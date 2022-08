Quanto possono essere belli e maestosi i mobili in legno?

Il colore tipico di questo materiale rende ogni tipo di ambiente caldo, accogliente confortevole, per questo è sempre un’ottima scelta!

Tuttavia il tempo potrebbe opacizzare il legno facendogli perdere la vivacità di sempre ed è proprio per questo oggi vi darò dei consigli preziosi per trattarlo al meglio ed evitare questi problemini!

Vediamo insieme come fare uno spray naturale ed efficace per lucidare tutti i mobili in legno!

Ingredienti

Scopriamo anzitutto quali sono gli ingredienti che occorrono per preparare questa soluzione!

Non preoccupatevi, sono tutti elementi che avrete sicuramente in casa e che, in caso contrario, saranno di facilissima reperibilità.

Andiamo del nel dettaglio:

1 cucchiaio di olio d’oliva

3 cucchiai di aceto di mele

4 gocce di olio essenziale

500 ml d’acqua

1 flacone spray

Ecco fatto! Questo è quanto occorre per avere dei mobili in legno tanto lucidi da sembrare come nuovi!

L’olio d’oliva è un trattamento naturale molto diffuso per nutrire e ripristinare la bellezza del legno, per cui è fondamentale averlo nella nostra ricetta.

Per quanto riguarda l’aceto di mele, parliamo di un elemento che, unito all’olio d’oliva, darà un tocco di pulizia e catturerà la polvere contrastandone la ricomparsa.

Inoltre l’aceto di mele risalta il colore del legno, soprattutto se è una tipologia scura.

L’olio essenziale è facoltativo, ma potete scegliere la fragranza che preferite per non rinunciare ad odore inebriante sui mobili.

Procedimento

Presi tutti gli ingredienti? Bene, non ci resta che passare al procedimento!

Dovrete anzitutto mescolate in una ciotolina l’aceto di mele e l’olio d’oliva fino ad ottenere un’unica soluzione.

Nel caso in cui usate gli oli essenziali, aggiungete anche quelli e sentirete già un fantastico profumo!

A questo punto, con l’aiuto di un imbuto, dovrete versare tutto all’interno del flacone spray e allungare l’acqua.

Chiudete bene il tutto ed ecco fatto, il vostro super spray per i mobili in legno è pronto!

Modalità d’uso

Non ci resta che andare alla modalità d’uso e vedere come il legno può beneficiare del composto preparato!

La prima cosa da tener presente è il panno che usate, non dovrete assolutamente adottare panni troppo ruvidi, ma prediligete il cotone liscio o panni in lana che sono estremamente indicati per il legno.

Potete anche preparare un panno cattura polvere fai da te in pochissimo tempo!

Dunque, per procedere, ricordate di scuotere sempre un po’ il flacone perché l’olio è idrorepellente.

Vaporizzate il composto sul mobile e passate delicatamente il panno con movimenti circolari e omogenei, andate su tutta la superficie e lasciate che il legno assorba il composto e diventi più lucido.

Aspettate qualche minuto e controllate che non ci siano tracce di aloni e che non siano rimasti residui del composto da qualche parte.

Quando vi siete accertati dei fattori suddetti, non vi resta che godervi lo splendido risultato!

Trattamento lucidante

Ogni tanto bisogna fare dei trattamenti specifici per lucidare i mobili in legno e non far perdere loro la vivacità che li caratterizza.

Lo spray che abbiamo appena visto mantiene vivo il colore ogni giorno, ma vediamo anche come fare un trattamento lucidante così da curare al meglio i mobili!

Dovrete riempire una ciotolina con 1/4 di bicchiere di aceto di mele, 1 cucchiaio d’olio d’oliva e 1 cucchiaio di olio paglierino.

Usate un pennello dalle setole morbide e delicate e passatelo sulle zone interessate del mobile, lasciate riposare per qualche minuto.

In questo tempo il legno assorbirà quanto gli occorre, poi dovrete finire il tutto con un panno in lana e addio segni del tempo!

Avvertenze

Provate la ricetta riportata prima in angoli nascosti così da assicurarvi di non danneggiare o macchiare i mobili.