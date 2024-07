Come togliere le strisce gialle di calcare incrostato dal WC?

Pulire quotidianamente il bagno, ma soprattutto il Wc, è una necessità imprescindibile per avere un ambiente casalingo pulito e salubre. Quando però il wc presenta delle macchie ostinate di colore giallo, la semplice pulizia può non bastare!

C’è chi usa dei rimedi chimici che sono dannosi per l’ambiente, ma anche per noi stessi. Per questo nel tempo ho sperimentato una serie di rimedi che possano essere davvero efficaci per rimuovere tali strisce gialle di calcare.

Uno degli incubi che più temiamo quando si tratta dei problemi in casa riguarda sicuramente la formazione del calcare che ritroviamo sulle più disparate superfici. Una delle più colpite, però, è l’interno del wc, il quale è esposto continuamente all’acqua ed è qui che spesso notiamo delle macchie o strisce gialle per niente belle da vedere. Le ragioni per cui si formano sono i depositi di calcare che tendono ad ingiallirsi in quanto assorbono il colore dell’acido urico.

Per questo, oggi vedremo insieme come scrostare il calcare nascosto all’interno del wc in modo facile e veloce!

Come si forma il Calcare nel WC?

Iniziamo dal capire cosa è il calcare, in modo da comprendere meglio come evitare la sua formazione. Questa sostanza, infatti, è formata principalmente da carbonato di calcio e deriva dall’acqua dura, ovvero dall’acqua che contiene concentrazioni elevate di calcio e magnesio, le quali accumulandosi portano alla formazione del calcare.

Ecco perché lo ritroviamo soprattutto sulle superfici esposte continuamente all’acqua. E quale superficie migliore del wc che viene continuamente bagnato quando tiriamo lo sciacquone? Insomma, la formazione del calcare nel wc sembra essere inevitabile e non si può evitare del tutto. Tuttavia, possiamo seguire degli accorgimenti per gestire il problema che vedremo più avanti nell’articolo.

Che forma ha il calcare nel WC?

Il calcare può assumere varie forme sulle superfici e nel wc e questo dipende anche dall’accumulo di base. Se, infatti, sulle superfici di acciaio si presenta come un alone biancastro, nel wc è possibile notare, invece, una formazione giallastra o anche più scura, a causa del contatto con l’acido urico.

Solitamente si accumula sulle pareti interne del wc, sul fondo e intorno al bordo della tazza e la sua consistenza è sempre dura e ruvida. Quando si accumula molto calcare sul fondo del wc, ovvero sotto il livello dell’acqua, possiamo anche notare che questo diventa “nero” dando l’impressione di un wc sempre sporco e poco igienico.

Come si toglie

Una volta visto insieme cosa è il calcare e come si forma nel nostro wc e una volta compreso che sembra essere inevitabile la sua formazione, vediamo insieme alcuni trucchetti per rimuoverlo e far tornare il wc lucido e bianco.

Ci sono vari ingredienti da dispensa che potete utilizzare, e vi elenco quelli più comuni e utilizzati

Aceto di vino

Cominciamo con l’aceto bianco, un prodotto che non poteva di certo mancare tra le nostre soluzioni per dire addio allo sporco nel WC. Questo è prezioso in bagno e viene usato anche per dire addio alla puzza e per liberare gli scarichi dalle varie incrostazioni.

Dovrete vaporizzare una buona quantità di prodotto su tutto l’alone giallo e lasciarlo agire per tutta la notte. Successivamente andate a strofinare energicamente per sgrassare e risciacquate. L’alone andrà via, ma se dovessero restare delle macchie, ripetete il passaggio per altre volte.

La natura acida dell’aceto, infatti, è perfetta per ammorbidire e rimuovere il calcare ed eliminare, così, quelle antiestetiche macchie gialle dal vostro wc.

In alternativa, asciugate la tazza del water utilizzando uno sturalavandino e assorbendo l’acqua in eccesso con un asciugamano. In questo modo, infatti, fate sì che l’aceto che utilizzerete non si diluisca troppo con l’acqua e sia, così, più efficace. Versate, quindi, un litro di aceto bianco non diluito direttamente nella toilette e accertatevi di versarlo anche ai lati.

Vi raccomandiamo di riempire la tazza con l’aceto in maniera tale che riesca a coprire le macchie di calcare. Per i punti più difficili da raggiungere, utilizzate uno straccio imbevuto di aceto e applicatelo direttamente sulle macchie. Lasciate riposare per almeno due ore. Ovviamente, vi ricordiamo che maggiore sarà il tempo di posa e più efficace sarà il rimedio. Per questo, è consigliabile lasciare agire per tutta la notte, se possibile.

In seguito, strofinate la tazza del water con uno scopino, utilizzando altro aceto se necessario. A questo punto, tirate lo sciacquone per sciacquare via le macchie e i residui. Potete anche ripetere l’operazione più volte fin quando la tazza del water non è pulita e scintillante.

Borace

Un altro rimedio per eliminare le macchie gialle di calcare nel vostro wc è il borace, considerato molto efficace per disinfettare e sbiancare. Prendete, quindi, 300 ml di aceto bianco, 50 grammi di borace in polvere e 1 litro di acqua calda.

Versate, poi, l’aceto bianco nella tazza del bagno e lasciate agire per circa mezz’ora. A questo punto, strofinate con una spazzola o uno scopino e aggiungete il borace in polvere. Lasciate agire altri 20 minuti, dopodiché aggiungete l’acqua calda. Infine, utilizzate una spugna per eliminare le macchie gialle di calcare e risciacquate il tutto. Il vostro water sarà brillante come appena comprato!

N.B Vi ricordiamo di utilizzare sempre mascherina e guanti quando utilizzate il borace.

Acido citrico

Un’alternativa molto simile all’aceto ma più ecologica e con minore impatto ambientale è l’acido citrico. Questo ingrediente, infatti, è un brillantante e un anticalcare naturale molto efficace per la pulizia domestica. Versate, quindi, 150 grammi di acido citrico in 1 litro di acqua calda. Agitate la soluzione fin quando tutta la polvere di acido citrico non sia completamente sciolta.

A questo punto, il vostro anticalcare naturale sarà pronto per agire! Versate la soluzione nella tazza e spruzzatene un po’ sulle macchie di calcare da rimuovere che sono più difficili da raggiungere. Lasciate agire per qualche ora (vi ricordiamo che maggiore è il tempo di posa, più efficace sarà il rimedio), poi strofinate con lo scopino o una spazzola e risciacquate.

E le macchie gialle saranno scomparse!

Bicarbonato di sodio e acqua ossigenata

Infine, non poteva mancare il bicarbonato di sodio, l’ingrediente tuttofare in grado di aiutarci in ogni problema di pulizia casalinga. Per un’azione più efficace, combinate il bicarbonato con l’acqua ossigenata, in quanto sono entrambi sbiancanti naturali.

Per prima cosa, dovrete procurarvi dell’acqua ossigenata al 3%, ovvero quella a 10 volumi, quella classica del supermercato! Spargete prima del bicarbonato sulla macchia e poi versate sopra l’acqua ossigenata, i due ingredienti insieme creeranno una reazione generando una sorta di schiuma.

Come per gli altri metodi, dovrete far agire per una notte o per mezza giornata, dopodiché strofinate con lo scopino ed ecco fatto, la macchia si sarà sbiadita notevolmente! Anche in questo caso, similmente all’aceto, limone e acido citrico, non si può usare questo rimedio su marmo e pietra naturale.

Innanzitutto, prendete, 200 grammi di bicarbonato di sodio e circa 50 ml di acqua ossigenata. Se preferite, potete aggiungere a questa soluzione anche il succo di un limone. Versate il bicarbonato di sodio nell’acqua ossigenata e aggiungete, se volete, il succo di un limone spremuto.

Utilizzate, quindi, questo composto sulle macchie e lasciatelo agire per circa un’ora. Strofinate, poi, con lo scopino o una spazzola per rimuovere le macchie. A questo punto, risciacquate e ripetete l’operazione se necessario. Le macchie gialle saranno solo un brutto ricordo!

Limone

Il limone non solo sarà perfetto per togliere gli aloni gialli, ma anche per profumare tutto il bagno! Se volete usarlo, non dovrete far altro che premere il succo di un limone sulle zone interessate e sgrassare con uno scopino.

Aggiungete anche del bicarbonato di sodio per rafforzare l’azione pulente e lasciate agire una notte intera, dopodiché sarà necessario strofinare nuovamente. Risciacquate ed ecco che l’alone giallo sarà diventato soltanto un ricordo!

Farina

Sapevate che anche la farina è fantastica per rendere il WC bianco e come nuovo? Ebbene sì, questo trucchetto è la soluzione adatta per ogni tipologia di macchia e siete sicuri di avere un rimedio sempre a portata di mano! Spargete la farina sull’alone giallo e aggiungete un po’ d’aceto in modo da creare una sorta di pasta pulente, poi andate a strofinare energicamente con lo scopino. Lasciate agire per diverse ore, in seguito risciacquate e l’alone sarà andato via!

Sale grosso

Uno dei vecchi rimedi della nonna per il giallo che si forma nel wc è l’utilizzo del sale grosso da cucina! Si tratta infatti di un elemento naturale molto utile sia per pulire che per ripristinare la lucentezza e il bianco delle ceramiche. Perché, dunque, non usarlo per togliere le macchie gialle? Potete farlo in pochi passaggi!

Versate qualche cucchiaio di sale grosso sulla macchia del water, cercando di farlo aderire bene. Lasciatelo in posa per un’intera notte, dopodiché strofinate con lo scopino e tirate lo sciacquone. Se vedete che la macchia non si è tolta del tutto, potete ripetere l’operazione finché non si rimuoverà completamente!

Sapone di Marsiglia

Ultimo dei rimedi naturali per togliere l’alone giallo dal WC è il sapone di Marsiglia! Anche in questo caso, come il limone, avrete un rimedio che non solo sarà efficace al fine di togliere lo sporco ma lascerà anche un ottimo profumo in bagno!

Bene, prendete delle scaglie di sapone e spargetele su tutto l’alone, poi dovrete strofinare con lo scopino per togliere la macchia, lasciate agire per una notte intera. L’indomani strofinate nuovamente e poi tirate lo sciacquone per togliere il tutto…addio aloni!

Wc gel fai da te

E se volessimo, invece, realizzare una sorta di gel in grado di sbiancare il vostro wc, da utilizzare all’occorrenza in sostituzione a quelli commerciali che comunemente utilizziamo? Ecco la ricetta che fa per voi: il wc gel fai da te! Tutto ciò che vi occorre è:

250 ml di acqua

20 g di amido di mais

25 g di acido citrico

10 g di detersivo piatti ecologico

Fate sciogliere l’acido citrico in una pentola contenente 200 ml di acqua e riscaldate, poi, la miscela a fuoco basso. Da parte, invece, mescolate l’amido di mais con il restante 50 ml di acqua ed il detersivo per piatti.

Quindi, versate il composto di amido di mais e detersivo per piatti nella pentolina contenente acqua e acido citrico e portate il tutto ad ebollizione fino ad ottenere una sorta di gel denso. A questo punto, spegnete il fuoco, lasciate raffreddare il composto e travasatelo in un flacone con beccuccio o in una semplice bottiglia di plastica.

Se volete, poi, conferire anche un buon odore a questo prodotto, potete aggiungere qualche goccia di olio essenziale. Per l’utilizzo, vi basterà versare un po’ di questo prodotto nel bagno, lasciarlo agire per un po’, dopodiché strofinate e risciacquate!

Bombe pulisci wc

Oltre al wc gel, potete anche realizzare delle bombe pulisci wc, in grado di disincrostare a fondo il vostro wc e farlo tornare come nuovo! Munitevi, quindi, di:

200 grammi di bicarbonato di sodio

50 gr di acido citrico

metà cucchiaio di detersivo per piatti

stampi per ghiaccio

Iniziate con il mescolare l’acido citrico e il bicarbonato di sodio fino a farli amalgamare bene tra loro e aggiungete, poi, il detersivo per piatti ecologico fino ad ottenere una sorta di pasta.

Distribuitela, quindi, negli stampini per ghiaccio e lasciatela per circa 4 ore fino a farla solidificare, A questo punto, estraete i cubetti e conservateli in un luogo asciutto. E ora…vediamo come usarli!

Pulite, innanzitutto, il bagno accuratamente così da rimuovere ogni residuo e versate, poi, la bomba nel wc. Lasciate frizzare, poi, utilizzate uno scopino e strofinate sulle pareti e sul fondo della toilette. Infine, tirate lo sciacquone. Il vostro wc sembrerà come appena comprato!

Candeggina naturale

Infine, ecco a voi l’ultimo rimedio per ottenere un bagno bianco e pulito: la candeggina naturale fai da te! Se, infatti, siete solite utilizzare quella commerciale, sarete sorprese di sapere che potete realizzarla in casa usando solo ingredienti ecologici che hanno un basso impatto ambientale! Per prepararla, vi servirà:

1 tazza di bicarbonato di sodio

1 tazza di carbonato di sodio

1/2 tazza di sapone di Marsiglia liquido

2 cucchiai di borace

1/2 tazza di limone filtrato

In una caraffa versate tutti gli ingredienti e aggiungete, se lo preferite, anche 5 gocce di olio essenziale all’eucalipto e 5 gocce di olio essenziale al limone.

Mescolate, poi, fino ad amalgamare tra loro gli ingredienti e la vostra “candeggina naturale” è già pronta per l’uso! Versate un po’ di questo prodotto nella tazza e lasciatelo riposare per circa 20 minuti. Dopodiché, spazzolate con lo scopino, tirate lo sciacquone e il vostro water sarà subito più bianco che mai!

Come prevenire la formazione di calcare nel WC?

Infine, vediamo una serie di trucchetti per prevenire la formazione del calcare anche se, come abbiamo già detto, non è possibile evitare del tutto la sua presenza nel wc perché è un processo naturale.

Io, personalmente, cerco di procedere con una pulizia quotidiana di questa superficie utilizzando la miscela di acido citrico o anche altri prodotti con proprietà anticalcare, come il limone e l’aceto. In questo modo, evito di far accumulare troppo calcare e di ritrovarmi delle vere e proprie incrostazioni che potrebbero essere più difficili da rimuovere.

A cadenza mensile, invece, procedo con il trucchetto visto prima dell’acido citrico che lascio agire per qualche ora in modo da “sciogliere” qualche incrostazione di calcare che si è già formata. Il vostro wc sarà sempre pulito e bianco come nuovo!

Se hai questo problema ricorrente, vuol dire che c’è una piccola perdita continua. Per questo ti consiglio ugualmente di chiedere al tuo idraulico, in modo che questo episodio non si ripresenti dopo poco tempo.

Alcuni consigli utili per l’interno del wc

Prima di lasciarci vorrei condividere con te qualche consiglio che spero ti sia utile per mantenere il Wc bianco più a lungo:

Puoi usare la soluzione spray all’acido citrico ogni giorno, quando stai per terminare la pulizia del bagno. Spruzza su tutto l’interno e aspetta 15 minuti (nel frattempo puoi pulire altro), passa lo scopino e tira lo sciacquone. Lo spray è utile anche per il calcare ostinato sui rubinetti. Cerca di risolvere il problema delle perdite del wc, che è molto più comune di quanto pensi. Ma solo con l’aiuto dell’idraulico puoi aiutarti ad evitare la comparsa periodica del problema. L’acido citrico è ecologico, ma molto forte. Per questo usa i guanti e se può darti fastidio, usa anche la mascherina per non inalarla. Se anche il fondo del wc si è scurito, puoi versare la soluzione e lasciarla agire, in modo da risolvere anche questo problema.