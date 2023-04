Gli stracci che utilizziamo solitamente per pulire varie superfici del bagno o della cucina sono degli strumenti di pulizia di cui non possiamo fare a meno.

Se da una parte, però, aiutano ad eliminare lo sporco, dall’altra necessitano di essere lavati spesso per eliminare l’accumulo di polvere, germi e batteri.

Per questo, oggi vedremo insieme come fare il lavaggio degli stracci per pulire e averli come nuovi!

Aceto e bicarbonato

Il primo rimedio consiste nel combinare insieme due ingredienti che sicuramente avrete già in dispensa: il bicarbonato e l’aceto, entrambi noti per la loro proprietà pulente, sgrassante e anti-odore.

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è versare una tazza di aceto in una bacinella per ogni litro di acqua e aggiungere, poi, una manciata di bicarbonato. Dopodiché, mettete in ammollo gli stracci per circa mezz’ora, strofinateli energicamente per eliminare i residui di sporco e detersivo e risciacquateli accuratamente: saranno come nuovi!

Limone

Un altro ingrediente che può venire in vostro soccorso per lavare i vostri stracci è il limone, l’agrume in grado di sgrassare, smacchiare e disinfettare in maniera naturale. Se i vostri stracci sono bianchi, inoltre, li renderà candidi come appena comprati! Vi ricordiamo, infatti, che il limone vanta una funzione sbiancante in grado di far tornare bianchi i capi senza ricorrere alla candeggina!

Riempite, quindi, una bacinella con acqua calda, dopodiché versate il succo di due limoni e immergete gli stracci per pulire al suo interno. A questo punto, lasciateli in ammollo per un’ora o due prima di risciacquarli per eliminare tutto lo sporco.

E se volete un video per vedere come sbiancare i capi con rimedi naturali, ecco a voi!

Sapone di Marsiglia

Dopo l’aceto, il bicarbonato e il limone, come poteva mancare all’appello il sapone di Marsiglia? Questo ingrediente, infatti, vanta proprietà pulenti molto delicate che lo rendono uno smacchiatore universale!

Strofinate, quindi, direttamente la saponetta di sapone di Marsiglia sugli stracci per pulire, dopodiché strofinateli energicamente tra loro, risciacquandoli di tanto in tanto per eliminare tutto lo sporco impregnato. Infine, metteteli in ammollo in una bacinella contenente acqua calda per circa un’ora, strizzateli e lasciateli asciugare all’aperto, alla luce diretta del sole.

Ah dimenticavo! Se ti piacciono questi Consigli Naturali posso inviarteli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Contattami qui e salva il mio numero in rubrica! Ti aspetto!

Metodo della pentola

Un altro rimedio molto efficace consiste nel provare il metodo della pentola, in grado di rimuovere gli accumuli di sporco e detersivo dai vostri stracci.

Riempite, quindi, una pentola con l’acqua e portatela, poi, ad ebollizione. A questo punto, immergete gli stracci all’interno della miscela e lasciateli in ammollo per un po’, dopodiché spegnete il fuoco e aspettate che l’acqua si raffreddi prima di risciacquarli.

Le alte temperature permetteranno di pulire e sgrassare gli stracci a fondo e di evitare la proliferazione dei germi. Per averli sempre puliti, però, vi suggeriamo di ripetere questo procedimento una volta a settimana. Inoltre, per un effetto super efficace, sarebbe bene aggiungere in questa miscela alcune gocce di olio essenziale di tea Tree, il quale ha proprietà antibatteriche e pulenti.

Acqua ossigenata

Infine, vediamo un ultimo trucchetto che prevede l’utilizzo dell’acqua ossigenata, la quale sebbene non sia un rimedio propriamente naturale, ha comunque un approccio ecologico. Inoltre, è considerata un’antimuffa fai da te, perciò può essere utilizzata sugli stracci per disinfettarli.

In una bacinella contenente acqua calda e 1 bicchiere di acqua ossigenata, quindi, mettete in ammollo gli stracci per almeno 3 ore, dopodiché risciacquateli e lasciateli asciugare: saranno come nuovi!

N.B Vi ricordiamo che l’acqua ossigenata ha una funzione sbiancante per cui sarebbe meglio usarla su stracci chiari o bianchi per evitare di sbiadire quelli colorati.

Avvertenze

Vi raccomandiamo di fare attenzione quando maneggiate l’acqua calda e di sostituire periodicamente gli stacci per pulire. Inoltre, accertatevi che i vostri stracci siano resistenti alle temperature elevate.