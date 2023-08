In estate i capelli dovrebbero essere lavati non solo quotidianamente, ma anche per più volte al giorno!

Non caso la frequenza dello shampoo cresce a dismisura, soprattutto quando si va in vacanza e si sta a contatto con il mare.

Il sudore, inoltre, rappresenta un altro bel problema dato che ci fa sentire l’esigenza di bagnare costantemente i capelli per averli puliti.

Oggi infatti vedremo insieme come fare lo shampoo a secco per i capelli che sudano in estate!

Procedimento

Il procedimento per fare lo shampoo a secco prevede il mescolare delle polveri naturali adatte ad assorbire l’umidità insieme a poche gocce di un olio essenziale a vostro piacimento.

Io vi suggerisco di prediligere oli essenziali alla lavanda, al rosmarino o il fantastico tea tree oil. In alternativa potete usare anche un po’ di succo di limone.

Dovrete unire una quantità di polvere insieme a poche gocce dell’olio essenziale senza farli diventare una pastella. La consistenza, infatti, dev’essere polverosa.

Successivamente dovrete inserire tutto in un barattolo bucherellato o un vecchio contenitore di borotalco e vaporizzare sui capelli, lasciate per un po’ di tempo e dopo spazzolate energicamente.

Ma vediamo quali sono queste polveri ideali ad avere capelli puliti anche se non si va di fretta!

Con farina di riso

Uno dei metodi che potete sicuramente provare al fine di fare uno shampoo a secco naturale è con la farina di riso!

Ah dimenticavo! Se ti piacciono questi Consigli Naturali posso inviarteli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Contattami qui e salva il mio numero in rubrica! Ti aspetto!

Questa infatti è estremamente delicata e non provocherà sensazione di prurito o irritazione.

Non dovrete far altro che unire 2 o 3 cucchiai di prodotto con poche gocce dell’olio essenziale che avete scelto tra quelli sopra riportati.

Con borotalco

Il borotalco è un classico quando si vuole ottenere uno shampoo a secco che non richieda troppo tempo!

Questo assorbe l’umidità e in questo caso il sebo in eccesso dei capelli senza particolari sforzi, tra l’altro è molto pratico perché si trova già nel contenitore!

In questo caso, dato che è già profumato, potete omettere gli oli essenziali e vaporizzare direttamente il composto in testa, spazzolando sempre con forza per non far restare la polvere incastrata.

Con bicarbonato di sodio

Lo shampoo a secco con il bicarbonato di sodio è un altro metodo immediato e semplice che potete avere sempre a portata di mano!

Il procedimento è uguale a quello descritto per la farina di riso: unire 2/3 cucchiai di prodotto con pochissime gocce di olio essenziale.

Il bicarbonato aderisce molto ai capelli, quindi fate attenzione a quando spazzolate per rimuovere il tutto.

Shampoo al cacao per capelli scuri

Un’altra tipologia di shampoo a secco che potrebbe interessarvi è anche quella al cacao, vediamo subito come si prepara!

Ingredienti

1 cucchiaino di polvere di cacao

1 cucchiaino di amido di mais

2 cucchiai di bicarbonato di sodio

Non dovrete far altro che mescolare con un cucchiaio tutti gli ingredienti fino a farli diventare un’unica polvere omogenea. Dovrete arrivare al punto che un elemento non sia distinguibile dall’altro.

Successivamente inserite sempre all’interno di un barattolo traforato e vaporizzatene la quantità necessaria sui capelli, lasciate agire per qualche minuto, poi spazzolate.

Cose da evitare

Una volta visti tutti i trucchetti per lo shampoo a secco, vediamo anche alcune cose da evitare:

Usare questo rimedio raramente e mai per più volte consecutive: spesso gli impegni sono così intensi e numerosi che quasi ci verrebbe la tentazione di usare di nuovo lo shampoo a secco, ma i capelli devono essere nutriti per bene . Dunque fate in modo che si limiti ad una soluzione di emergenza.

e mai per più volte consecutive: spesso gli impegni sono così intensi e numerosi che quasi ci verrebbe la tentazione di usare di nuovo lo shampoo a secco, ma . Dunque fate in modo che si limiti ad una soluzione di emergenza. Non applicate mai lo shampoo a secco sui capelli bagnati altrimenti si formeranno dei grumi che saranno difficili da rimuovere.

altrimenti si formeranno dei grumi che saranno difficili da rimuovere. Non spingete troppo lo shampoo nel cuoio capelluto perché la polvere, a contatto con la cute, potrebbe provocare il prurito.

Avvertenze

È di estrema importanza assicurarsi della natura dei propri capelli per capire se si può usare lo shampoo a secco. Non usate assolutamente i rimedi in caso di allergia o ipersensibilità e se avete un cuoio capelluto tendente ad irritarsi spesso e facilmente.