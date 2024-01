Riscopriamo i rimedi di un tempo con il sapone molle potassico

Solitamente sentiamo parlare del sapone di Marsiglia come prodotto in grado di venire in nostro soccorso nella pulizia domestica ecologica per rendere più pulito e fresco il nostro bucato.

Oltre a questo prodotto, però, esiste anche il sapone giallo, chiamato anche sapone molle potassico, conosciuto dalle nostre nonne per le sue molteplici proprietà.

A tal proposito, oggi vedremo insieme i rimedi di un tempo con il sapone molle potassico!

Che cosa è

Innanzitutto, vediamo insieme cos’è questo prodotto e quali sono le sue proprietà che possono venire in nostro soccorso per risolvere vari problemi in casa.

Questo sapone si presenta sotto-forma di un panetto di colore giallo, presenta una consistenza semi-morbida e contiene l’olio di cocco che lo rende più schiumogeno e gli conferisce un potere detergente molto efficace.

Inoltre, vanta una forte azione sgrassante e pulente, grazie alla presenza dei sali di potassio. Oltre a sgrassare e smacchiare, però, il sapone giallo è in grado anche di lucidare le superfici di acciaio che presentano macchie e aloni.

A questo punto, vediamo alcuni rimedi con questo prodotto!

Come pre-trattante

Il sapone giallo è noto per la sua capacità di sgrassare e smacchiare i capi. Non a caso, infatti, è considerato uno smacchiatore fai da te, insieme al sapone di Marsiglia.

Per utilizzarlo in questi casi, quindi, dovrete strofinare direttamente il panetto sulle eventuali macchie presenti sul capo e lasciare agire per qualche minuto.

Dopodiché, procedete con il lavaggio del capo in lavatrice o a mano!

In lavatrice

Questo sapone può essere utilizzato in lavatrice per smacchiare i capi e per rendere il bucato super pulito. Tutto ciò che dovrete fare è mettere i capi in lavatrice, tagliare un pezzetto di sapone giallo e inserirlo direttamente nel cestello della lavatrice.

Infine, non vi resta che avviare il ciclo di lavaggio.

Se, però, volete utilizzarlo come detersivo liquido, allora dovrete versare 400 ml di acqua in una pentola e aggiungere due panetti di sapone molle di 500 grammi al suo interno. Ovviamente, per favorire lo scioglimento, vi ricordiamo di tagliare questi panetti a pezzetti.

Quindi, portate il tutto a un leggero bollore prima di spegnere il fuoco e coprire la pentola con un coperchio.

Appena il sapone si sarà sciolto, spegnete il fuoco, lasciate raffreddare un po’ e trasferite il detersivo liquido così ottenuto in una bottiglia riciclata.

Infine, versate un misurino di questo detersivo liquido nella vaschetta della lavatrice e avviate il lavaggio.

Detergente multiuso

In commercio sono disponibili vari detergenti a base di sapone giallo. Ma se volessimo farlo noi a casa?

Facile, vi basterà sciogliere un panetto in mezzo litro di acqua bollente e versare la miscela così ottenuta in un flacone spray da 1 litro.

Dopodiché, vaporizzate la miscela sulle superfici dei vostri sanitari, dei mobili, del piano cottura e così via. Infine, lasciate agire per un po’ prima di risciacquare.

Il vostro bagno sarà più pulito che mai!

Palline di sapone

Questo rimedio è davvero comodo e funzionale, in quanto vi permetterà di avere in casa delle porzioni di detersivo già pronto per l’occorrenza.

Poiché il sapone giallo è molto appiccicoso, potreste non sempre trovare comodo il fatto di doverlo maneggiare. Per questo, vi suggerisco di prendere un panetto e di tagliare vari pezzetti, dopodiché lavorateli con le mani fino ad ottenere delle palline.

A questo punto, conservatele in un barattolo di vetro ed ecco che le palline possono essere utilizzate all’occorrenza.

Potete versare una o più palline in una bacinella con acqua tiepida quando dovrete lavare a mano i vostri capi, oppure strofinare direttamente la pallina sul piano cottura come se fosse una spugnetta.

Come usarlo in casa (Video-trucchetto)

Se vi state chiedendo come utilizzare il sapone alga anche in altri modi, in questo video scoprirete che può essere utile per varie superfici di casa:

Avvertenze

Ricordiamo di seguire attentamente le etichette di lavaggio e le indicazioni di produzione prima di utilizzare questo metodo sui vostri capi.