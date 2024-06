Come fare l’insetticida naturale e fatto in casa con un solo ingrediente

Per chi non è esperto di giardinaggio, anche curare semplicemente le piante in balcone può essere difficoltoso, soprattutto se si nota la presenza di insetti che, in questo periodo, sono molto frequenti.

Lo dico perché è un problema che affronto anche io ogni anno. Ma da quando ho imparato a fare l’insetticida naturale a casa, per me curare le piante non è più un “incubo”. Per questo ho pensato di condividere con voi la ricetta, il procedimento e tutte le modalità di utilizzo.

L’ingrediente che ti serve: il Sapone Molle

Ho passato parecchio tempo cercando di trovare il modo migliore per proteggere le mie amate piante. E alla fine, la soluzione l’ho trovata nel sapone molle potassico.

Si tratta di un prodotto sicuro e biologico, derivato da componenti vegetali (come l’olio di cocco), ma che ho scoperto essere straordinariamente efficace non solo per le pulizie, ma anche contro vari parassiti.

Procedimento

Per una miscela “medio-forte”, avrete bisogno di 5 gr di sapone molle potassico da diluire in mezzo litro d’acqua. Poiché si tratta di un sapone molto morbido (a differenza di quello di Marsiglia), sarà facilissimo scioglierlo! Potete anche aiutarvi con le mani per fare prima.

Per comodità, poiché che la soluzione va vaporizzata, la trasferisco in uno spruzzino. Visto che è un prodotto naturale e senza conservanti, regolate le proporzioni e la quantità in base alle piante da trattare, perché si conserva giusto per qualche giorno.

Per quali insetti è adatto

Anche se si tratta di un prodotto facilissimo da realizzare, scoprirete oggi insieme a me che è davvero efficace.

Funziona davvero con una vasta gamma di parassiti: da quegli orribili afidi alle terribili cocciniglie, passando per i punteruoli e persino gli acari. Io l’ho provato su tutti questi invasori, e vi dirò, l’efficacia è sorprendente!

Modalità di utilizzo

L’insetticida con sapone molle potassico è adatto per ogni tipo di piante! Infatti, io lo uso sia sulle mie rose che sui gerani, sulle piante grasse e persino nell’orto! Il momento perfetto per spruzzarlo è la sera, giacché il sole potrebbe far evaporare troppo rapidamente la soluzione dalle foglie. Poi, se è troppo forte, potrebbe risultare più aggressivo per le foglie.

Le modalità di utilizzo sono essenzialmente due:

come prevenzione : in questo caso occorre applicarlo una volta ogni 15 giorni , in modo che si crei come una barriera di protezione;

: in questo caso occorre applicarlo una volta ogni , in modo che si crei come una barriera di protezione; per eliminare gli insetti: meglio ripetere l’operazione ogni 5-6 giorni. Poiché si tratta di un prodotto naturale, non è un problema spruzzarlo sulle piante fiorite.

Se avete dubbi, potete sempre chiedere al vostro vivaista di fiducia! Ma scoprirete che il sapone molle è un ottimo rimedio per le nostre piante.