Come fare per non avere i vestiti stropicciati dopo la lavatrice

Quante volte vi è capitato di estrarre i vostri capi dal cestello dopo il ciclo di lavaggio in lavatrice e notare che sono pieni di grinze? Ovviamente non si tratta di un problema grave, ma poi può essere molto difficile stirare. Inoltre alcune pieghe possono non togliersi più dalle nostre magliette!

Purtroppo, infatti, per varie ragioni, la lavatrice tende a far stropicciare i panni anche se abbiamo seguito le indicazioni alla lettera e questo, poi, ci costringe a passare ore intere a stirarli. Questo, purtroppo, succede a causa di una serie di errori che compiamo durante il lavaggio, i quali causano la formazione di quelle tanto odiate grinze. Quindi come possiamo evitare vestiti stropicciati dalla lavatrice?

Centrifuga

Innanzitutto, il primo accorgimento da avere durante il lavaggio in lavatrice riguarda la centrifuga, la quale ha lo scopo di “strizzare” i nostri capi in modo da farli asciugare. Se da una parte, quindi, può esserci utile, dall’altra diventa nostra “nemica” perché è una delle cause principali del bucato molto stropicciato.

Pertanto, vi raccomandiamo di non impostare la centrifuga, soprattutto per i capi più delicati e leggeri che tendono facilmente a stropicciarsi, oppure di diminuire i giri, accertandosi sempre di non superare i 600 giri. Noterete la differenza!

Temperatura

Anche la temperatura di lavaggio merita la giusta attenzione, perché potrebbe fortemente incidere sulla formazione di grinze sui vostri capi.

Perciò, vi suggeriamo di leggere le etichette di lavaggio e di procedere con la giusta temperatura per i capi che state lavando. In linea generale, sono da evitare le alte temperature, le quali formano stropicciature sui vostri panni e vi “costringono” a stirarli.

Tipologia di tessuto

Un altro motivo alla base dei capi stropicciati in lavatrice è l’accostamento di panni di tessuto diverso che vengono lavati tutti insieme nonostante abbiano, invece, bisogno di programmi personalizzati di lavaggio.

L’ideale, infatti, è consultare le etichette di lavaggio e dividere i capi per tessuto, in modo da impostare il programma giusto e non rischiare di sottoporre alcuni capi alla temperatura sbagliata di lavaggio o al programma troppo aggressivo. Inoltre, in questo modo eviterete anche che i tessuti pesanti e leggeri si premono l’un l’altro formando così le classiche grinze.

Quantità di capi

Spesso, tendiamo a riempire il cestello della lavatrice il più possibile in modo da ritrovarci quanti più capi lavati in una sola volta. Quest’abitudine, però, è sbagliatissima in quanto l’accumulo di capi è una delle cause primarie per cui i tessuti potrebbero stropicciarsi.

Dal momento, infatti, che i capi non hanno lo spazio materiale per distendersi, tenderanno ad appallottolarsi e a raggrinzirsi. Perciò, vi consigliamo di non caricare troppo la vostra lavatrice e procedere con il lavaggio di pochi capi alla volta.

Capi di tessuto diverso

Un’altra causa responsabile dei capi stropicciati in lavatrice è la tendenza a lavare insieme panni di tessuto diverso che necessiterebbero, invece, di programmi personalizzati di lavaggio. Inoltre, potrebbe accadere che tessuti pesanti e leggeri si premono l’un l’altro formando così le classiche grinze.

È importante, quindi, leggere bene le etichette e inserire nel cestello solo una tipologia di capi, separandoli da tutti gli altri. Una volta che avrete diviso i capi per tessuto, potete permettervi di usare il programma giusto senza rischiare di rovinarli e di trovare delle stropicciature indesiderate, dovute alla temperatura sbagliata o al programma troppo aggressivo.

Abuso di detersivo

Per quanto siamo portate a pensare che utilizzare più detersivo ci può garantire un bucato più profumato, in realtà, non è per niente così. Infatti, l’abuso di detersivo e ammorbidente non solo può causare cattivi odori, ma anche provocare delle grinze.

Il carico di detersivo, quindi, deve sempre essere proporzionato alla quantità di capi da lavare e alla tipologia di lavaggio. Se, infatti, il lavaggio è più breve e il detersivo è troppo, i vestiti potrebbero risultare “insaponati” o potrebbe esserci bisogno di un risciacquo ulteriore.

Permanenza nel cestello

Quante volte vi è capitato di lasciare i capi nel cestello una volta concluso il lavaggio e aspettare un po’ prima di stenderli, magari presi da altri impegni?

In realtà questa abitudine è sbagliatissime, in quanto lasciare i vostri capi in lavatrice per troppo tempo prima di stenderli, potrebbe farli stropicciare molto, perché dal momento che restano chiusi nel cestello, iniziano ad “asciugare” fissando quelle striature e stropicciature. Quindi, vi raccomandiamo di stenderli da bagnati e in verticale, così che il peso dell’acqua li possa raddrizzare durante l’asciugatura.

Asciugatrice

Per chi possiede l’asciugatrice, abbiamo un ulteriore consiglio. Questo elettrodomestico ci facilita la vita soprattutto d’inverno, quando i panni sono sempre umidi e non si asciugano mai.

Però l’asciugatrice può contribuire ad avere panni più stropicciati. Alcune di queste hanno proprio il programma “anti-stropiccio”, utilissimo per stirare il meno possibile. In altri casi, anche un programma delicato può essere d’aiuto. Questi sono alcuni consigli, molto semplici ma altrettanto efficaci, per evitare che i panni siano stropicciati dalla lavatrice!