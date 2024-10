Come fare il lucidante per legno fai da te

Niente dona un tocco di calore alla nostra casa come il legno: questo materiale elegante e dai toni naturali riesce a rendere ogni ambiente confortevole. Tra gli elementi d’arredo in legno più comuni ci sono sicuramente le porte: che si tratti di legno scuro, chiaro, di porte scorrevoli o tradizionali, le porte in legno sono oggetto cui molti non vogliono rinunciare.

Quando si hanno le porte in legno, è sempre difficile capire con quali metodi è opportuno lavarle e lucidarle, dato che sono estremamente delicate: col passare del tempo, questo materiale può mostrare i segni dell’usura: può scurirsi, diventare più opaco, mostrare macchie o strisce. Si tratta di un fenomeno che, per quanto normale, può compromettere la bellezza della casa.

In realtà, però, esiste un trucchetto per ringiovanire il legno delle porte: un balsamo lucidantefai da te a base di ingredienti naturali. Vediamo come realizzarlo.

Spray lucidante con olio di oliva

Volete un prodotto che abbia efficacia pulenti e che doni al legno spento una nuova luce? Allora questo spray naturale fa al caso vostro! Prepararlo è semplicissimo. Vediamo insieme il procedimento!

Ingredienti e procedimento

Per preparare lo Spray fai da te per il legno, avrete bisogno di:

200 ml di acqua, meglio se demineralizzata

1 cucchiaino da caffè di olio d’oliva

1 cucchiaino raso di sapone di Marsiglia liquido (accertatevi che sia puro)

20-30 gocce di olio essenziale agli agrumi

recipiente

spruzzino

Per prima cosa, inserite l’acqua demineralizzata nel recipiente, poi aggiungete l’olio e il sapone. Iniziate a mescolare, aggiungendo in seguite gli oli essenziali agli agrumi, dal potere sgrassante e antibatterico.

Aiutandovi con un imbuto, inserite il liquido in uno spruzzino. Lo spray fai da te per i mobili è pronto! Vista la presenza dell’olio, prima di utilizzare lo spray agitate sempre il flacone per amalgamare bene gli ingredienti. Vaporizzate poi la soluzione sui vostri mobili in legno ed eliminate l’eccesso con un panno in microfibra

Balsamo al Bicarbonato e Sapone di Marsiglia

Tutto quello che vi occorre è 1 cucchiaio di sapone di Marsiglia liquido e 1 cucchiaio di bicarbonato di sodio. Mettete il bicarbonato in una ciotola e unite piano piano il sapone di Marsiglia mescolando per bene, se vedete che il composto è troppo denso, potete aggiungere dell’acqua a filo. Nel caso in cui vogliate creare qualcosa che vi possa durare nel tempo ed usarlo più volte, potete triplicare le dosi, versare il composto in una bottiglia e aggiungere dell’acqua demineralizzata. Se avete il panetto di sapone, potete creare quello liquido da soli!

Dopo aver preparato questo detergente in modo semplice e veloce, non ci resta che vedere il procedimento! Se avete sulle vostre porte c’è una grande quantità di polvere, potete inumidire una spugna e mettere sopra un po’ del prodotto che avete creato. Passatelo su entrambi i lati della porta, dopodiché sciacquate con un panno ben strizzato e asciugate con un panno in microfibra. Se usate il prodotto ogni giorno, vi basterà metterlo semplicemente su un panno in microfibra inumidito e dopo sciacquare e asciugare.

Per pulire la porta

A volte, più che di un balsamo nutritivo, le nostre porte in legno hanno bisogno semplicemente di essere pulite: spesso, una patina di polvere si attacca alla loro superficie, rendendole opache.

Per pulirle, però, basta davvero poco. Prendete 200 ml d’acqua tiepida e mescolatela con 200 ml di aceto bianco. Poi, aggiungete qualche scaglia di sapone di Marsiglia (ne basteranno 5-10 grammi), mescolando finche queste non si siano completamente sciolte. Utilizzate il composto come acqua di lavaggio, passandolo sulla porta con un panno in microfibra e insistendo nei punti più sporchi. Basterà una sola passate per rendere subito la porta più pulita e lucida.

Per rimuovere i graffi

Rimuovere i graffi dalla porta in legno può essere complicato quando questi sono profondi. Se si tratta, però, di graffi superficiali, potete provare un trucchetto semplicissimo. Sarà sufficiente prendere 2 fondi di caffè, bagnarli con un po’ d’acqua calda (quanto basta per ottenere un composto pastoso) e un cucchiaio di olio di semi di lino. Poi, mettete il composto sulla parte graffiata della porta in legno, lasciando in posa per circa 30 minuti. Risciacquate con acqua. I fondi di caffè levigano la superficie del legno e l’olio d’oliva ha un efficacia rigenerante.