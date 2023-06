Tra tutti gli elettrodomestici della casa, quello che viene utilizzato quotidianamente è sicuramente la lavatrice, la quale ci risparmia un lavoro duro e faticoso: il lavaggio dei nostri capi.

Per quanto a noi cara, però, la lavatrice tende anche ad essere la nostra croce perché merita la giusta attenzione e cura in modo da non compromettere la sua funzionalità e non ritrovarci il bucato sporco e pieno di cattivi odori.

A tal proposito, oggi vedremo insieme come fare la pulizia completa della lavatrice in modo da averla come nuova!

Lavaggi a vuoto

Innanzitutto, è bene iniziare dai lavaggi a vuoto, i quali sono molto efficaci per pulire a fondo il cestello e le parti più nascoste come gli scarichi, liberando così questo elettrodomestico da sporco e cattivi odori!

Per procedere, quindi, vi suggeriamo di utilizzare l’acido citrico, un composto derivante dagli agrumi che funge da anticalcare naturale. Tutto ciò che dovrete fare è sciogliere 150 gr di acido citrico in 1 litro d’acqua tiepida e versare, poi, l’intera miscela nel cestello. Dopodiché, avviate il ciclo di lavaggio ad alte temperature e…avrete un lavaggio a 360 gradi della vostra lavatrice!

In alternativa, potete utilizzare anche il bicarbonato o l’aceto, aggiungendo nel cestello un bicchiere contenente questi prodotti e procedendo come già visto.

E se volete un video per vedere come fare, ecco a voi!

Pulizia componenti

Oltre ai lavaggi a vuoto, è importante anche pulire le singole componenti in modo da rimuovere manualmente tutto lo sporco più visibile! Vediamo, quindi, come fare!

Cestello

La componente più importante è sicuramente il cestello, il quale accoglie i nostri capi e viene a contatto con lo sporco, i residui di detersivo e calcare.

Per pulirlo, quindi, vi suggeriamo di aggiungere 3 cucchiai di bicarbonato in un secchio contenente acqua tiepida e immergere, poi, al suo interno un panno in microfibra. Dopodiché, passatelo sulle pareti interne del cestello e risciacquate con un panno inumidito. Il vostro cestello sarà pulito e deodorato!

Ah dimenticavo! Se ti piacciono questi Consigli Naturali posso inviarteli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Contattami qui e salva il mio numero in rubrica! Ti aspetto!

Il bicarbonato, infatti, è in grado di eliminare i cattivi odori. Non a caso, è utilizzato anche nel frigorifero per liberarlo dalla puzza!

N.B Ricordiamo in questo passaggio di tenere sempre la corrente staccata dell’elettrodomestico.

Vaschetta del detersivo

Un’altra componente molto soggetta allo sporco e soprattutto alla muffa è la vaschetta del detersivo, in cui spesso ritroviamo macchie nere per niente belle da vedere.

In questo caso, quindi, vi consigliamo di utilizzare l’acqua ossigenata, efficace per togliere la muffa anche dalle pareti! Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è immergere dei batuffoli di ovatta o dei dischi di cotone in una ciotolina contenente l’acqua ossigenata e metterli, poi, nella vaschetta del detersivo.

Dopodiché, lasciateli agire per un po’ prima di rimuoverli e passare uno spazzolino da denti per togliere tutto il nero!

N.B Usate sempre l’acqua ossigenata a 10 volumi (ovvero al 3%).

Filtro

Tra le componenti soggette allo sporco figura anche il filtro, il quale è utile per filtrare l’acqua e permettere un buon risciacquo dei nostri capi. Per la sua pulizia, quindi, iniziate con il rimuovere il filtro, posizionato, in genere in quella piccola finestrella apribile che si trova in basso sotto l’oblo nelle lavatrici frontali, e con il lasciare scorrere l’acqua al suo interno in una bacinella.

Dopodiché, svitatelo girando la manopola in senso antiorario ed estraetelo. A questo punto, non vi resta che sciacquarlo sotto un getto di acqua calda in modo da eliminare tutte le tracce di sporco e metterlo in ammollo in una bacinella contenente acqua calda e un bicchiere di aceto di vino bianco. Infine, fatelo asciugare e riavvitatelo in senso orario.

N.B Prima di pulire il filtro, ricordatevi di chiudere l’acqua e non tenere in funzione la lavatrice.

Guarnizione

Infine, vediamo come pulire la guarnizione, su cui tende a depositarsi la muffa e i batteri, provocando un odore cattivo a causa del ristagno dell’acqua. Realizzate, quindi, una sorta di pasta composta da aceto e bicarbonato di sodio e aggiungete, poi, alcune gocce di succo di limone.

Dopodiché, passatela direttamente sulla parte in gomma e strofinate con uno spazzolino da denti sulle parti in cui lo sporco è più visibile. Infine, passate un panno imbevuto di acqua e di aceto per risciacquare.

Avvertenze

Tenete staccata la spina della lavatrice durante la pulizia.