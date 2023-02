Il fascino dei mobili scuri è indiscutibilmente incrollabile! Vederli all’interno di qualsiasi tipo di struttura da una sensazione di maestosità unica!

Soprattutto se parliamo di quelli puramente in legno, possiamo affermare che danno un tocco di calore, di rustico e di estetica all’ambiente.

Tuttavia è proprio su queste superfici che la polvere si nota in modo particolare, per cui vediamo insieme come fare lo spray anti-polvere così da avere il legno sempre lucido!

Ingredienti

Partiamo col vedere quali sono gli ingredienti protagonisti del nostro spray anti-polvere!

Vi state chiedendo se sono facili da trovare e semplici da usare? Tranquilli, sono tutti elementi che potrete tenere facilmente a portata di mano.

Nel dettaglio avrete bisogno di:

400 ml d’acqua

1 cucchiaio di olio d’oliva

1/2 bicchiere d’aceto di mele

succo di 1 limone

1 vaporizzatore

Visto? Sono tutti prodotti che si reperiscono in ogni casa perché sono praticamente all’ordine del giorno.

Hanno tutti delle funzionalità fondamentali per ottenere dei mobili scuri e lucidi come se fossero nuovi! Il limone pulisce a fondo, l’aceto di mele è specificamente indicato per i mobili più scuri, mentre l’olio d’oliva lucida e nutre il legno.

Procedimento e uso

A questo punto scopriamo il procedimento per preparare questo lucidante naturale e il suo uso!

Per prima cosa dovrete filtrare accuratamente il succo di limone togliendo tutti i semini e gli eventuali pezzi di polpa più grandi.

Ah dimenicavo... se ti piacciono questi rimedi puoi riceverli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Ecco come fare.. ti aspetto!

Unite poi tutti gli altri ingredienti fino ad ottenere un’unica soluzione che dovrà successivamente essere trasferita all’interno del vaporizzatore con l’aiuto di un imbuto.

Il vostro spray anti-polvere è pronto! Per esercitarne tutte le potenzialità è consigliabile usarlo su un panno in lana.

La lana, infatti, con la sua delicatezza, trattiene benissimo la polvere e, se usata per un periodo prolungato, aiuta ad avere il legno sempre lucido.

In alternativa al panno in lana potete prediligere qualsiasi panno cattura polvere mai troppo duro nel tessuto.

In alternativa

Lo spray che abbiamo appena visto è fantastico per dire addio alla polvere sui mobili in legno scuri e per dare una lucentezza unica.

Tuttavia c’è da dire che esiste un’alternativa sempre molto pratica e con ingredienti che si trovano facilmente, ma che sono sicura abbiate in casa.

Si tratta di usare il sapone di Marsiglia con il bicarbonato, un’accoppiata perfetta che vi darà un fantastico risultato!

Mescolate 1 cucchiaio di sapone di Marsiglia liquido (potete scioglierlo a bagnomaria se avete il panetto) con 1 cucchiaio di bicarbonato, dovrete ottenere un composto denso e spumoso.

Prendete un panno in microfibra inumidito, metteteci il composto sopra e passatelo sui mobili in legno, successivamente risciacquate e asciugate accuratamente assicurandovi che non vi siano aloni.

Avvertenze

Assicuratevi di non danneggiare o macchiare il legno, per cui provate prima i rimedi prima su un angolino nascosto.