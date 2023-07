Per quanto le formiche siano considerate innocue, tendono ad essere molto fastidiose perché invadono spesso casa creando, talvolta, dei nidi.

Spesso, poi, ce le ritroviamo anche sul piano lavoro o sulle superfici più vicine ai nostri alimenti e, a quel punto, diventano un gran problema.

Per questo, oggi vedremo insieme come fare un repellente naturale per le formiche usando solo ingredienti naturali e da dispensa!

Bicarbonato

Il primo repellente fai da te che vi consigliamo di utilizzare è il bicarbonato, un ingrediente in grado di tenere lontane le formiche dalla nostra casa.

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è versare mezzo litro di acqua in un flacone con spray e aggiungere, poi, 2 cucchiai di bicarbonato. Dopodiché, agitate energicamente lo spruzzino per amalgamare gli ingredienti e vaporizzate la miscela così ottenuta nei punti della casa dove avete maggiormente notato la presenza delle formiche.

E voilà: le formiche in casa saranno solo un brutto ricordo!

Aceto

Un altro rimedio molto efficace prevede l’utilizzo dell’aceto, il cui odore forte e pungente funge da repellente naturale per questi insetti. Per provarlo, quindi, dovrete versare in un flacone con spray quantità uguali di acqua e di aceto, agitarlo energicamente e vaporizzare la miscela così ottenuta lungo la traiettoria “frequentata” dalle formiche.

Inoltre, per un effetto ancora più efficace, vi suggeriamo di usare una miscela composta da acqua, aceto e alcune gocce di olio essenziale di limone per lavare il pavimento. Noterete che le formiche faranno retromarcia!

N.B Vi raccomandiamo di non utilizzare mai l’aceto sui pavimenti in marmo o pietra naturale perché potrebbe corroderli.

Caffè

Un altro ingrediente da dispensa che può venire in vostro soccorso in caso di formiche in casa è il caffè. L’aroma di questo prodotto, sebbene sia molto amato da noi è considerato fastidioso per le formiche e funge, quindi, da repellente.

Inoltre, i fondi di caffè sembrano contenere alcune sostanze come la caffeina e i diterpeni, che sono considerati dei veri e propri insetticidi naturali. Aggiungete, quindi, un po’ di polvere di caffè nei punti dove le formiche sono più presenti e il gioco è fatto!

Come se non bastasse, la polvere di caffè è una manna dal cielo anche per tenere lontane le vespe: vi basterà versarla in una ciotola e bruciarla come si fa con l’incenso.

Menta e alloro

Ci sono delle erbe aromatiche note proprio per la loro capacità di tenere lontani gli insetti, grazie al loro odore. Tra queste, figurano la menta e l’alloro, usate in casa per rinfrescarla e deodorarla.

Vi basterà, quindi, spezzettare queste foglioline e metterle nei punti della casa dove avete avvistato le formiche. L’indomani, noterete che le formiche avranno lasciato la vostra casa!

Inoltre, vi ricordiamo che l’alloro è un ingrediente in grado anche di allontanare anche le blatte e gli scarafaggi dalle nostre case.

Cannella e chiodi di garofano

Infine, vediamo un ultimo trucchetto che consiste nel combinare insieme la cannella e i chiodi di garofano. Sebbene questi ingredienti siano noti proprio per il loro profumo inebriante, non sembrano pensarla così le formiche, che invece considerano il loro odore fastidioso.

Per provare questo trucchetto, quindi, dovrete posizionare semplicemente dei mazzetti di cannella e chiodi di garofano nei punti della casa dove avete notato la presenza delle formiche e lasciare agire per qualche ora o qualche giorno: noterete che le formiche non verranno più a trovarvi!

Avvertenze

In caso di una diffusione ingente di formiche, valutare di consultare uno specialista per capirne le cause e agire nel modo più appropriato.