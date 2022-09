Gli agrumi sono annoverati tra i simboli per eccellenza dell’estate in quanto ci rimandano al fresco e al profumo inebriante!

Il limone, in particolare, viene usato spessissimo sia in cucina che per rendere l’ambiente più confortevole, accogliente con il suo odore.

Infatti oggi vedremo insieme come fare il profumo fresco al limone per tutta la casa così da avete una sensazione di fresco ogni volta che entriamo nelle camere!

Deodorante al limone

Preparare un deodorante al limone è una delle soluzioni più efficaci per spargere l’odore di quest’agrume in casa! Potete conservarlo e farlo quando preferite, richiede pochissimo tempo!

Ingredienti

Vediamo subito quali sono gli ingredienti:

Bucce di 2 limoni

Mezzo litro d’aceto

1 litro d’acqua

Ebbene sì, servirà solo questo per avere un potentissimo rimedio che rinfrescherà tutto l’ambiente!

Il primo passo da fare è preparare l’aceto al limone, ottimo anche per pulire la casa e sgrassare le macchie più ostinate.

Bisognerà innanzitutto togliere la parte bianca dalla scorza del limone perché può farle marcire.

Successivamente riscaldate l’aceto su un pentolino e dopo mettetelo in un barattolo di vetro a chiusura ermetica e versate le bucce all’interno, richiudete e lasciate riposare il composto per 24 ore.

Attenzione! L’aceto dovrà essere solo riscaldato e non portato ad ebollizione.

Ah dimenicavo... se ti piacciono questi rimedi puoi riceverli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Ecco come fare.. ti aspetto!

Trascorso il tempo, avrete ottenuto l’aceto di limone! Ora non dovete far altro che prendere 1 cucchiaio di questa soluzione e diluirla in 1 litro d’acqua.

Versate tutto in un vaporizzatore e spruzzate negli ambienti che desiderate rinfrescare.

Il resto dell’aceto di limone potete usarlo per le faccende domestiche (ricordando che non va su marmo e pietra naturale) oppure conservarlo per fare altri deodoranti!

Bicchiere profumato

Potete ottenere una casa super fresca anche con un bicchiere profumato!

Questo è indicato se volete un profumatore che possa essere poggiato sui mobili, sulla tavola o dove preferite!

Occorrente

Un bicchiere

Bicarbonato di sodio q.b.

Bucce di 1 limone

6 gocce di olio essenziale al limone

1 candela

Riempite il bicchiere con 3 dita di bicarbonato di sodio. In seguito grattugiate la scorza del limone ricordando di evitare sempre la parte bianca.

A questo punto dovrete unire poco a poco la scorza di limone con il bicarbonato, aggiungete anche le gocce di olio essenziale e sistemate il composto ben steso sul bicchiere.

Ora dovrete poggiare una candela accesa ed ecco che il profumatore sarà pronto!

Barattolo al profumo di limone

Un rimedio simile a quello precedente è anche il barattolo al profumo di limone, ottimo da mettere nelle aree più grandi della casa!

Scopriamo subito come realizzarlo!

Ingredienti

2 limoni

1 candela

1 barattolo

6 gocce di olio essenziale al limone

Tagliate i limoni a fette e mettete queste in un pentolino coprendole con acqua, portate poi a bollore, dopodiché spegnete il fuoco.

Già così facendo l’aroma di limone inizierà a spargersi per tutta la casa, ma io vi dirò come intensificare l’odore!

Dovrete versare tutto questo composto in un barattolo (anche le fette di limone che manterranno l’odore) e versare le gocce di olio essenziale.

Adesso non vi resta che accendere una candela, metterla nel barattolo ed ecco fatto!

Avvertenze

Non usate il limone in caso di allergia o ipersensibilità.