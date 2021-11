Un elemento fondamentale per le torte, per i rustici, per la pizza e quant’altro, la farina è un ingrediente che proprio non può mancare in casa!

Soprattutto se amiamo preparare dei lievitati, ci sbizzarriamo non solo con quella classica, ma ne proviamo diverse!

Avete mai pensato di non limitare il suo utilizzo alla preparazione di strepitose pietanze, ma anche per aiutarvi con alcune faccende in casa?

Ebbene sì, quest’ingrediente è ottimo per svolgere varie azioni in casa che vanno dal lucidare il lavello della cucina alla cosmesi naturale.

Noi oggi ci occuperemo di vedere principalmente tutti gli usi della farina in casa che non sempre si conoscono!

Per lucidare l’acciaio

Quando bisogna lucidare l’acciaio, proviamo tanti prodotti diversi che a volte portano anche a scarsi risultati o almeno non a quelli che ci aspettiamo.

Molto spesso, invece, bastano dei semplici ed immediati rimedi naturali. In casi del genere la farina si può rivelare una vera e propria alleata!

Tutto quello che dovrete fare è spargere l’ingrediente sulla zona che dovete lavare, che sia essa il lavello, il piano cottura o qualsiasi altra superficie.

Inumidite poi la spugnetta, mettete sopra un po’ di sapone per piatti o un pezzetto di sapone giallo e strofinate. In seguito risciacquate prima con abbondante acqua e dopo asciugate per bene!

Togliere le macchie d’olio

Può capitare molto spesso che una piccola distrazione ci faccia fare qualche piccolo guaio, come far colare del liquido, come ad esempio l’olio, sulle superfici.

Per togliere le macchie d’olio bisogna prima assorbirle in qualche modo, altrimenti si rischia di sporcare maggiormente la zona su cui è caduto.

Ebbene, vi basta cospargere della farina sull’olio, aspettare un po’ di tempo per farla assorbire e in seguito toglierla con un panno umido o con un fazzoletto.

Infine dovrete soltanto lavare o sciacquare per bene la superficie ed ecco fatto, addio macchia!

Per lavare i piatti

Tra i vari rimedi, la farina può essere usata anche per lavare i piatti!

Infatti la sua presenza in acqua aiuta a sgrassare e a smacchiare anche lo sporco più difficile.

Dunque, quando riempite il lavello e inserite le stoviglie per lavarle, aggiungete anche 2 cucchiai di farina insieme al detersivo che usate abitualmente e vedrete il risultato!

Vi ricordo poi di risciacquare per bene i piatti per non avere della farina attaccata sopra.

Colla fai da te

Siete amanti del bricolage o vi cimentate spesso in lavoretti in casa insieme ai vostri bambini?

Bene, nel caso in cui un giorno vi manchi il collante che usate di solito, potete creare una colla fai da te con la farina!

Ovviamente si tratta di un sostituto in casi straordinari, per questo motivo è bene sempre accertarvi che possa tenere insieme le componenti del lavoro che dovrete andare a creare. Solitamente è efficace per tenere insieme i pezzi di carta e cartone.

Per prepararla dovrete semplicemente mettere 1 litro e mezzo d’acqua sul fuoco, quando avrà raggiunto il bollore, abbassate la fiamma nel caso fosse alta e aggiungete 100 grammi di farina setacciata poco a poco girando con una frusta per evitare la formazione di grumi.

Dovrete girare il composto finché non avrete la stessa consistenza della colla vinilica, quando il composto vi convince, lasciatelo altri 10 minuti sul fuoco lento, mescolando sempre in continuazione.

Aspettate che diventi tiepido prima di usarlo e conservatelo per massimo 2 giorni.

Per allontanare le formiche

Quante volte abbiamo dovuto affrontare la presenza di ospiti indesiderati in casa, quali, ad esempio, le formiche?

Soprattutto nella stagione estiva è molto facile che si trovino davvero dappertutto. Allora la cosa più opportuna da fare è capire bene da dove provengono e qual è il percorso che compiono per arrivare fin dentro casa.

A questo punto dovrete spargere la farina su tutto il percorso e vedrete che non verranno più a disturbarvi!

Nel caso in cui abbiate anche un giardino o un orto con varie coltivazioni, potete spargere della farina sul terreno in caso di parassiti e insetti che infastidiscono il vostro raccolto.