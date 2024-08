Come fare le bombe WC fai da te per il bagno?

Per quanta cura possiamo avere del nostro wc, purtroppo questo con il passare del tempo tende a presentare delle macchie gialle o delle incrostazioni tali da sembrare vecchio e usurato. Queste macchie sono dovute ai depositi di calcare che si formano a causa del continuo contatto con l’acqua e a causa dei residui di acido urico.

Le macchie o le incrostazioni di calcare nel wc sembrano essere davvero inevitabili, nonostante la pulizia. Ma vi confidiamo un segreto: potete realizzare a casa delle bombe fai da te per wc per dire addio alle macchie di calcare! Vediamo insieme come fare!

Preparazione delle bombe WC

Preparare queste bombe fai da te in casa è davvero un gioco da ragazzi, in quanto avrete bisogno di alcuni ingredienti che sicuramente avrete già in casa o, in ogni caso, facili da reperire. Munitevi di:

200 grammi di bicarbonato di sodio

50 gr di acido citrico

metà cucchiaio di detersivo per piatti (sempre ecologico)

stampi per ghiaccio

20 gocce di olio essenziale a vostro piacere

Versate, quindi, l’acido citrico e il bicarbonato di sodio in una ciotola e mescolate il tutto per farlo ben amalgamare. Poi, aggiungete il detersivo per piatti (preferibilmente fatto in casa) e gli oli essenziali fino ad ottenere un composto dalla consistenza pastosa simile alla “sabbia bagnata”.

Per gli oli essenziali, vi suggeriamo di prediligere fragranze agrumate e fresche quali olio essenziale di limone, mandarino, arancio, menta, eucalipto e così via, in modo da conferire un profumo di pulito al vostro wc. A questo punto, rimescolate, distribuite il composto negli stampini per ghiaccio o in silicone e fatelo riposare per circa 4 ore. Infine, non vi resta che estrarre i cubetti e conservarli in un luogo asciutto.

Ovviamente, se lo preferite, potete anche dare una forma a questi cubetti utilizzando alcuni stampini con disegni, come per esempio gli stampini a forma di cuore o di stella, ed esponendo il barattolo con queste formine stesso nel bagno in modo da decorarlo.

E se volete un video per vedere come preparare queste bombe passaggio dopo passaggio, ecco a voi!

Come utilizzare le bombe WC

Una volta pronte le bombe da wc, non ci resta che utilizzarle insieme per togliere tutto il calcare dal wc in un batter d’occhio! Vi raccomandiamo, quindi, di pulire prima il water per eliminare ogni residuo. Per farlo, riempite un flacone con spray con il succo filtrato di due limoni e la restante parte con acqua calda e agitatelo energicamente per mescolare il tutto.

Dopodiché, vaporizzate questa miscela nel wc, passate una spugnetta non abrasiva, risciacquate con un panno in microfibra e tirate lo sciacquone. Come se non bastasse il limone non solo aiuterà a pulire il vostro wc, ma porterà anche un’esplosione di profumo in tutto il bagno!

A questo punto, è arrivato il momento di gettare nel water la bomba e…aspettate che avvenga la magia! Sentirete frizzare una volta che la bomba sarà entrata in contatto con l’acqua del wc e sarà proprio questa reazione ad eliminare tutte le macchie di calcare!

Utilizzate, quindi, lo scopino per strofinare sulle macchie, sulle pareti e sul fondo della toilette, dopodiché tirate lo sciacquone. Per un effetto più efficace, potete anche lasciare agire la bomba nel water per più ore o per tutta la notte prima di scaricare l’acqua.

Le bombe sono una manna dal cielo in caso di calcare, grazie alla presenza dell’acido citrico e del bicarbonato. Se l’acido citrico, infatti, è considerato un anticalcare naturale in grado pulire a fondo gli elettrodomestici, il bicarbonato, invece, vanta delle proprietà sbiancanti tali da rimuovere le macchie gialle. Vi ricordiamo, infatti, che è utilizzato anche per sbiancare a fondo le ceramiche!

Come conservare le bombe WC

Infine, vediamo insieme come conservare queste bombe per wc in modo da poterle utilizzare all’occorrenza ogni volta che volete!

Innanzitutto, vi suggeriamo di prepararne una buona quantità, dopodiché sarebbe bene conservarle in un barattolo di plastica da collocare, poi, in un luogo asciutto e buio, lontano dalla luce solare diretta. Vi raccomandiamo, inoltre, di tenere le bombe disincrostanti per wc fuori dalla portata dei bambini.