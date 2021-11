Come si fa la Treccia profumata per il Termosifone? È facile e veloce!

I termosifoni in casa sono l’elemento principale che conferiscono calore all’ambiente durante la stagione invernale.

Oltre ad avere un ruolo importantissimo per ripararci dal freddo, i termosifoni possono essere anche degli ottimi alleati per profumare la casa!

C’è chi mette delle gocce di olio essenziale all’interno del deumidificatore, chi fa essiccare sopra di esso delle bucce d’arancia o foglie di alloro.

Insomma, ci sono tantissimi modi con cui potete spargere un buon odore, oggi ne vedremo un altro molto interessante! Scoprite come si fa la treccia profumata per il termosifone!

Occorrente

L’occorrente per questo trucchetto è facilmente reperibile in casa e può scatenare anche tutta la vostra fantasia trattandosi di rimedi fai da te, capiamo cosa serve nel dettaglio!

Pezzetti di stoffa da riutilizzare (3 per ogni treccia)

Olio essenziale (4/5 gocce per ogni treccia)

I pezzetti di stoffa possono essere di una vecchia maglia o di un panno che non usate più, potete anche mischiare varie stoffe di colori differenti per avere una treccia super colorata!

Per quanto riguarda invece l’olio essenziale, scegliete la fragranza che preferite. Se volete qualcosa di fresco potete optare per quello agli agrumi, nel caso in cui preferite qualcosa di rilassante prediligete invece l’olio essenziale di lavanda.

Procedimento

Passiamo adesso al procedimento per completare la nostra treccia profumata!

Per prima cosa tagliate le strisce di stoffa dandogli una forma rettangolare, la lunghezza la potete scegliere da soli in base alla stoffa e alle esigenze.

Unite i tre pezzetti di stoffa e legate una delle estremità con una molla o con uno spago. Iniziate dunque a fare la treccia e quando finite richiudete l’altra estremità sempre con uno spago o con la molla.

Successivamente inserite un po’ d’acqua in un contenitore spray e vaporizzatela sulla treccia adagiandola nel lavandino. Ricordate di non bagnarla troppo, dovrete soltanto inumidirla.

A questo punto non vi resta che versare le gocce di olio essenziale sulla treccia, spargendole in diverse zone e infine posizionatela sul termosifone!

Vedrete che ottimo profumo che avrete nell’ambiente!

Altri modi per profumare il termosifone

Oltre alla treccia fai da te, ci sono anche altri modi per profumare il termosifone, vediamone alcuni!

Posizionare delle foglie d’alloro o delle bucce d’arancia lasciandole essiccare sul calorifero per diversi giorni, questo metodo diffonderà un ottimo profumo in casa.

o delle lasciandole sul calorifero per diversi giorni, questo metodo diffonderà un ottimo profumo in casa. Mettere delle gocce di olio essenziale nel deumidificatore con acqua .

. Preparare un infuso d’acqua e 3 cucchiaini di cannella da mettere poi in un barattolo sul termosifone. In alternativa potete anche posizionare un bastoncino di cannella nel deumidificatore.

da mettere poi in un barattolo sul termosifone. In alternativa potete anche posizionare un bastoncino di cannella nel deumidificatore. Creare dei sacchetti profumati con ovatta imbevuta di oli essenziali da mettere sul termosifone o appesi ai lati.

Avvertenze

Vi ricordo di controllare sempre lo stato dei termosifoni prima di attuare qualsiasi tipo di rimedio. Non usate ingredienti che vi portano allergia o ipersensibilità.