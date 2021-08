Come fare il Sale Profumato per deodorare il WC e togliere le macchie!

A volte cerchiamo infiniti modi per tenere il bagno e soprattutto il WC sempre puliti. Purtroppo non facciamo sempre i conti soltanto con lo sporco, ma anche con i cattivi odori. E in bagno sono molto comuni, per via dei i vapori e il calore che si sente d’estate!

Se poi nel WC ci sono anche macchie di calcare, la pulizia potrebbe risultare più faticosa. In realtà c’è un rimedio naturale semplicissimo ed economico che potrete preparare in un attimo.

Oggi abbiamo realizzato un Sale Profumato per Wc fai da te facile facile, che aiuta a profumare e a pulire lo scarico del water, vediamo insieme come si fa!

Come si prepara

L’efficacia di questo metodo sta nella semplicità dei suoi ingredienti. Possiamo apportare delle modifiche o variazioni a seconda delle necessità o della disponibilità che abbiamo degli ingredienti!

Prendete una ciotola e versate circa 250 grammi di sale grosso e 250 grammi di bicarbonato. Iniziate a mescolare bene in modo che risulti omogeneo. A questo punto abbiamo bisogno di aggiungere delle gocce di olio essenziale.

Potete scegliere sia quello che più preferite (in base al profumo che desiderate in bagno) oppure combinare gli oli in base alle loro caratteristiche.

Per esempio, per un azione antibatterica e pulente potete combinare circa 10 gocce di tea tree oil e una decine di gocce di olio essenziale di limone, ricaverete una fragranza fresca ed estiva. Ma perché non optare anche per un olio essenziale di menta o lavanda, dall’effetto rilassante?

Come si usa il Sale Profumato

È davvero semplice usare questo metodo per pulire e profumare lo scarico del WC! Vi consigliamo di usarlo più di sera, versando tutto il sale nello scarico e chiudendo il coperchio (o, perché no, lasciarlo aperto per espandere l’odore piacevole in tutto il bagno).

Al mattino dopo, preparate una pentola d’acqua molto calda e, senza scottarvi, versatela nello scarico del WC. Attendete qualche minuto e tirate lo sciacquone. Il WC sarà bianco, pulito e super profumato!

Perché funziona?

Questo Sale Profumato fai da te è in realtà uno dei metodi migliori per tenere al meglio il water ma anche altri tipi di scarico.

Il sale, da sempre usato nelle pulizie di casa, limita la durezza dell’acqua ed è quindi un ottimo anticalcare naturale. Scioglie le incrostazioni e riduce l’umidità, togliendo con efficacia tutte le macchie.

Il bicarbonato limita invece la proliferazione batterica ed è un antiodore naturale, l’ideale per quei cattivi odori che sentiamo quando entriamo in bagno. E gli oli essenziali ci permettono di potenziare l’efficacia di questi ingredienti e profumare in modo naturale.

Ovviamente vi consigliamo sempre di utilizzare oli essenziali puri, per un minor impatto ambientale e per la loro qualità.

Altri trucchetti per il WC (VIDEO)

Ecco un video con altri trucchetti che potete usare nel vostro WC!

Avvertenze

Se invece il cattivo odore o altre circostanze sono dovute a un guasto dello scarico, vi consigliamo di rivolgervi a chi è di competenza.

Bagno profumato in poco tempo

Ma questo non è l’unico modo per tenere il bagno sempre profumato! Ecco altri consigli per voi: