Come ho risolto il problema della puzza sui vestiti sportivi

Se è vero che praticare sport è una parte importante della nostra quotidianità, per una vita sana e per stare in forma, gestire il “bucato sportivo” è meno semplice di quel che si pensa.

Sicuramente ti sarà capitato di incontrare una serie di piccole problematiche quando hai da lavare i tuoi vestiti della palestra o quelli dei tuoi cari, un esempio eclatante sono i completini da calcetto: l’odore che si impregna sui vestiti è forte e spiacevole.

Io stessa mi sono ritrovata con questo problema e non l’ho risolto subito. Proprio per questo ho fatto diverse prove e sperimentato diversi rimedi e metodi, prima di cantare vittoria!

Oggi ti racconto cosa faccio passo dopo passo per risolvere il problema della puzza sui vestiti sportivi.

Perché i vestiti sportivi puzzano tanto?

Una cosa da chiarire è questa: la maggior parte dei vestiti sportivi, per essere performanti quando li utilizziamo, sono progettati in tessuto sintetico, in modo che non avvertiamo il sudore quando facciamo esercizio.

Purtroppo, si sa, che i tessuti sintetici (anche se di qualità) a volte tendono ad accentuare l’odore di di sudore.

Quando poi li teniamo per un po’ di tempo nel borsone, i cattivi odori non possono che peggiorare. In molti casi non possiamo che aspettare, perché magari abbiamo un tragitto da fare in macchina e non subito torniamo a casa per lavarli.

Allora, come rimediamo?

Cercare di far “respirare” i vestiti sportivi

Non appena abbiamo la possibilità, i vestiti sportivi devono essere rimossi dal borsone non appena torniamo a casa. Cerchiamo di non dimenticarcene, poiché sarà un errore che porterà a cattivo odore sui tessuti.

L’ideale sarebbe anche far arieggiare i vestiti per circa 15 minuti, in modo che quando li mettiamo in lavatrice non avranno quell’odore insopportabile.

Usare rimedi naturali anti-cattivi odori

Un piccolo trucco che mi aiuta sempre quando i vestiti puzzano di sudore consiste nel “pretrattarli” con alcuni rimedi naturali dalle proprietà anti-odore. Il primo è l’aceto, che sia di alcol o di vino non importa.

In genere preparo uno spruzzino versatile, fatto di acqua e aceto nelle medesime proporzioni (esempio: 100 ml d’acqua e 100 ml d’aceto). Questo rimedio fai da te è utile anche per eliminare gli aloni dai vetri o per lucidare l’acciaio.

Per i vestiti sportivi sintetici, li metto prima a rovescio, poi spruzzo la soluzione soprattutto sotto le ascelle. Lascio agire una decina di minuti, poi sono pronta per lavarli in lavatrice.

Se vogliamo ottimizzare il nostro tempo (già abbiamo tantissime cose da fare!) nel frattempo che facciamo arieggiare i vestiti possiamo usare il rimedio acqua e aceto. Ecco un video dove ti spiego come utilizzarlo passo passo:

Se non ami l’odore dell’aceto, prova a pretrattare la zona ascellare con un panetto di sapone di Marsiglia, da sfregare sul tessuto inumidito.

Come lavarli nel modo giusto in lavatrice

Siamo pronti per lavare i nostri vestiti sportivi in lavatrice! Ecco cosa fare per non sbagliare.

Non aspettare troppo tempo prima di lavarli. In genere (per questioni igieniche) si tende a riservare un unico lavaggio per i vestiti sportivi, prediligendo un programma di lavaggio rapido. Meglio invece fare dei lavaggi “standard”, più lunghi, in modo che i vestiti sportivi siano lavati bene, alle giuste temperature e che vengano risciacquati alla perfezione.

Per aiutarti a non sbagliare lavaggi, leggi sempre prima le etichette, impostando la temperatura più adatta e la massima possibile (solitamente siamo sui 40 gradi).

Usare l’aceto bianco nel lavaggio

Abbiamo visto che l’aceto bianco è un rimedio utile per deodorare i vestiti sportivi prima del lavaggio. In più, se versi il quantitativo di una tazzina da caffè di aceto al posto dell’ammorbidente, puoi eliminare del tutto il cattivo odore dai capi sportivi rendendoli anche più morbidi.

Una piccola parentesi: l’aceto è noto come il rimedio naturale in grado di preservare anche il colore dei vestiti. Il risultato? Possiamo lavarli in lavatrice senza il timore che possano sbiadire.

Evita invece l’utilizzo dell’ammorbidente industriale, che sembra accentuare i cattivi odori dei tessuti sintetici. Se proprio non vuoi rinunciarci, diminuiscine le quantità.

Per il lavaggio a mano

Nella maggior parte dei casi preferiamo lavare i vestiti sportivi in lavatrice in modo che siano ben igienizzati. Nel caso in cui vuoi optare per un lavaggio a mano, puoi pensare di metterli in ammollo per 15 minuti in una bacinella d’acqua con un bicchiere di aceto, per risciacquare e passare al lavaggio a mano che fai di solito.

Personalmente, preferisco il lavaggio in lavatrice a quello a mano, poiché con i consigli che ti ho dato riesco sempre a risolvere il problema dei cattivi odori.

Come farli asciugare

I consigli che ti ho dato finora ti dovranno aiutare a non avvertire più alcun cattivo odore sui tessuti sintetici. Quando toglierai i capi dal cestello, stendili subito. Se li lavi in lavatrice e te ne dimentichi, potrebbe essere tutto inutile!

Asciugali all’aria aperta e al riparo dal sole, in questo modo non correrai il rischio che il colore sbiadisca. Lascia un po’ di spazio tra un capo e l’altro, poi l’aria farà il resto.

Per evitare di commettere errori, tieni sempre conto delle etichette di lavaggio e prova i rimedi che ti ho indicato prima su una maglia meno preziosa per te, in modo da verificarne la tollerabilità sul tessuto sportivo.