere il flacone e di agitare sempre bene prima dell’uso.

Modalità di utilizzo

Come già detto, questo detersivo tuttofare può essere utilizzato su gran parte delle superfici grazie alla presenza del bicarbonato e del sapone di Marsiglia che vantano proprietà pulenti e sgrassanti molto delicate.

Questi ingredienti, infatti, sono utilizzati spesso come base per realizzare diversi detersivi fai da te! È bene, però, vedere nel dettaglio come poterlo utilizzare per renderlo un alleato nella pulizia domestica ecologica!

Per pulire svariate superfici

Se finora avete sempre avuto i più svariati detersivi per pulire le varie superfici, quali quelle di acciaio, di ceramica e di legno, sarete felici di sapere che potete conservare questo solo flacone contenente il detersivo tuttofare fai da te per utilizzarlo all’occorrenza e pulire tutta la casa!

Grazie alle proprietà delicate, infatti, potrete sgrassare forni, fornelli, cappe, infissi, piano di lavoro, mobili, pensili, sanitari e così via. Vi basterà spruzzare un po’ di questa soluzione sulla superficie da pulire e ripassare, poi, un panno umido. Infine risciacquate e asciugate accuratamente. La vostra casa sarà pulita da cima a fondo e super profumata!

Per profumare il frigorifero

Il detersivo tutto fare contiene il sapone di Marsiglia, il quale è noto anche per il suo odore inebriante. Non a caso, è stato l’ingrediente scelto dalle nostre nonne per ottenere un bucato profumato!

Per questo, oltre a sgrassare a fondo, può essere anche una manna dal cielo per eliminare la puzza dal frigorifero. In questo caso, quindi, vi consigliamo di svuotarlo innanzitutto e di vaporizzare, poi, questo detersivo su tutta la superficie dell’elettrodomestico.

A questo punto, servitevi di una spugnetta e strofinate in particolare sui punti su cui sono presenti macchie o incrostazioni che potrebbero essere responsabili di cattivi odori. Quindi, risciacquate passando un panno imbevuto di sola acqua. Il vostro frigorifero sarà sgrassato a fondo e super profumato!

N.B Vi raccomandiamo di staccare la presa del frigorifero mentre procedete con la sua pulizia.

Per lavare i pavimenti

Non tutti i pavimenti sono uguali, si sa, e, perciò, è sempre bene valutare il materiale per non danneggiarlo. Eppure, questo detersivo tuttofare è in grado di pulire tutte le tipologie senza recare danni, grazie alla sua delicatezza.

Versate, quindi, un po’ di questo detersivo in una bacinella contenente acqua, immergete, poi, uno straccio nella soluzione così ottenuta, strizzatelo e passatelo sul pavimento più volte. Ripassate lo straccio soprattutto sui punti su cui sono presenti macchie. E infine, noterete che il vostro pavimento sarà pulito e senza aloni!

N.B Vi consigliamo, però, di diluirlo sempre con molta acqua e di non utilizzarlo mai direttamente perché potrebbe ungere troppo la superficie e creare aloni.

Per pre-trattare le macchie

Infine, vediamo come usare questo detersivo sul nostro bucato. In questo caso, si rivela molto efficace per eliminare eventuali macchie prima di procedere, poi, con il lavaggio vero e proprio. Non a caso, infatti, il sapone di Marsiglia è anche utilizzato per realizzare uno smacchiatore fai da te, da portare anche in viaggio!

Vaporizzate, quindi, un po’ di questo detersivo sulla macchia e lasciatelo agire per almeno 5 minuti. Dopodiché, strofinate delicatamente con una spugna, passate sopra un panno umido e risciacquate. A questo punto, procedete con il comune lavaggio e voilà: addio macchie!

Avvertenze

Il detersivo tuttofare fai da te è delicato e per niente aggressivo; tuttavia, provatelo sempre in un angolino nascosto e leggete bene le etichette di lavaggio dei vestiti.