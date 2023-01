Come fissare il Colore dei Vestiti per non farli sbiadire

Indossare dei capi dal colore acceso è sempre bello perché dona una luminosità diversa alla pelle e al viso.

Tuttavia, a furia di lavarli spesso, anche questi indumenti subiscono un processo si scolorimento, in quanto perdono la lucentezza di sempre.

Per fortuna, però, la saggezza delle Nonne, tramandata di generazione in generazione, ci ha aiutato a capire quali sono i trucchetti per fissare i colore dei vestiti senza farli sbiadire!

Alloro

Potrebbe sembrare bizzarro vedere l’alloro tra i rimedi per non far sbiadire i vestiti, ma è un vecchio trucco della Nonna che non delude mai!

L’alloro, se messo ad infusione, rilascia un liquido che permette ai vestiti di esaltare i loro colori, vediamo subito come usarlo!

Riempite una pentola con acqua calda, 1 cucchiaino di bicarbonato di sodio e almeno 6 o 7 foglie d’alloro, mettete sul fuoco e accendete fino a far arrivare al bollore.

Una volta andato in ebollizione, spegnete la fiamma e travasate in una bacinella, mettete poi i panni in ammollo per 4 ore, poi risciacquate e godetevi il risultato!

Pepe

Altro ingrediente che potrebbe destare sospetto è il pepe, ma ancora una volta un ingrediente apparentemente inadatto si rivela subito efficace!

In questo caso potete procedere sia in lavatrice che con il lavaggio a mano.

Per la lavatrice è necessario mettere 1 cucchiaio di pepe direttamente nel cestello e procedere con un lavaggio a temperature non troppo alte.

Ah dimenicavo... se ti piacciono questi rimedi puoi riceverli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Ecco come fare.. ti aspetto!

Nel lavaggio a mano, invece, riempite la bacinella con acqua tiepida, aggiungete sempre 1 cucchiaio di prodotto e procedete lasciando in ammollo per 4 ore, poi risciacquate e passate al lavaggio in lavatrice.

Aceto di mele

Passiamo adesso ad un rimedio che non ci sorprende vedere e che, anzi, viene abbondantemente usato sia in casa che in lavatrice.

L’aceto di mele, dato il suo colore scuro e la sua composizione leggera e naturale, è quello che serve per ravvivare e fissare i colori dei vestiti!

Usarlo è semplicissimo, dovrete soltanto riempire 1 misurino d’aceto e metterlo direttamente nel cestello della lavatrice con un lavaggio a freddo.

In alternativa, sempre regolandovi con 1 misurino, mettete i vestiti nella bacinella con acqua fredda e lasciate agire per 4 o 5 ore.

Dopodiché risciacquate ed ecco fatto!

Lavaggi a freddo

Effettuare dei lavaggi a freddo è importantissimo per fare in modo che i panni non si sbiadiscano nel tempo.

Spesso e volentieri è il calore a giocare dei brutti scherzi alla vivacità dei vestiti perché li spegne.

A tal proposito è bene ricordare che i vestiti scuri andrebbero sempre lavati a freddo, con una temperatura che arriva massimo ai 30°.

In questo modo si consumeranno lentamente e manterranno alto il colo colore!

Sale grosso

Passiamo adesso al sale grosso, ingrediente fondamentale in cucina, ma efficace anche in casa per tante diverse faccende.

Tra le qualità che possiede, il sale grosso alleggerisce la composizione calcarea dell’acqua e quindi la rende più pura.

La conseguenza è che i vestiti non prendono il “colore del calcare” e i colori saranno più vividi e accesi.

Sciogliete 1 cucchiaio di sale grosso in acqua calda, poi aggiungete il composto in una bacinella con acqua fredda e tenete in ammollo i vestiti per circa 4 ore.

Poi risciacquate, fate asciugare ad aria aperta e i panni saranno come nuovi!

Avvertenze

Al fine di avere sempre un buon risultato è bene consultare le etichette di lavaggio dei capi.